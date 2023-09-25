Как дочь правителя викингов переквалифицировалась в пиратскую королеву

Жизненные пути порой выдают такие зигзаги, в которые сложно поверить. И история этой девушки – наглядное тому доказательство.
Достоверность всех описываемых событий под вопросом в силу их давности, но факт существования Альвильды частично доказан. И её имя нередко фигурирует в книгах по истории пиратства.
Девушка доводилась дочерью Синарду – королю, правившему в пятом веке шведским островом Готланд. Пришло время выдавать дочь замуж. И выбор отца пал на влиятельного датского принца Альфа. Политический брак должен был укрепить отношения между правителями.
Но у гордой Альвильды по этому поводу было своё мнение. Замуж она не собиралась. Ни за Альфа, ни за кого-то другого. И решила стать морской амазонкой. При помощи матери она улизнула из дома и оперативно сколотила отряд из таких же отчаянных девиц, смелостью и отвагой не уступавших настоящим морским волкам.
Во время очередного странствия пиратессам встретился корабль, потерявший капитана. И дамочки единогласно выбрали Альвильду на эту должность, погрузились на борт и отправились бороздить морские просторы, попутно развлекая себя разбоем и грабежом.
Развлечения морских амазонок наносили серьёзный урон торговле. И датский король отправил своего сына разобраться с этим бабским беспределом. Альф успешно справился с заданием и удивлением узнал в бесстрашной предводительнице пираток свою сбежавшую невесту.
Дальнейшие события описаны Чарльзом Элмсом в «Собственной книге пиратов» следующим образом:
Она выдерживала его атаки с большим мужеством и талантом; но во время жестокого боя в Финском заливе Альф сел на её судно и, убив большую часть её команды, схватил капитана, а именно её саму; которую, тем не менее, он не знал, потому что у неё была маска, закрывающая лицо.
Сняв шлем, принц был приятно удивлён, узнав свою возлюбленную Альвильду; и, кажется, что теперь его доблесть рекомендовала его прекрасной принцессе, так как он убедил её принять его руку, женился на ней на борту, а затем привел разделить богатство и трон.
В общем, история получила неожиданное, но и закономерное завершение. Импровизированная церемония бракосочетания состоялась тут же, на борту, среди тел соратниц, которым не повезло. Новоиспечённый супруг дал своей половинке клятву хранить верность до конца дней, а та ответила обещанием никогда больше не выходить в море без него.
Некоторые историки считают эту историю не более чем красивой легендой. Но она впервые была записана датским хронистом Саксоном Грамматиком (1150-1220), который в 16 томах изложил древние скандинавские саги. Они, соответственно, тоже имели под собой какую-то историческую основу. Поэтому с учётом немалого количества историй о женщинах-воительницах в скандинавской мифологии существование реального прототипа Альвильды исключать нельзя.
Источник:
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