Как дочь правителя викингов переквалифицировалась в пиратскую королеву

Развлечения морских амазонок наносили серьёзный урон торговле. И датский король отправил своего сына разобраться с этим бабским беспределом. Альф успешно справился с заданием и удивлением узнал в бесстрашной предводительнице пираток свою сбежавшую невесту.

Дальнейшие события описаны Чарльзом Элмсом в «Собственной книге пиратов» следующим образом:

Она выдерживала его атаки с большим мужеством и талантом; но во время жестокого боя в Финском заливе Альф сел на её судно и, убив большую часть её команды, схватил капитана, а именно её саму; которую, тем не менее, он не знал, потому что у неё была маска, закрывающая лицо.

Сняв шлем, принц был приятно удивлён, узнав свою возлюбленную Альвильду; и, кажется, что теперь его доблесть рекомендовала его прекрасной принцессе, так как он убедил её принять его руку, женился на ней на борту, а затем привел разделить богатство и трон.

В общем, история получила неожиданное, но и закономерное завершение. Импровизированная церемония бракосочетания состоялась тут же, на борту, среди тел соратниц, которым не повезло. Новоиспечённый супруг дал своей половинке клятву хранить верность до конца дней, а та ответила обещанием никогда больше не выходить в море без него.