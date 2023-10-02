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Дьявол-брадобрей, покоривший короля

Дьявол-брадобрей, покоривший короля

Автор:
02 октября 2023 12:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Людовик XI   Оливье Неккер   Оливье ле Дэн   влияние   дьявол   король   личность   персонаж   прозвище   цирюльник   
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Современные парикмахеры нередко выступают в качестве психологов, параллельно с приведением в порядок внешней части головы клиентов выслушивая и её внутренне содержимое. Впрочем, тенденция эта не нова.

В 1457 году будущий король Франции Людовик XI, а тогда ещё – изгнанник-дофин познакомился с приветливым парнишкой по имени Оливье Неккер. Как королевский наследник к своим 23 годам ухитрился стать беглецом? Он успел попить изрядно крови своему отцу Карлу VII – дерзил царственному папаше, унизил его фаворитку, женился без разрешения. В результате целой плеяды безрассудных поступков Людовику пришлось прятаться в Тилте, чтобы избежать гнева царственного отца.

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Впрочем, родственники друг друга стоили. Несмотря на изгнание старшенького, Карл, проживший после этого ещё 4 года, до конца дней опасался, что оскорблённый наследник подошлёт к нему убийц или отравителей.

Но трон тому оставил в соответствии с правилами престолонаследия. И занимать его новоиспечённый правитель прибыл в компании вышеуказанного Оливье Неккера. По одной версии, Оливье родился в семье цирюльника из Тилта, по другой – был выходцем из крестьянской семьи, что жила где-то в богом забытой деревеньке в Западной Фландрии.

Но головокружительной карьере простого цирюльника мог бы позавидовать любой политик что того времени, что современности. Ведь благодаря обходительности и лёгкости рук он получил дворянство, а потом из личного брадобрея превратился уже в личного советника и графа.

Меткое прозвище Дьявол, видимо, появилось по двум причинам: во-первых, настоящая фамилия Неккер. В европейской мифологии неккер или никс – это дух, нечто вроде смеси лешего и вампира. Во-вторых, Оливье действительно демонстрировал дьявольскую изворотливость в делах личных и государственных. Король прознал о прозвище и запретил любимца называть Дьяволом.

И Оливье Неккер стал Оливье ле Дэном. В 1477 году войскам под его командованием удалось вернуть под власть короля город Турне. А вот попытка присоединить к Франции Фландрию провалилась. Влияние графа при дворе росло, как и количество недоброжелателей. Что ожидаемо, ведь в личных вопросах он доходил до абсурда. Так, к всесильному советнику обратилась дама – жена одного именитого  узника. Тот пообещал содействие в освобождении, но за лояльность женщины. Та отказалась, но муж переубедил: постель – ничто в обмен на свободу.

Женщина побрела к Оливье, но тот прикинул, что заимеет крупные проблемы с королём, когда тот узнает про вызволение узников за его спиной. И решил дело просто – послал в казематы слугу, который задушил свободолюбивого муженька. Не дьявол ли во плоти?

К концу жизни короля начинают одолевать те же фобии, что мучили его отца: кругов враги, они зарежут, удавят, отравят. Но скончался Людовик своей смертью. Одновременно с которой закатилась и звезда Оливье-Дьявола.

На престол взошёл юный сын короля Карл VIII, регентом при котором стала сестра Анна де Божё. Вероятно, с её подачи бывшего фаворита и устранили: 50-летний Оливье закончил жизнь на гигантской каменной виселице на холме Монфокон – самой большой в истории человечества. Но не только успел красиво пожить, 20 лет находясь в статусе лучшего друга короля. Но и остался в истории как персонаж романов Вальтера Скотта и Виктора Гюго, а также герой нескольких фильмов, в том числе советской картины «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии».

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Метки: Людовик XI   Оливье Неккер   Оливье ле Дэн   влияние   дьявол   король   личность   персонаж   прозвище   цирюльник   
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1  комментарий
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Типа граф 10 минут назад
Я бы после смерти короля ноги бы сделал из страны , знал же что врагов много и тупанул или не успел .
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