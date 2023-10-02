Дьявол-брадобрей, покоривший короля

Впрочем, родственники друг друга стоили. Несмотря на изгнание старшенького, Карл, проживший после этого ещё 4 года, до конца дней опасался, что оскорблённый наследник подошлёт к нему убийц или отравителей.

Но трон тому оставил в соответствии с правилами престолонаследия. И занимать его новоиспечённый правитель прибыл в компании вышеуказанного Оливье Неккера. По одной версии, Оливье родился в семье цирюльника из Тилта, по другой – был выходцем из крестьянской семьи, что жила где-то в богом забытой деревеньке в Западной Фландрии.