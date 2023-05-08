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Трасса Екатеринбург – Курган из-за лесного пожара стала похожей на дорогу в Ад

Трасса Екатеринбург – Курган из-за лесного пожара стала похожей на дорогу в Ад

Автор:
08 мая 2023 08:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   видео   курган   лесные пожары   трасса   эвакуация   
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Сильное возгорание лесного массива в Кургане и Зауралье заставило местных жителей спешно покидать свои дома.

По предварительной информации из-за лесных пожаров уже погибли 3 человека. Введён режим ЧС, перекрыты дороги и обесточены сети. В связи с критической ситуацией министр МЧС России Александр Куренков экстренно вылетел в Курган.


Огонь практически подступил к городу, ближе всего к огненной полосе оказались микрорайоны Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Близлежащие деревни оказались в западне, людей спешно эвакуировали.

Следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительной информации причиной пожаров может стать неподготовленность областей к пожароопасному периоду.


К месту ЧП направлены аэромобильные группировки из числа пожарно-спасательных подразделений г. Перми, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области) и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС России.



Два Ил-76 для тушения пожаров уже прилетели и готовятся к борьбе с огнем. Общая численность группировки составит более 1000 человек и около 250 единиц техники.


Источник:

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Метки: ЧП   видео   курган   лесные пожары   трасса   эвакуация   
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9  комментариев
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1k
fenix57 Полчаса назад
Как быть, если выпилил втихаря несколько га леса? Спалить то что осталось, не?
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31k
koleos72 Минуту назад
Какие нах.уй шашлыки?! Если вокруг города одновременно по всем трактам (а их шесть) полыхать начало! Мужики в посёлках и деревнях организовали дежурства. Кое кого поймали!
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2k
Pioner76 54 минуты назад
Как то странно, что сейчас из космоса видно все, а вот очаг разгорания увидеть и предотвратить большой пожар не возможно?
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274
устал я от вас Час назад
пожарили какие-то глиномесы шашлыка...
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493
Андрей устал я от вас Полчаса назад
Живу в Кургане, заявления про шашлык не имеют под собой оснований. А вот не соблюдение элементарных правил пож. безопасности да, сухая трава высокая там где она должна быть убрана, не опаханные территории, отсутствие техники и т.д., многим людям позволили бы сохранить жильё и жизни. Проще всё свалить на неких людей чем организовать контроль, тем более, что прошлый год пожары были в тех же масштабах.
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−6
шляхтич Час назад
бавовна?
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2k
Андрей 2 часа назад
как же при Советской власти про пожары особо и не слышали..
Ах да тогда поля опахивали...
а сейчас все дачники ждут голубой вертолет из МЧС или какую новую хрень из дурки , блин Т9 "из Думы" , вообще огонь запретить и Прометею дать п"здюлей за распространение
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