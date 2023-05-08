Трасса Екатеринбург – Курган из-за лесного пожара стала похожей на дорогу в Ад

Сильное возгорание лесного массива в Кургане и Зауралье заставило местных жителей спешно покидать свои дома.
По предварительной информации из-за лесных пожаров уже погибли 3 человека. Введён режим ЧС, перекрыты дороги и обесточены сети. В связи с критической ситуацией министр МЧС России Александр Куренков экстренно вылетел в Курган.
Огонь практически подступил к городу, ближе всего к огненной полосе оказались микрорайоны Глинки, Увал, Смолино, Малое Чаусово. Близлежащие деревни оказались в западне, людей спешно эвакуировали.
Следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительной информации причиной пожаров может стать неподготовленность областей к пожароопасному периоду.
К месту ЧП направлены аэромобильные группировки из числа пожарно-спасательных подразделений г. Перми, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области) и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС России.
Два Ил-76 для тушения пожаров уже прилетели и готовятся к борьбе с огнем. Общая численность группировки составит более 1000 человек и около 250 единиц техники.
Источник:
- На заводе в подмосковье прогремел взрыв
- В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео
- В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс
- Дрожь земли: в Турции - новое землетрясение, есть погибшие и раненые
- В Эквадоре землетрясение уничтожило множество домов
Ах да тогда поля опахивали...
а сейчас все дачники ждут голубой вертолет из МЧС или какую новую хрень из дурки , блин Т9 "из Думы" , вообще огонь запретить и Прометею дать п"здюлей за распространение