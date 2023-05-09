20 креативных тортов, которые жалко есть

Подборка симпатичных кондитерских и не только изделий, которые приковывают к себе внимание. Наверняка на вкус они такие же великолепные, как и на вид.
Торт или любая другая выпечка, в первую очередь должны быть вкусными, а уже потом красивыми, однако эстетическая составляющая тоже имеет значение. Перед вами добротная, красивая и необычная выпечка, которую жалко есть, настолько она старательно сделана.
И бисквитный шедевр, в котором легко узнать Гарри Поттера и Буклю с письмом в клюве
«Я приготовил свой первый торт, который бросает вызов гравитации. Всё съедобно, кроме палочек и доски»
Торт на день рождения астронома
Собака выглядит настолько натурально, что не сразу можно сообразить, что она тоже торт
«Мультяшный торт, который сделала я»
«Я учусь рисовать масляным кремом, это так весело! Встречайте клементиновый торт с шоколадными вставками»
«Знакомая мужу на ДР торт сваяла. По-моему, великолепно!»
Реалистичные капкейки ко дню рождения
«Черепаховый торт, который я испекла для своей невестки»
«Моя мама делает цветочные кексы»
Вы удивитесь, но эти чизбургеры сладкие на вкус
Всё это — кексы
«Я приготовила торт по мотивам романа „Аня из Зелёных Мезонинов“ с малиновым ганашем и взбитыми сливками»
Йо-хо-хо, и
бутылка бочка рому!
Торт «Остров сокровищ»
Пряники залиты в технике пайпинг, отрисованы с большим удовольствием. Само сокровище содержит карамель, фундук, шоколадный бисквит и сливочно-творожный крем!
БОНУС: «Этого бульдога я слепила из картофельного пюре»
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