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20 примеров странной подачи блюд в ресторанах

20 примеров странной подачи блюд в ресторанах

Автор:
21 сентября 2022 08:23
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   в мире   интересно   подборка   ресторан   
362
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Посетители этих закусочных и ресторанов явно предпочли бы есть из обычных тарелок. Однако владельцы заведений посчитали иначе.


«Моему сыну подали еду в собачьей миске»

×
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«Тефлоновая сковорода с металлической ложкой…»

Если бы только был способ подавать блюда, которые имеют тенденцию капать и течь по поверхности, чтобы удержать весь этот соус...

Масло на камне

«Был в модном ресторане в Праге, где мне подали ягодно-ванильный десерт с шоколадной крошкой прямо в лейке»

«Сколько вешать в граммах?»

Четыре шоколадных конфеты на камне. Хм

Эта шевелюра из подтаявшей сахарной ваты выглядит слишком отталкивающе

Интересно, как они дезинфицируют эти рога или они одноразовые?

«Да, это настоящие черви»

Представьте, что вы случайно съедите один из камешков вместо этой микроскопической закуски

«Мясная Барби, которую подали моей невестке в китайском ресторане»

«Самый грустный салат, который я когда-либо заказывал»

От такого зрелища у любого испортилось бы настроение

Источник:

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Метки: Еда   блюдо   в мире   интересно   подборка   ресторан   
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Trenzel2003 6 минут назад
Извращенцы от еды!
1. Еда должна быть вкусной.
2. Еда должна иметь привлекательный вид.
3. Еда должна подаваться на чистых тарелках, подносах.
4. Еды должно быть много. (Это я от себя добавил. Да, я люблю поесть).
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Борис Карабанов Минуту назад
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