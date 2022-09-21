20 примеров странной подачи блюд в ресторанах

362
20
Посетители этих закусочных и ресторанов явно предпочли бы есть из обычных тарелок. Однако владельцы заведений посчитали иначе.
«Моему сыну подали еду в собачьей миске»
×
×
«Тефлоновая сковорода с металлической ложкой…»
Если бы только был способ подавать блюда, которые имеют тенденцию капать и течь по поверхности, чтобы удержать весь этот соус...
Масло на камне
«Был в модном ресторане в Праге, где мне подали ягодно-ванильный десерт с шоколадной крошкой прямо в лейке»
«Сколько вешать в граммах?»
Четыре шоколадных конфеты на камне. Хм
Эта шевелюра из подтаявшей сахарной ваты выглядит слишком отталкивающе
Интересно, как они дезинфицируют эти рога или они одноразовые?
«Да, это настоящие черви»
Представьте, что вы случайно съедите один из камешков вместо этой микроскопической закуски
«Мясная Барби, которую подали моей невестке в китайском ресторане»
«Самый грустный салат, который я когда-либо заказывал»
От такого зрелища у любого испортилось бы настроение
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Откуда на самом деле происходят знаменитые блюда
- 18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если»
- 16 случаев, когда рестораны удивили посетителей странной подачей блюд
- Вкусные, но не самые аппетитные на вид деликатесы
- 18 примеров излишне креативной подачи блюд
Новости партнёров
1. Еда должна быть вкусной.
2. Еда должна иметь привлекательный вид.
3. Еда должна подаваться на чистых тарелках, подносах.
4. Еды должно быть много. (Это я от себя добавил. Да, я люблю поесть).