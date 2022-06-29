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16 случаев, когда рестораны удивили посетителей странной подачей блюд

16 случаев, когда рестораны удивили посетителей странной подачей блюд

Автор:
29 июня 2022 08:29
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   в мире   интересно   подача   подборка   ресторан   
1317
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Рестораны, стараясь перегнать друг друга в креативной подаче блюд, порой перегибают палку. Пользователи сети публикуют поданную им еду, которая, в большинстве своём, отбивает аппетит.

В кафе и ресторанах ценится подача. Иногда повара пытаются сделать что-то изысканное, и это «что-то» оборачивается полным провалом. Эти провалы часто попадают в соцсети, фотографии выкладывают гости, которые остались в недоумении от своего заказа. И совсем не зря: ведь иногда стоит мягко намекнуть, что простота — это не всегда плохо.


Салат в лейке выглядит весьма странно

×
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Кажется, это самая неудачная подача карри

Ресторан, в котором подали гуакамоле в половинке авокадо и даже не удосужились снять этикетку

Мясные чипсы, вставленные в камень

А как вам шкатулка для подачи с зеркалом: видимо, чтобы можно было разглядывать себя во время трапезы

Когда переусердствовали с подачей коктейля

Напрашивается весьма резонный вопрос: «Зачем?»

Самая ужасная подача бифштекса, которую только можно придумать

Когда компанию за обедом тебе составил Джек Николсон

Камчатский краб, которого повесили на забор или старую метлу

Сэндвич на камнях

Когда немного переборщили со сладкими шейками

Кесадилья в раковине, после которой захочется помыть руки

Высококлассный ресторан почему-то подает коктейль в старой жестяной банке из-под супа

А вот и те самые суши на дереве бонсай

По всей видимости, это Кровавая Бургер-Мэри

Источник:

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Метки: Еда   блюдо   в мире   интересно   подача   подборка   ресторан   
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7  комментариев
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1k
Leonid 22 минуты назад
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3k
glazz_19 7 минут назад
Мне такие шеф-повара напоминают современных "художников", которые вместо того, чтобы научиться рисовать, выдумывают новые "направления" в живописи, чтобы хоть как-то оправдать свою мазню. Или "певцы" ртом, которые петь не умеют, но очень хочется - вот и выдают свое монотонное мычание гнусавым голосом в микрофон за оригинальное исполнение. Работать и те, и другие не хотят по-умолчанию, но речь не об этом :)))
Так и эти горе-повара, которым кулинарный шедевр приготовить не под силу, а выпендриться хочется (иначе бабла столько не будут платить).
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584
HalloFreeSpace 12 минут назад
местами вполне норм )))
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2k
Алекс 21 минуту назад
А что? Креативно
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19k
nobody® 37 минут назад
Комментарий к фото
Бифштекс? Перепутать нарубленное сырое мясо с жаренным стейком, это надо постараться...
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