16 случаев, когда рестораны удивили посетителей странной подачей блюд

1317
17
Рестораны, стараясь перегнать друг друга в креативной подаче блюд, порой перегибают палку. Пользователи сети публикуют поданную им еду, которая, в большинстве своём, отбивает аппетит.
В кафе и ресторанах ценится подача. Иногда повара пытаются сделать что-то изысканное, и это «что-то» оборачивается полным провалом. Эти провалы часто попадают в соцсети, фотографии выкладывают гости, которые остались в недоумении от своего заказа. И совсем не зря: ведь иногда стоит мягко намекнуть, что простота — это не всегда плохо.
Салат в лейке выглядит весьма странно
×
×
Кажется, это самая неудачная подача карри
Ресторан, в котором подали гуакамоле в половинке авокадо и даже не удосужились снять этикетку
Мясные чипсы, вставленные в камень
А как вам шкатулка для подачи с зеркалом: видимо, чтобы можно было разглядывать себя во время трапезы
Когда переусердствовали с подачей коктейля
Напрашивается весьма резонный вопрос: «Зачем?»
Самая ужасная подача бифштекса, которую только можно придумать
Когда компанию за обедом тебе составил Джек Николсон
Камчатский краб, которого повесили на забор или старую метлу
Сэндвич на камнях
Когда немного переборщили со сладкими шейками
Кесадилья в раковине, после которой захочется помыть руки
Высококлассный ресторан почему-то подает коктейль в старой жестяной банке из-под супа
А вот и те самые суши на дереве бонсай
По всей видимости, это Кровавая Бургер-Мэри
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 17 фотографий, на которых вещи будто пытаются притвориться чем-то другим
- Вкусные, но не самые аппетитные на вид деликатесы
- 18 примеров излишне креативной подачи блюд
- Креативные садовые проекты со всего мира
- Талисманы Олимпийских игр разных лет
Новости партнёров
Так и эти горе-повара, которым кулинарный шедевр приготовить не под силу, а выпендриться хочется (иначе бабла столько не будут платить).