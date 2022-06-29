16 случаев, когда рестораны удивили посетителей странной подачей блюд

В кафе и ресторанах ценится подача. Иногда повара пытаются сделать что-то изысканное, и это «что-то» оборачивается полным провалом. Эти провалы часто попадают в соцсети, фотографии выкладывают гости, которые остались в недоумении от своего заказа. И совсем не зря: ведь иногда стоит мягко намекнуть, что простота — это не всегда плохо.

Салат в лейке выглядит весьма странно