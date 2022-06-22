Вкусные, но не самые аппетитные на вид деликатесы

Нельзя судить только по внешнему виду. Это утверждение касается и взаимоотношений человека с едой. Так уж сложилось, что некоторые деликатесы, ценящиеся во всём мире, выглядят не очень аппетитно и привлекательно. Однако это не повод ограждать себя от вкусовых удовольствий. Как утверждают гурманы, многие из деликатесов имеют невероятный вкус. Поэтому не стоит отказываться от дегустации, если представится возможность попробовать что-либо из перечисленных ниже продуктов.

Гриб «львиная грива»