<<В Лондоне прошла коронация Карла III>>

На кадрах ниже показана церемония помазания, известная как Акт освящения.

Архиепископ окунает два пальца в святое масло и мажет монарху руки, грудь и голову. Сообщается, что традиция восходит к Ветхому Завету, в котором описано помазание Соломона священником Садоком и пророком Нафаном.



В Вестминстерском аббатстве, где проходила коронация, ампулу и ложку, которыми орудует Архиепископ во время помазания, называют “самыми важными” предметами, используемыми на церемонии. Эти предметы использовались в течение сотен лет, а ложка впервые была зарегистрирована в 1349 году. Это единственное произведение королевского ювелира, сохранившееся с 12-го века.