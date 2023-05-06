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В Лондоне прошла коронация Карла III

В Лондоне прошла коронация Карла III

Автор:
06 мая 2023 15:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вестминстерское аббатство   видео   карл III   коронация   лондон   фото   церемония   
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Никто не верил, а он дождался!

Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошла первая за 70 лет коронация английского монарха. Пройдя все церемонии и ритуалы, Карл III официально стал королём.

Как и подобает церемонии коронования, которой не одна сотня лет, все прошло чинно и пышно, с кучей гостей и зевак. По традиции, перед коронованием монарха представили собравшемуся в аббатстве народу.

Коронация, напомним, прошла спустя 8 месяцев после смерти королевы Елизаветы II.

На кадрах ниже показана церемония помазания, известная как Акт освящения.

Архиепископ окунает два пальца в святое масло и мажет монарху руки, грудь и голову. Сообщается, что традиция восходит к Ветхому Завету, в котором описано помазание Соломона священником Садоком и пророком Нафаном.


В Вестминстерском аббатстве, где проходила коронация, ампулу и ложку, которыми орудует Архиепископ во время помазания, называют “самыми важными” предметами, используемыми на церемонии. Эти предметы использовались в течение сотен лет, а ложка впервые была зарегистрирована в 1349 году. Это единственное произведение королевского ювелира, сохранившееся с 12-го века.

После коронации Карл III взошёл на престол и принял клятвы на верность от священнослужителей, пэров и собственной семьи.

Не обошлось и без протестов. По меньшей мере 19 участников движения Just Stop Oil, выступающего против добычи нефти и газа, задержала полиция. Экоактивисты на пути следования кареты с Карлом III держали плакаты с надписями "Не мой король" и скандировали антимонархические лозунги.

Источник:

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Метки: Вестминстерское аббатство   видео   карл III   коронация   лондон   фото   церемония   
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26  комментариев
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21k
Killgrave 50 минут назад
Самая блевотная нация на планете.
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25k
ПаганецЪ 24 минуты назад
И что? Теперь песня Sex Pistols должна звучать "God save the King"?
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19k
Александр Полчаса назад
Плебс только радуется, аристократы все с кислыми рожами
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1k
Hard.NET Полчаса назад
Британия, с точки зрения меня, как исторического реконструктора - интересная страна. Они поддерживают традиции, которым сотни лет, хоть монархи и стали у них просто номинальными фигурами. Это - дань традициям предков. А мы - совсем забыли свою культуру и традиции (((.
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8k
mbr Полчаса назад
Цырк с резиновыми конями-пид...сами и клоунами-зоофилами.
Те ещё выродки.

Если на месте букингемского дворца, вместе со всей его "высокородной" кодлой будет скважина диаметром 10 км и глубиной 100 км, то дышать на Земле будет намного легче.

Пусть румына возьмут на царство...
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23k
Slavyanka Полчаса назад
Теперь выражение ,- "Порвать жопу на британский флаг", имеет свой образ.

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6k
perekrestok Полчаса назад
Прикольная процедура! Хрен знает сколько сотен лет, но если раньше это что то для народа означало, то теперь просто красивое шоу. Могли бы для прикола еще и кино снять и потом продавать тем, кому это интересно.
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1k
олег Полчаса назад
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12k
Shtoppi Полчаса назад
<<В Лондоне прошла коронация Карла III>>
----------
отлично! пойду посру в его "честь".
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11k
Света Полчаса назад
Везде погода ясная, а в Лондоне.... Туман. (почти цитата)

Пущай посидит в мамкином креслице. От того чья там жо.па, бриты милее не станут и поведение не изменится.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 40 минут назад
Англичане - сама квинтэссенция снобизма и высокомерия.
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15k
Андрей Донченко 44 минуты назад
Мемы "Карл" сейчас переживут второе рождение.
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66k
Андрей 46 минут назад
И пусть теперь не говорят, что в таком возрасте нельзя устроиться на хорошую работу!
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10k
Бритва 50 минут назад
ему носки зашили?
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32k
АнтонПолднев Час назад
А меня не позвали...
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Коронация пля...что ему..звезды набили на плечах)
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Burzum
Лесник
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