<<В Лондоне прошла коронация Карла III>>

Никто не верил, а он дождался!
Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошла первая за 70 лет коронация английского монарха. Пройдя все церемонии и ритуалы, Карл III официально стал королём.
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Как и подобает церемонии коронования, которой не одна сотня лет, все прошло чинно и пышно, с кучей гостей и зевак. По традиции, перед коронованием монарха представили собравшемуся в аббатстве народу.
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Коронация, напомним, прошла спустя 8 месяцев после смерти королевы Елизаветы II.
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На кадрах ниже показана церемония помазания, известная как Акт освящения.
Архиепископ окунает два пальца в святое масло и мажет монарху руки, грудь и голову. Сообщается, что традиция восходит к Ветхому Завету, в котором описано помазание Соломона священником Садоком и пророком Нафаном.
В Вестминстерском аббатстве, где проходила коронация, ампулу и ложку, которыми орудует Архиепископ во время помазания, называют “самыми важными” предметами, используемыми на церемонии. Эти предметы использовались в течение сотен лет, а ложка впервые была зарегистрирована в 1349 году. Это единственное произведение королевского ювелира, сохранившееся с 12-го века.
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После коронации Карл III взошёл на престол и принял клятвы на верность от священнослужителей, пэров и собственной семьи.
Не обошлось и без протестов. По меньшей мере 19 участников движения Just Stop Oil, выступающего против добычи нефти и газа, задержала полиция. Экоактивисты на пути следования кареты с Карлом III держали плакаты с надписями "Не мой король" и скандировали антимонархические лозунги.
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Те ещё выродки.
Если на месте букингемского дворца, вместе со всей его "высокородной" кодлой будет скважина диаметром 10 км и глубиной 100 км, то дышать на Земле будет намного легче.
Пусть румына возьмут на царство...
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отлично! пойду посру в его "честь".
Пущай посидит в мамкином креслице. От того чья там жо.па, бриты милее не станут и поведение не изменится.