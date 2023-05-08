14 эффектных заброшенных мест со всего мира

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Заброшенные места всегда притягивают путешественников. Перед вами небольшая подборка построек со всего мира, над которыми взяла верх природа.
Сооружения, оставленные человеком, всегда притягивают путешественников. Такие локации — это не просто красивый фон для снимков, обычно за ними скрывается удивительная, а может, даже трагичная история. Дома, случайно обнаруженные в лесу, старые отели, которые практически разрушились, заброшенные церкви с заколоченными или разбитыми окнами — все это можно найти в разных уголках планеты.
Руины замка Макдермотт на островке посреди реки в Ирландии
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Заброшенный храм посреди джунглей в Азии
Португальская церковь, которая давно не видела прихожан
Уютный домик посреди реки
Свалка телефонных будок где-то под Лондоном
Дерево, выросшее внутри старого бункера
Сретенско-Михайловская церковь, построенная в 1655 г., примерно в 300 км от Архангельска
Старая железная дорога, у которой есть даже собственный водопад
Интерьер заброшенного итальянского особняка
Красивый старый дом, верх над которым взяла природа
Когда-то эта вилла была отелем: где-то в Европе
Постройка, найденная в глубине леса
Природа завладела бассейном особняка
Дома в деревне Хоутоувань в Китае
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