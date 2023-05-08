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14 эффектных заброшенных мест со всего мира

14 эффектных заброшенных мест со всего мира

Автор:
08 мая 2023 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   заброшенное   замок   здание   интересно   подборка   храм   
318
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Заброшенные места всегда притягивают путешественников. Перед вами небольшая подборка построек со всего мира, над которыми взяла верх природа.

Сооружения, оставленные человеком, всегда притягивают путешественников. Такие локации — это не просто красивый фон для снимков, обычно за ними скрывается удивительная, а может, даже трагичная история. Дома, случайно обнаруженные в лесу, старые отели, которые практически разрушились, заброшенные церкви с заколоченными или разбитыми окнами — все это можно найти в разных уголках планеты.

Руины замка Макдермотт на островке посреди реки в Ирландии

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Заброшенный храм посреди джунглей в Азии

Португальская церковь, которая давно не видела прихожан

Уютный домик посреди реки

Свалка телефонных будок где-то под Лондоном

Дерево, выросшее внутри старого бункера

Сретенско-Михайловская церковь, построенная в 1655 г., примерно в 300 км от Архангельска

Старая железная дорога, у которой есть даже собственный водопад

Интерьер заброшенного итальянского особняка

Красивый старый дом, верх над которым взяла природа

Когда-то эта вилла была отелем: где-то в Европе

Постройка, найденная в глубине леса

Природа завладела бассейном особняка

Дома в деревне Хоутоувань в Китае

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Метки: в мире   заброшенное   замок   здание   интересно   подборка   храм   
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brrr 55 минут назад
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