14 эффектных заброшенных мест со всего мира

Сооружения, оставленные человеком, всегда притягивают путешественников. Такие локации — это не просто красивый фон для снимков, обычно за ними скрывается удивительная, а может, даже трагичная история. Дома, случайно обнаруженные в лесу, старые отели, которые практически разрушились, заброшенные церкви с заколоченными или разбитыми окнами — все это можно найти в разных уголках планеты.

Руины замка Макдермотт на островке посреди реки в Ирландии