Заброшенная бумажная фабрика в Карелии, построенная финнами

Так в 1899 г. на Ляскельском пороге реки Янисйоки появились первые сооружения малой Ляскельской гидроэлектростанции мощностью 0,6 МВт, оснащённой шведским оборудованием, после ввода которой в эксплуатацию продолжили строить и сам деревообрабатывающий завод.

К началу 1905 г. предприятие уже выпускало столько сырьевой древесной массы, что рынка для её сбыта попросту не хватало и тогда было принято решение построить здесь же бумажную фабрику "Ляскеля", которая стала выпускать готовую бумажную обёрточную продукцию, рынок сбыта которой был гораздо обширнее нежели просто сырья.

После Советско-финляндской войны в рамках подписанного 12 марта 1940 г. Московского мирного договора, Советскому Союзу отошло 11% территорий Финляндии и эта фабрика перешла в собственность СССР.