Заброшенная бумажная фабрика в Карелии, построенная финнами

Сегодня я расскажу про старую заброшенную бумажную фабрику "Ляскеля" при одноимённой гидроэлектростанции, построенной ещё финнами в 1899 г. в Карелии.
В этот раз нас занесло в Питкярантский район республики Карелия, где в посёлке Ляскеля севернее Ладожского озера находится одна из каскада малых Карельских гидроэлектростанций с заброшенной бумажной фабрикой, построенных ещё финнами.
Свою историю комплекс бумажной фабрики и МГЭС берут со стоявшего на берегу реки Янис (финское название Янисйоки) небольшого финского лесопильного завода, который в 1898 г. было решено перепрофилировать под выпуск древесного сырья для бумажной продукции.
Так в 1899 г. на Ляскельском пороге реки Янисйоки появились первые сооружения малой Ляскельской гидроэлектростанции мощностью 0,6 МВт, оснащённой шведским оборудованием, после ввода которой в эксплуатацию продолжили строить и сам деревообрабатывающий завод.
К началу 1905 г. предприятие уже выпускало столько сырьевой древесной массы, что рынка для её сбыта попросту не хватало и тогда было принято решение построить здесь же бумажную фабрику "Ляскеля", которая стала выпускать готовую бумажную обёрточную продукцию, рынок сбыта которой был гораздо обширнее нежели просто сырья.
После Советско-финляндской войны в рамках подписанного 12 марта 1940 г. Московского мирного договора, Советскому Союзу отошло 11% территорий Финляндии и эта фабрика перешла в собственность СССР.
Но в 1941 г. началась Великая Отечественная Война, в ходе которой сооружения комплекса ГЭС и фабрики получили сильные разрушения.
После окончания войны началось восстановление комплекса и уже в 1946 г. ГЭС и фабрика снова вступили в эксплуатацию. Ассортимент продукции тогда был расширен газетной и обойной бумагой.
В 1958 г. бумажная фабрика "Ляскеля" вместе с заводом "Харлу" вошла в состав единого Целлюлозно-Бумажного Комбината.
Ну а после распада СССР ЦБК стал испытывать недостаток финансирования, заказов тоже не хватало, а предприятие начало работать в убыток и к 2003 г. остановило свою работу и сменив несколько хозяев разграблено и брошено.
ГЭС же повезло гораздо больше. После остановки фабрики она была законсервирована, но впоследствии её решили реконструировать, заменить все гидроагрегаты и в 2011 г. уже модернизированная автономная МГЭС вновь вступила в работу, выдавай мощность 4,8 МВт со средней выработкой более 25 000 000 кВт/ч.
На саму ГЭС нас естественно никто не пустил, так что мы просто посмотрели на её плотину и автомобильный мост через реку.
И направились к заброшенной фабрике.
В наш визит река была неполноводной и пороги смотрелись не так эпично, как это бывает здесь в другие времена года.
А вот уже показался самый узнаваемый вид здания самой фабрики "Ляскеля".
По камням мы перебрались на тот берег.
Благо здесь постоянно ходят люди и уложили доски на самых неудобных участках.
Просто представьте эти базальтовые скалы когда река полноводна и с плотины идёт сброс.
И вот мы у стен фабрики.
И сразу же направляемся внутрь.
Хотя там смотреть давно не на что.
Всё оборудование было распилено на металл почти два десятка лет назад.
Зато можно залезть на крышу.
Которая уже успела обрасти деревьями.
Немного видов из окон.
Там вдали видна территория самой ГЭС.
От туда по одному из каналов из под здания вытекает бурный поток.
А этот вид на портал реки под зданием просто завораживает.
Снова пустые разбитые цеха фабрики.
Вот так теперь выглядят эти исторические руины.
А на этом всё.
Источник:
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