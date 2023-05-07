В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку⁠⁠

Чтобы не быть агрессивным и зажатым, 25-летний Булат потопал на эромассаж. Отдал три тысячи частному мастеру, которая принимала на дому, и ждал, что его не просто помнут.

Когда поглаживания кончились, разозлился, что ему не дали желаемое. Менее нервным не стал: избил массажистку (у неё сотрясение мозга, сломан нос) и просто ушёл. Возбуждено уголовное дело.