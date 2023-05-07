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В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку⁠⁠

В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку⁠⁠

Автор:
07 мая 2023 16:03
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   происшествие   уфа   
852
1

Уфимец сломал нос массажистке, потому что не получил интима после процедуры.

Чтобы не быть агрессивным и зажатым, 25-летний Булат потопал на эромассаж. Отдал три тысячи частному мастеру, которая принимала на дому, и ждал, что его не просто помнут.


Когда поглаживания кончились, разозлился, что ему не дали желаемое. Менее нервным не стал: избил массажистку (у неё сотрясение мозга, сломан нос) и просто ушёл. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: Башкирия   происшествие   уфа   
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24  комментария
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1k
Kristine Broka 2 часа назад
Речь, случайно, не о местном завсегдатае и мальчике для битья "Опиум для народа"? Он как раз из тех краёв и придурь у него аналогичная. Заплатил бы больше, может и получил бы сладенького... )
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367
Liberman 9 минут назад
Интиммассаж это дрочильня.
Сиськи трутся о хрен,жопа и писька трётся... И руками доделывает.
Скорее всего баба этого не знала. За что и отхватила. Ну а умные люди в соседней квартире держат охрану.
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118k
arek14 Полчаса назад
Спермотоксикоз ?
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2k
· · Час назад
Расслабляющий массаж, затем дама делает handjob, с последующим cum shot, но СТРОГО без шпилли-вилли !!!!, за 3.000 руб. , это как-то дороговато для Уфы .
В Питере на те же услуги негласный тариф - 2.500 руб .
У чувака, видать, дислексия - не понял, что прочитал в объявление .
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7k
Allmaster Час назад
Работал как то пару месяцев в командировке в Стерлитамаке.
Упоротые они если честно. Каких только чудес не насмотрелся.
Что интересно, есть с чем сравнить, я в Татарстане живу с рождения.
Тоже хватает всякого, но там именно отлом башки. Башкиры , чо..
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Может ему этого и не хватало- избить и убежать. И он такой: "всего то за 3 т.! Не дорого!" ....А если серьёзно, то абсолютный дол...ёб! Наши суды с вероятностью 99.9 %, если баба скажет: "меня вот этот побил" и к этому будет справка о побоях- осудят, как пить дать. Даже без каких-либо других доказательств.
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16k
K7OO 2 часа назад
Очевидно, что чувак попался на стандартный развод, когда клиента раскочегаривают до кипения, а потом тормозят и предлагают продолжить до победного конца, но за очень дополнительные бабки. Понятно, что он бычара, но девке тоже грех жаловаться. Такое выколачивание бабла всегда чревато получением по хоботу, это профессиональный риск.)
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21k
Davy Jones 3 часа назад
Где это видано, чтобы в дрочильне не оказывали секс услуг? Вот Булат и обиделся.
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7k
klop 3 часа назад
Опиум смотрю вообще разбушевался, не мог за углом подрочить.
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9
DarkSkat93 3 часа назад
Интересно выходит, в итоге после эромассажа возбуждено только уголовное дело...)
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2k
Lexx 3 часа назад
Иблан он, а не уфимец.
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12k
Shtoppi 3 часа назад
тупой отморозок.
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92
Sergo Timm 4 часа назад
мутно-пошел на эромассаж?не понял что заказывал?в свое время часто такими пользовался услугами-девушки четко до начала сеанса уточняли процедуры-без интима,доведение до оргазма!в любом случае руки распускать нельзя было!
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8k
Алексей 4 часа назад
В тюрьме получит
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