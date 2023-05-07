В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку⁠⁠

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Уфимец сломал нос массажистке, потому что не получил интима после процедуры.
Чтобы не быть агрессивным и зажатым, 25-летний Булат потопал на эромассаж. Отдал три тысячи частному мастеру, которая принимала на дому, и ждал, что его не просто помнут.
Когда поглаживания кончились, разозлился, что ему не дали желаемое. Менее нервным не стал: избил массажистку (у неё сотрясение мозга, сломан нос) и просто ушёл. Возбуждено уголовное дело.
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Метки: Башкирия происшествие уфа
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Сиськи трутся о хрен,жопа и писька трётся... И руками доделывает.
Скорее всего баба этого не знала. За что и отхватила. Ну а умные люди в соседней квартире держат охрану.
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А так получил удовольствие от приглянувшейся индивидуалки, мне его хватает на 2-3 недели; совесть не мучает, жене не изменил; массажистка тебе не позвонит и не огорчит чем либо и спокойно вернулся довольным к супруге .
До следующего раза, когда снова захочется, вот смысл эротического массажа для меня .
Упоротые они если честно. Каких только чудес не насмотрелся.
Что интересно, есть с чем сравнить, я в Татарстане живу с рождения.
Тоже хватает всякого, но там именно отлом башки. Башкиры , чо..
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