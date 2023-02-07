Для него нет ничего невозможного: российский альпинист без ног покорил самую высокую гору Южной Америки

Он прошёл на руках почти 7 тысяч метров.
Россиянин Рустам Набиев лишился ног ещё в 2015 году. Он служил «срочку» и в казарме рухнул потолок. Тогда погибло более 20 человек, а Рустам почти семь часов пролежал под завалами. Когда его вытащили - спасти конечности было уже нельзя.
Но он не пал духом, не запил и не разу не пожаловался на жизнь. Вместо этого активно занялся спортом, создал свой блог и стал регулярно выкладывать видео со своими достижениями.
Одно из них - покорение Гималаев в 2021 году. Там есть гора Манаслу, по высоте она восьмая в мире - 8 163 метра. Когда вернулся в родную Уфу, его встречали как героя. По словам министра семьи, труда и соцзащиты Башкирии:
«То, что сделал этот парень, невероятно. И для десятков, сотен тысяч людей он станет новым маяком. Если у вас опускаются руки и вы не можете найти в себе силы двигаться дальше, вспомните о человеке, который на руках прошел по снегу и льду 30 километров, покорив гору высотой более 8 тысяч метров. И что меня поражает в этом поступке — все держится на внутренней мотивации. Не соперники, как в спорте, не враги, как на войне, только ты сам. И либо ты можешь себя настроить, заставить и делаешь, либо нет. И только ты сам победитель. Бесконечно уважаю Рустама за эту несгибаемую волю и упорство».
А недавно он отправился в Южную Америку и покорил вершину Аконкагуа - почти 7 тысяч метров.
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Сила воли и любовь к жизни у этого человека просто запредельные. Остаётся лишь пожелать ему успехов и дальнейших достижений.
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