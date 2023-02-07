Для него нет ничего невозможного: российский альпинист без ног покорил самую высокую гору Южной Америки

Россиянин Рустам Набиев лишился ног ещё в 2015 году. Он служил «срочку» и в казарме рухнул потолок. Тогда погибло более 20 человек, а Рустам почти семь часов пролежал под завалами. Когда его вытащили - спасти конечности было уже нельзя.

Но он не пал духом, не запил и не разу не пожаловался на жизнь. Вместо этого активно занялся спортом, создал свой блог и стал регулярно выкладывать видео со своими достижениями.