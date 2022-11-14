Взрыв в Стамбуле: что известно к этому часу

По сообщению президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, в результате взрыва, который он назвал терактом, погибли шесть человек, пострадали — более 50. Среди пострадавших и погибших россиян нет.





Турецкая полиция задержала женщину, которую подозревают в совершении теракта.Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина, долго сидела на скамье, после чего встала и ушла, оставив на сидении сумку или полиэтиленовый пакет. В интервью частному новостному каналу A Haber Боздаг сообщил, что "женщина является главной подозреваемой". Взрыв же мог быть осуществлен либо через устройство, лежащее в пакете, которое привели в действие дистанционно, либо оно взорвалось в назначенное время само по себе. "Все версии в настоящее время находятся в стадии расследования", - сообщают полиция Турции.





