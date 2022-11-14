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Взрыв в Стамбуле: что известно к этому часу

Взрыв в Стамбуле: что известно к этому часу

Автор:
14 ноября 2022 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Турция   взрыв   видео   жертвы   истикляль   полиция   раненые   стамбул   теракт   
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Вчера, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, жертвами которого по последним данным стали шесть человек. Несколько десятков пешеходов пострадали. Власти Турции расценивают случившееся как теракт, исполнительницей которого могла быть женщина.

Взрыв на пешеходной улице произошел около 16:20. Это прогулочная зона, самый центр города, поэтому тут всегда многолюдно и интернационально. Разумеется, звуки взрыва повергли людей в панику.


В такой толпе совсем несложно затеряться и террористам и координаторам взрыва.


Видео, снятые очевидцами в тот день, сообщают о случившемся и без слов.



Очевидцы рассказывают о произошедшем:



По сообщению президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, в результате взрыва, который он назвал терактом, погибли шесть человек, пострадали — более 50. Среди пострадавших и погибших россиян нет.


Турецкая полиция задержала женщину, которую подозревают в совершении теракта.Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина, долго сидела на скамье, после чего встала и ушла, оставив на сидении сумку или полиэтиленовый пакет. В интервью частному новостному каналу A Haber Боздаг сообщил, что "женщина является главной подозреваемой". Взрыв же мог быть осуществлен либо через устройство, лежащее в пакете, которое привели в действие дистанционно, либо оно взорвалось в назначенное время само по себе. "Все версии в настоящее время находятся в стадии расследования", - сообщают полиция Турции.



В причастности к взрыву турецкие министры обвинили рабочую партию Курдистана, а соболезнования, высказанные американской стороной, назвали неискренними. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу отметил, что кажущиеся друзьями страны или прячут всех террористов у себя, или позволяют им жить на территориях, «которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов».«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — заметил министр.

41 пострадавший при взрыве до сих пор находится в стационаре. Пятеро из них - в реанимациии в тяжелом состоянии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Турция   взрыв   видео   жертвы   истикляль   полиция   раненые   стамбул   теракт   
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2  комментария
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Sergius SPb 13 минут назад
Надо было подкинуть визитку зеленского....
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