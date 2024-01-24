В Тамбове ищут участников очередной подростковой банды, нападавшей на случайных прохожих

Примечательно, что главарём шайки была 17-летняя девушка.
Очередная банда подростков, действующая по лекалам задержанных хулиганов из Белгорода, обнаружилась в Тамбове. Подростки орудовали в торговом центре "Рио" и его окрестностях. Они приставали к ровесникам, провоцировали их, избивали, а затем выкладывали ролики в местные паблики.
Заводилой в компании малолетних дегенератов была 17-летняя девушка. Именно она под прикрытием друзей мужского пола нападала на своих жертв ради "задорного" контента.
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Известно, что управление Следственного комитета по Тамбовской области уже заинтересовалось видеороликами с избиением прохожих и сейчас устанавливает личности всех участников банды.
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Однако главаря банды уже задержали. В отношении 17-летней девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют условия её жизни и воспитания. Очевидно, там обнаружатся серьёзные проблемы, но известно, что злоумышленница ранее не попадала в поле зрения полиции и не стояла на учёте в органах системы профилактики безнадзорности.
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Извинения включились.
Помнится, в "святых 90х" нас собрали в актовом зале в школе и показали фильм про наркоманов - кривенько снятый, зато с подробностями - последствия, ломка, условия жизни - такой, не длинный, но впечатляющий. Да, времена раньше были попроще, счас бы на преподов ушаты помоев вылили а то и статью бы впендюрили - там не то что 16+., там прям трешь ( ну как школота любит). Зато ой как проняло всех - там на просмотре блевать хочется.
Подобное лечится подобным. Раз сейчас мода на вот такой контент, так надо его до конца показывать. Чтоб было понимание - надо ли им такие "лайки".
Горячим паяльником таких перевоспитывать