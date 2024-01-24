В Тамбове ищут участников очередной подростковой банды, нападавшей на случайных прохожих

Очередная банда подростков, действующая по лекалам задержанных хулиганов из Белгорода, обнаружилась в Тамбове. Подростки орудовали в торговом центре "Рио" и его окрестностях. Они приставали к ровесникам, провоцировали их, избивали, а затем выкладывали ролики в местные паблики.

Заводилой в компании малолетних дегенератов была 17-летняя девушка. Именно она под прикрытием друзей мужского пола нападала на своих жертв ради "задорного" контента.