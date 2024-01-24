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В Тамбове ищут участников очередной подростковой банды, нападавшей на случайных прохожих

В Тамбове ищут участников очередной подростковой банды, нападавшей на случайных прохожих

Автор:
24 января 2024 19:28
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   банда   нападения   подростки   полиция   тамбов   торговый центр   
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Примечательно, что главарём шайки была 17-летняя девушка.

Очередная банда подростков, действующая по лекалам задержанных хулиганов из Белгорода, обнаружилась в Тамбове. Подростки орудовали в торговом центре "Рио" и его окрестностях. Они приставали к ровесникам, провоцировали их, избивали, а затем выкладывали ролики в местные паблики.


Заводилой в компании малолетних дегенератов была 17-летняя девушка. Именно она под прикрытием друзей мужского пола нападала на своих жертв ради "задорного" контента.

Известно, что управление Следственного комитета по Тамбовской области уже заинтересовалось видеороликами с избиением прохожих и сейчас устанавливает личности всех участников банды.

Однако главаря банды уже задержали. В отношении 17-летней девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют условия её жизни и воспитания. Очевидно, там обнаружатся серьёзные проблемы, но известно, что злоумышленница ранее не попадала в поле зрения полиции и не стояла на учёте в органах системы профилактики безнадзорности.

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Метки: Видео   банда   нападения   подростки   полиция   тамбов   торговый центр   
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22  комментария
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391k
Алексей Час назад
очередные мрази. скоро извиняющиеся и блеющие что такого больше не повторится
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196
deadDEVIL 5 минут назад
Уже нашли.
Извинения включились.
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61k
Олег 6 минут назад
а сажать этих мразей нужно к мигрантам. Их потом один хрен вышлют......
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5k
Losterdin 6 минут назад
быдло тп
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6k
мемфрид 6 минут назад
Гнида. Надеюсь, что посадят
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4k
Михаил 7 минут назад
17
а не 35
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12k
Трив 7 минут назад
Здоровая ущербная дылда с проблемами характера отыгрывается на подростках. Жаль, что не дадут много, а хотелось бы.
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232
Evgeniy 11 минут назад
Баба-козёл! Остальные, ведомые бараны.
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10k
Дмитрий 21 минуту назад
Обыкновенная мразь, решившая самоутвердится перед своими друзьями. Выбирает слабых. Ничего нового в принципе. Во все времена такие были.
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787
Олег Полчаса назад
17 лет? эта поношенная харя на тридцак выглядит
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341
costarox Полчаса назад
Надеюсь - она бесплодна
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−4
5k
Феликс Дзержинский 41 минуту назад
Обсмотрелись сериала, Слово петуха, вот и пошла волна говна по регионам.
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28k
Matrosskin 43 минуты назад
А потому что неправильно освещается всё это. У них же ради контента всё это ? Надо продолжить начинание. Помимо сопливых извинений продолжить сериал: вот они входят в хату. А вот моют сортиры. Узнают из приговора что им это продолжать ещё 3-5 лет делать. Как выглядит баланда. Как выглядит и как часто бывает душ на зоне. И показывать нарезку лучших моментов на каком-нибудь "классном часе". Вот это правильное освещение проблемы.
Помнится, в "святых 90х" нас собрали в актовом зале в школе и показали фильм про наркоманов - кривенько снятый, зато с подробностями - последствия, ломка, условия жизни - такой, не длинный, но впечатляющий. Да, времена раньше были попроще, счас бы на преподов ушаты помоев вылили а то и статью бы впендюрили - там не то что 16+., там прям трешь ( ну как школота любит). Зато ой как проняло всех - там на просмотре блевать хочется.
Подобное лечится подобным. Раз сейчас мода на вот такой контент, так надо его до конца показывать. Чтоб было понимание - надо ли им такие "лайки".
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5k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Я так понимаю, остальные малолетки, это "члены её кружков".
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16k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Ублюдок на первом видео зигу кидает?
Горячим паяльником таких перевоспитывать
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91k
Доктор Джонс Час назад
Долбодятлы, сами на себя компромат выкладывающие... Мозги как у морской звезды...
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