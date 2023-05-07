Сотрудница морга месяцами крала с работы части трупов и продавала их коллекционеру

Кэндис Чэпмен Скотт предъявлено целых 12 федеральных обвинений, ведь эта сотрудница морга из Арканзаса (США) повадилась «брать работу на дом».
Некоторое время назад женщина познакомилась в соцсетях с коллекционером жутких предметов Джереми Ли Поли и спросила мужчину, не заинтересован ли он в покупке такого экспоната, как полностью неповреждённый забальзамированный мозг. Джереми дал согласие на покупку нового экземпляра для своей коллекции, и сделка состоялась. Впрочем, она стала не последней. В течение нескольких месяцев Кэндис похищала из морга различные части трупов (внутренние органы и конечности) и продавала их Джереми, заработав на этом около 11000 долларов.
Но преступный бизнес раскрылся, и теперь и предпринимательница, и её покупатель ожидают суда. Правда, мужчине предъявлено всего четыре обвинения, но полностью от ответственности он не ушёл.
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