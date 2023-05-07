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Сотрудница морга месяцами крала с работы части трупов и продавала их коллекционеру

Сотрудница морга месяцами крала с работы части трупов и продавала их коллекционеру

Автор:
07 мая 2023 09:27
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   коллекционер   люди   морг   новости   удас   части тела   
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Кэндис Чэпмен Скотт предъявлено целых 12 федеральных обвинений, ведь эта сотрудница морга из Арканзаса (США) повадилась «брать работу на дом».

Некоторое время назад женщина познакомилась в соцсетях с коллекционером жутких предметов Джереми Ли Поли и спросила мужчину, не заинтересован ли он в покупке такого экспоната, как полностью неповреждённый забальзамированный мозг. Джереми дал согласие на покупку нового экземпляра для своей коллекции, и сделка состоялась. Впрочем, она стала не последней. В течение нескольких месяцев Кэндис похищала из морга различные части трупов (внутренние органы и конечности) и продавала их Джереми, заработав на этом около 11000 долларов.

Но преступный бизнес раскрылся, и теперь и предпринимательница, и её покупатель ожидают суда. Правда, мужчине предъявлено всего четыре обвинения, но полностью от ответственности он не ушёл.

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Метки: в мире   коллекционер   люди   морг   новости   удас   части тела   
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6  комментариев
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Sumrak58100 46 минут назад
Идёшь с работы, возьми хоть гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость. Несуны, оказывается, не только у нас бывают.
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K_II_T 42 минуты назад
Дай, думаю, почитаю фишки за завтраком.
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КАКАнгел 53 минуты назад
ну не вижу тут особенно плохого. ну кости и ливер- не кто не погиб. Не кому она этим хуже не сделала. Всю историю части тел использовались в "народном хозяйстве " в том или ином виде. Кто-то флейты делал, кто-то храмы украшал, кто-то их называл мощами и совал в свои побрякушки, кто-то сувениры делал и сушил головы . Так что вся история высосана из пальца. трупешник- это уже не человек, а обычная вещь.
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