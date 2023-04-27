Имя легендарного футболиста Пеле внесли в словарь португальского языка

Имя одного из самых знаменитых бомбардиров в истории футбола увековечили в словарях португальского языка в качестве синонима слова "лучший". Причём это не какая-то блажь филологов — они всего лишь закрепили эту норму в документах. В латиноамериканских странах, особенно в Бразилии, Пеле настолько популярен, что его имя в разговорной речи используется уже давно.

Пеле в баскетболе", "Пеле в теннисе". Теперь выражение, которое уже давно все используют повсеместно, говоря о лучших, увековечено на страницах словаря. Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка. Пеле означает "лучший". Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка