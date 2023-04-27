Имя легендарного футболиста Пеле внесли в словарь португальского языка

Теперь каждый носитель языка может называть кого-то непревзойдённого его именем.
Имя одного из самых знаменитых бомбардиров в истории футбола увековечили в словарях португальского языка в качестве синонима слова "лучший". Причём это не какая-то блажь филологов — они всего лишь закрепили эту норму в документах. В латиноамериканских странах, особенно в Бразилии, Пеле настолько популярен, что его имя в разговорной речи используется уже давно.
Пеле в баскетболе", "Пеле в теннисе". Теперь выражение, которое уже давно все используют повсеместно, говоря о лучших, увековечено на страницах словаря. Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка. Пеле означает "лучший". Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка
Пеле (настоящее имя Эдсон Арантес ду Насименто) умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Футболист трижды становился чемпионом мира, в 1999 году Международный олимпийский комитет признал его спортсменом века. Также Пеле входит в Книгу рекордов Гиннеса как самый результативный форвард — считается, что за профессиональную карьеру он забил 1281 мяч.
Похоронили легенду 3 января 2023 года на вертикальном кладбище в бразильском городе "Сантос".
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