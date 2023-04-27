Прачка, ставшая миллионершей: история успеха Сары Бридлав

После отмены рабства в США чёрные уравнялись с белыми? Как бы не так: наступило время расовой сегрегации. И проще было сказать, что бывшим рабам можно делать, нежели то, чего нельзя.
Фактически вчерашние невольники продолжали работать на бывших хозяев, только за жалкую плату. И от безысходности и отсутствия перспектив лезли в бутылку или петлю. Но были среди них и борцы.
Девочка появилась на свет в 1867 году. Рабство уже два года как отменили. Но оно оставило отпечаток на родителях Сары, лишив их здоровья. В 7 лет малышка осиротела. Её забрала замужняя старшая сестра Лувения, которая использовала девочку как служанку. Устав от тяжёлой работы, Сара в 14 лет выскочила замуж за Мозеса Макуильямса и сбежала. Семейная жизнь долго не продлилась: муж умер, и в 20 лет она осталась одна с маленькой дочкой на руках.
Затем была ещё одна попытка устроить семейную жизнь. Но брак с Джоном Дэвисом не продлился долго. Как и следующий, с Чарльзом Джозефом Уокером. Третий супруг тоже надолго не задержался, но оставил фамилию, под которой она вскоре прославится.
В итоге женщина перебралась в Миссури, где жили три её брата, и устроилась работать прачкой. Платили мало – чуть больше доллара в день. А работа была мало того что сложной физически, так ещё и опасной. Вскоре Сара стала замечать, что у неё появилась и не проходит перхоть. А потом пучками начали лезть волосы.
На руках появились незаживающие раны из-за щёлочи. Но женщине категорически не хотелось превратиться в развалину раньше времени. Она стала искать способ сохранить шевелюру, экспериментируя с простыми аптечными мазями и притирками, смешивая их в разных пропорциях.
Вскоре близкие заметили преображение работницы и стали выпрашивать рецепт, удивляясь, какими роскошными, густыми и блестящими стали волосы. В прошлом остались и незаживающие ранки.
Забавно, но впоследствии Мадам Си Джей Уокер (она войдёт в историю бизнеса под фамилией бывшего мужа) сосредоточилась именно на создании уходовых средств для негров. Ведь если белым можно было им всё запрещать, то почему не потешить самолюбие хотя бы таким способом?
Женщина пошла работать к предпринимательнице Энни Мэлоун, специализировавшейся как раз на продукции для волос. И словно губка впитывала все нюансы дела. А потом приступила к разработке собственной линейки шампуней и мазей для волос. Видимо, сработали сразу несколько факторов: и врождённое чутьё женщины, и действительно пустующая ниша на рынке. И, конечно, демонстрация заботы об особой категории потребителей – чёрных.
На Мадам Си Джей Уокер начала работать сеть девушек-агентов. Для них обязательна была униформа – белые блузки и чёрные юбки, никакого раздолбайства и небрежности. А за спиной – обязательный ранец с разнообразной продукцией – шампунями, притирками, маслами, мазями. Да, специально для негров.
Но на лекциях, посвящённых уходу за волосами, которые женщина регулярно устраивала, речь шла не только об этом. Она говорила и об отношении к самим себе, изменении системы взглядов, которая должна была убить в неграх рабов и изменить видение мира и себя в нём.
Бизнес женщины развивался. Она нанимала и обучала персонал. Открывала новые салоны. Первой помощницей стала взрослая дочь Лелия. Вскоре бренд C. J. Walker Manufacturing Company вышел на международный уровень. А сама Сара стала не просто состоятельной, а очень богатой женщиной.
Нищая девочка, собиравшая хлопок за еду, теперь могла себе позволить виллу с парой десятков комнат, личный автомобиль, самые роскошные наряды и драгоценности.
Но не только демонстрацией богатства занималась бизнес-леди. Она открывала школы для чёрных девочек, спонсировала религиозные организации, жертвовала крупные суммы на благотворительность.
К сожалению, жизнь оказалась короткой. Саре был всего 51 год, когда её сразил инсульт. Дочь попыталась продолжить семейное дело. Но грянула Великая депрессия, стало не до того. И бизнес постепенно развалился.
Но имя Мадам Уокер, вошедшей в историю как бизнес-леди, филантроп и первая женщина-миллионер в истории США, продолжает оставаться мотивирующим для новых поколений бизнесменов.
Источник:
- 20+ людей, которые поделились секретами своих профессий
- Девушка украла в магазине вареники и попыталась нелепо оправдаться