FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5761 пост • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Прачка, ставшая миллионершей: история успеха Сары Бридлав

Прачка, ставшая миллионершей: история успеха Сары Бридлав

Автор:
27 апреля 2023 10:38
Сообщество : Истории
Метки: C. J. Walker Manufacturing Company   Мадам Си Джей Уокер   Сара Бридлав   бизнес   волосы   история   миллион   предприниматель   средство   успех   
1110
7

После отмены рабства в США чёрные уравнялись с белыми? Как бы не так: наступило время расовой сегрегации. И проще было сказать, что бывшим рабам можно делать, нежели то, чего нельзя.

Фактически вчерашние невольники продолжали работать на бывших хозяев, только за жалкую плату. И от безысходности и отсутствия перспектив лезли в бутылку или петлю. Но были среди них и борцы.

×
×

Девочка появилась на свет в 1867 году. Рабство уже два года как отменили. Но оно оставило отпечаток на родителях Сары, лишив их здоровья. В 7 лет малышка осиротела. Её забрала замужняя старшая сестра Лувения, которая использовала девочку как служанку. Устав от тяжёлой работы, Сара в 14 лет выскочила замуж за Мозеса Макуильямса и сбежала. Семейная жизнь долго не продлилась: муж умер, и в 20 лет она осталась одна с маленькой дочкой на руках.

Затем была ещё одна попытка устроить семейную жизнь. Но брак с Джоном Дэвисом не продлился долго. Как и следующий, с Чарльзом Джозефом Уокером. Третий супруг тоже надолго не задержался, но оставил фамилию, под которой она вскоре прославится.

В итоге женщина перебралась в Миссури, где жили три её брата, и устроилась работать прачкой. Платили мало – чуть больше доллара в день. А работа была мало того что сложной физически, так ещё и опасной. Вскоре Сара стала замечать, что у неё появилась и не проходит перхоть. А потом пучками  начали лезть волосы.

На руках появились незаживающие раны из-за щёлочи. Но женщине категорически не хотелось превратиться в развалину раньше времени. Она стала искать способ сохранить шевелюру, экспериментируя с простыми аптечными мазями и притирками, смешивая их в разных пропорциях.

Вскоре близкие заметили преображение работницы и стали выпрашивать рецепт, удивляясь, какими роскошными, густыми и блестящими стали волосы. В прошлом остались и незаживающие ранки.

Забавно, но впоследствии Мадам Си Джей Уокер (она войдёт в историю бизнеса под фамилией бывшего мужа) сосредоточилась именно на создании уходовых средств для негров. Ведь если белым можно было им всё запрещать, то почему не потешить самолюбие хотя бы таким способом?

Женщина пошла работать к предпринимательнице Энни Мэлоун, специализировавшейся как раз на продукции для волос. И словно губка впитывала все нюансы дела. А потом приступила к разработке собственной линейки шампуней и мазей для волос. Видимо, сработали сразу несколько факторов: и врождённое чутьё женщины, и действительно пустующая ниша на рынке. И, конечно, демонстрация заботы об особой категории потребителей – чёрных.

На Мадам Си Джей Уокер начала работать сеть девушек-агентов. Для них обязательна была униформа – белые блузки и чёрные юбки, никакого раздолбайства и небрежности. А за спиной – обязательный ранец с разнообразной продукцией – шампунями, притирками, маслами, мазями. Да, специально для негров.

Но на лекциях, посвящённых уходу за волосами, которые женщина регулярно устраивала, речь шла не только об этом. Она говорила и об отношении к самим себе, изменении системы взглядов, которая должна была убить в неграх рабов и изменить видение мира и себя в нём.

Бизнес женщины развивался. Она нанимала и обучала  персонал. Открывала новые салоны. Первой помощницей стала взрослая дочь Лелия. Вскоре бренд C. J. Walker Manufacturing Company вышел на международный уровень. А сама Сара стала не просто состоятельной, а очень богатой женщиной.

Нищая девочка, собиравшая хлопок за еду, теперь могла себе позволить виллу с парой десятков комнат, личный автомобиль, самые роскошные наряды и драгоценности.

Но не только демонстрацией богатства занималась бизнес-леди. Она открывала школы для чёрных девочек, спонсировала религиозные организации, жертвовала крупные суммы на благотворительность.

К сожалению, жизнь оказалась короткой. Саре был всего 51 год, когда её сразил инсульт. Дочь попыталась продолжить семейное дело. Но грянула Великая депрессия, стало не до того. И бизнес постепенно развалился.  

Но имя Мадам Уокер, вошедшей в историю как бизнес-леди, филантроп и первая женщина-миллионер в истории США, продолжает оставаться мотивирующим для новых поколений бизнесменов.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: C. J. Walker Manufacturing Company   Мадам Си Джей Уокер   Сара Бридлав   бизнес   волосы   история   миллион   предприниматель   средство   успех   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81712



Другие посты автора
Популярное в сообществах
11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили
11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили
45 уникальных археологических находок и памятников истории
45 уникальных археологических находок и памятников истории
Набирающие популярность в сообществах
Мой ласковый и нежный зверь
Мой ласковый и нежный зверь
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#автомобили#животные#Прошлое#кино#актеры#улыбнуло#дтп
#Юмор#история#интересно#автомир#люди#США#шоу бизнес#знаменитости#Россия#забавно
#интересное#факты#подборка#в мире#позитив#дети#Автовсячина#СССР#аварии#картинки
Санкции санкциями, а мазик оставьте Санкции санкциями, а мазик оставьте Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями Просто огонь: бизнес-идеи с минимальными вложениями Из курьеров в миллионеры: история Ричарда Дэвиса Из курьеров в миллионеры: история Ричарда Дэвиса Мальчик подкинул свою книгу в библиотеку - и стал популярным писателем Мальчик подкинул свою книгу в библиотеку - и стал популярным писателем А не пойти бы вам… к цирюльнику! Почему брадобреи брались за работу, от которой отказывались хирурги? А не пойти бы вам… к цирюльнику! Почему брадобреи брались за работу, от которой отказывались... Парадоксально престижная профессия: история о том, как европейцы чуть всех пиявок не извели Парадоксально престижная профессия: история о том, как европейцы чуть всех пиявок не извели

На что жалуетесь?

Вернуться