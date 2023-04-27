Прачка, ставшая миллионершей: история успеха Сары Бридлав

Затем была ещё одна попытка устроить семейную жизнь. Но брак с Джоном Дэвисом не продлился долго. Как и следующий, с Чарльзом Джозефом Уокером. Третий супруг тоже надолго не задержался, но оставил фамилию, под которой она вскоре прославится.

В итоге женщина перебралась в Миссури, где жили три её брата, и устроилась работать прачкой. Платили мало – чуть больше доллара в день. А работа была мало того что сложной физически, так ещё и опасной. Вскоре Сара стала замечать, что у неё появилась и не проходит перхоть. А потом пучками начали лезть волосы.

На руках появились незаживающие раны из-за щёлочи. Но женщине категорически не хотелось превратиться в развалину раньше времени. Она стала искать способ сохранить шевелюру, экспериментируя с простыми аптечными мазями и притирками, смешивая их в разных пропорциях.

Вскоре близкие заметили преображение работницы и стали выпрашивать рецепт, удивляясь, какими роскошными, густыми и блестящими стали волосы. В прошлом остались и незаживающие ранки.