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Умер модельер Валентин Юдашкин - ему было 59 лет

Умер модельер Валентин Юдашкин - ему было 59 лет

Автор:
02 мая 2023 13:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валентин Юдашкин   Вячеслав Зайцев   моделбер   рак   семья   смерть   
3539
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А ещё вчера он комментировал смерть коллеги - Вячеслава Зайцева.

Недавно ушёл Вячеслав Зайцев и вот как его Юдашкин прокомментировал его смерть:

Мир потерял великого модельера, художника и творца… Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела.

А сегодня не стало и Валентина - в 2016 году у него диагностировали рак:

В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год.

Всё это время он боролся с болезнью и работал. Попутно, размышлял о преемнике:

Надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше. Кому передать? Думаю. Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим. Или у нас, или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, он должен понимать, чем занят. Не тусовка девушек, которые типа в моде уже лет десять… Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано.

Валентин Юдашкин ушёл, окружённый детьми, внуками и любящей женой.

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Метки: Валентин Юдашкин   Вячеслав Зайцев   моделбер   рак   семья   смерть   
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5k
Sanar 2 часа назад
Кучно пошли, ещё и петуха зверева туда бы.
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7k
Maximvs 15 минут назад
Царствие небесное. У меня от него несколько костюмов висит. Летний, зимний, демисезонный, куртка, шинель, фуражка, шапка...
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Всегда в подобных темах "нравятся" вот эти лайки/дизлайки......Что значить "нравится" в данной ситуации? Что умер человек или даже новость о том, что этот человек умер? Как то не совсем корректно думается...
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Кучно пошли модельеры то....
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16k
Vital Idol 39 минут назад
Валентин Юдашкин ушёл, окружённый детьми, внуками и любящей женой.

и слава богу, в отличии от зайцева...

"....Рядом с ним давно нет самых близких: сына Егора и двух внучек. По словам родственников, они не вхожи в его дом с 2015 года с тех пор, как прикованного к инвалидной коляске патриарха моды окружили какие-то подозрительные люди."
Это мошенники, и сейчас папу окружает очень много таких мошенников, приводит своё мнение Егор Зайцев. Он имел в виду не только семью Гарафутдиновых, но и братьев Вадима и Алмаза Хусаиновых организаторов одного из последних дней рождения модельера, на который собрались многие знаменитости.

https://compromat.group/main/investigations/91473-specialisty-po-zvezdnym-starikam-kto-opekal-v-poslednee-vremya-modelera-slavu-zayceva.htmlhttps://compromat.group/main/investigations/91473-specialisty-po-zvezdnym-starikam-kto-opekal-v-poslednee-vremya-modelera-slavu-zayceva.html
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872
Bastard Fat 48 минут назад
сговорились? или прячутся?
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11k
Dmitry 48 минут назад
Минус еще одна легендарная личность. Печально...
Мир его праху.
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1k
Голодранец! 49 минут назад
За что им обоим такие мучения перед смертью ( я про болезнь)?
RIP,,,
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903
Бывалый 55 минут назад
Одеваться не приходилось, а парфюм несколько раз покупал. Еще и сейчас пользуюсь. Классный.
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31k
Slonyash Час назад
Светлая память... Как так то, Зайцев, Юдашкин с разницей в два дня...
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31k
koleos72 Час назад
Леонтьев успел, срулил от греха подальше! Где-то Зверев плачет в страхе
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Никак на той стороне Неделя высокой моды намечается.
Один за другим =/
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5k
Роман Час назад
R.I.P
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987
ruslan d Час назад
Блин , и этот ...
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−22
Шапка 2 часа назад
Знаете в Израиле говорят - Умер-шмумер, лишь бы был здоров...
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818
Олеся К 2 часа назад
вот как победить эту заразу ?как женаучиться лечить рак... неужели так и ничего не придумают?((((
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175
Bublic 77 Олеся К 2 часа назад
Научаться рак лечить, ещё какая-нибудь болячка появиться. Или лекарство только для избранных будет. И так поговаривают некоторые, что несколько миллиардов зря небо коптят
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не стало Титова российской моды...
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August

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