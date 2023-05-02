Умер модельер Валентин Юдашкин - ему было 59 лет

А ещё вчера он комментировал смерть коллеги - Вячеслава Зайцева.
Недавно ушёл Вячеслав Зайцев и вот как его Юдашкин прокомментировал его смерть:
Мир потерял великого модельера, художника и творца… Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела.
А сегодня не стало и Валентина - в 2016 году у него диагностировали рак:
В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год.
Всё это время он боролся с болезнью и работал. Попутно, размышлял о преемнике:
Надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше. Кому передать? Думаю. Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим. Или у нас, или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, он должен понимать, чем занят. Не тусовка девушек, которые типа в моде уже лет десять… Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано.
Валентин Юдашкин ушёл, окружённый детьми, внуками и любящей женой.
Источник:
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и слава богу, в отличии от зайцева...
"....Рядом с ним давно нет самых близких: сына Егора и двух внучек. По словам родственников, они не вхожи в его дом с 2015 года с тех пор, как прикованного к инвалидной коляске патриарха моды окружили какие-то подозрительные люди."
Это мошенники, и сейчас папу окружает очень много таких мошенников, приводит своё мнение Егор Зайцев. Он имел в виду не только семью Гарафутдиновых, но и братьев Вадима и Алмаза Хусаиновых организаторов одного из последних дней рождения модельера, на который собрались многие знаменитости.
https://compromat.group/main/investigations/91473-specialisty-po-zvezdnym-starikam-kto-opekal-v-poslednee-vremya-modelera-slavu-zayceva.htmlhttps://compromat.group/main/investigations/91473-specialisty-po-zvezdnym-starikam-kto-opekal-v-poslednee-vremya-modelera-slavu-zayceva.html
Мир его праху.
RIP,,,
Один за другим =/
выгодно долгое лечение, вытягивающее последнюю копейку
так что настоящее лекарство могли бы сделать только при социализме
Я к чему это - это всё разные болезни, хоть и объединены под одним словом рак/онкология. И методы лечения разные. Нельзя придумать пилюлю, которая бы лечила рак простаты и рак печени. Разные подходы к лечению.
Объединяет многие только то, что клетки начинают бесконтрольно делится и не хотят "помирать", когда им положено.
ЗЫ: и кстати многое что уже придумали. Однако это больше относиться к 1 и 2 группе, то есть на ранних стадиях. Онкология 4 группы означает, что разбаланс во всём уже организме (метастазы и разрушение пораженных органов), лечить практически бесполезно, только паллиативная помощь. А у нас многие к врачу идут, уже когда совсем хреново, а он лишь разводит руками уже.