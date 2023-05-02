Умер модельер Валентин Юдашкин - ему было 59 лет

А сегодня не стало и Валентина - в 2016 году у него диагностировали рак:

В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год.

Всё это время он боролся с болезнью и работал. Попутно, размышлял о преемнике: