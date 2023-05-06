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Жизнь знаменитых пиратов: что случилось с Чёрной бородой и другими “хозяевами морей”

Жизнь знаменитых пиратов: что случилось с Чёрной бородой и другими “хозяевами морей”

Автор:
06 мая 2023 00:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Френсис Дрейк   Черная Борода   генри морган   губернатор   корсары   пираты   судьба   ямайка   
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Их судьбы не похожи на красивые романы и фильмы о “джентльменах удачи”.

Пираты появились ещё до нашей эры. С ними боролись греки и римляне, они наводили шороху в Средневековье, ну а наибольшую известность получили в Новое время. Пожалуй, тот период можно назвать золотым веком пиратства. Тогда и появились легендарные пираты, чьи имена остались в истории.

Чарльз Вейн

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Его считали самым жестоким пиратом всех времён. И совершенно заслуженно: после взятия добычи, он всегда мучил, пытал и убивал беззащитных. Для своего нрава и профессии, Чарльз прожил на удивление долго - 41 год. А погиб из-за того, что его корабль попал в шторм, спасся только Вейн и кучка приближённых - они добрались до острова и стали ждать, когда их возьмёт на борт любое проходящее мимо судно.

Их и подобрали, а когда привезли в порт - Вейна случайно опознал один из местных морячков и сообщил о нём властям. Вскоре “самый жестокий пират” уже болтался на виселице.

Френсис Дрейк

Пират, исследователь и рыцарь в одном лице. Первую половину жизни был удачлив, богат и известен. Любил хвалиться победами и достижениями. Ну а вторая часть жизни прошла на удивление бесславно - умер в 1596 году от дизентерии во время очередной экспедиции. Члены экипажа положили тело Дрейка в свинцовый гроб и швырнули за борт.

Генри Морган

Известен налётами на испанские колонии - ими он и заработал состояние и должность губернатора Ямайки. Но с административной работой явно не справился: не хватило, ни способностей, ни терпения. Начал усердно пить и прикарманивать казённые деньги, за что его быстро уволили. Тогда бравый капитан стал закладывать за воротник ещё больше и умер от цирроза печени.

Эдвард Тич - “Черная Борода

Известен суровым нравом и зверствами. Грабил суда удачно, но больших денег не заработал - зато уверовал в собственную непобедимость. И вскоре за это поплатился: в 1718 году столкнулся с небольшим военным отрядом под командованием капитана Мэйнарда и был убит. Чтобы доказать гибель грозной “Чёрной бороды”, Мэйнард отрубил пирату голову, повесил её на бушприт, в таком виде и прибыл в порт за наградой.

Бартоломью Робертс

Пират с весьма эксцентричными замашками и поведением. Считается автором пиратского кодекса, а кое-кто вполне заслуженно считает его прототипом Джека Воробья Из “Пиратов Карибского моря”. За свою карьеру Робертс захватил около 400 кораблей, мог бы стать богачом, но спустил все деньги на кутежи, дорогие наряды и щедрые награды своей команде “лихих парней”. Пиратствовал под флагами Голландии и Британии - в итоге, на него стали охотиться все и он погиб в бою с английским военным кораблём в 1722 году. С его смертью закончился золотой век пиратства.

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Метки: Френсис Дрейк   Черная Борода   генри морган   губернатор   корсары   пираты   судьба   ямайка   
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АнтонПолднев 2 часа назад
Члены экипажа положили тело Дрейка в свинцовый гроб и швырнули за борт.(с)
Зачем пираты таскали с собой на борту свинцовый гроб?
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Ego sum qui sum Полчаса назад
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Колька Валеркин сын Час назад
"а кое-кто вполне заслуженно считает его прототипом Джека Воробья Из “Пиратов Карибского моря”" (с) Капитана Джека Воробья.
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