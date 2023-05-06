Жизнь знаменитых пиратов: что случилось с Чёрной бородой и другими “хозяевами морей”

Его считали самым жестоким пиратом всех времён. И совершенно заслуженно: после взятия добычи, он всегда мучил, пытал и убивал беззащитных. Для своего нрава и профессии, Чарльз прожил на удивление долго - 41 год. А погиб из-за того, что его корабль попал в шторм, спасся только Вейн и кучка приближённых - они добрались до острова и стали ждать, когда их возьмёт на борт любое проходящее мимо судно.

Их и подобрали, а когда привезли в порт - Вейна случайно опознал один из местных морячков и сообщил о нём властям. Вскоре “самый жестокий пират” уже болтался на виселице.

Френсис Дрейк