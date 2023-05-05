10 фактов о Брэде Питте, кратких как выстрел

Брэд Питт участвовал в двух эпизодах комедийного реалити-шоу «Чудаки» (Jackass), выходившего на MTV с 2000 по 2002 год. Оно было страшно популярно, после сериала сняли ещё десять фильмов, а сейчас задумываются о перезапуске. Так вот, в «Чудаках» появлялось много приглашённых знаменитостей, но Брэд Питт был, наверное, самой крупной звездой. Для одного из розыгрышей его одели в костюм обезьяны, и никто не знал, что это он. А в другом эпизоде был розыгрыш с похищением Питта. Участники шоу вспоминали позже, что он очень веселился, рвался в бой и вообще был «за любой кипиш».