10 фактов о Брэде Питте, кратких как выстрел

Без сомнения, Брэд Питт — один из самых влиятельных людей в киноиндустрии. Первый успех пришёл к нему после роли в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». На тот момент он был всего лишь начинающим актёром, одним из многих, но чем-то зацепил внимание зрителей — и дальше интересные и крупные роли посыпались на него как из рога изобилия.
Вот несколько занятных фактов об этом голливудском актёре. Они не претендуют на то, чтобы полностью описать его жизнь и личность, но точно добавят пару ярких и запоминающихся штрихов к портрету.
У Брэда Питта есть младший брат и младшая сестра. Об этом, вероятно, не всем известно, поскольку они не находятся в центре внимания, как сам Питт. Его брат Дуглас Митчелл Питт — бизнесмен, который также руководит благотворительной организацией Care To Learn. А младшенькая среди них троих — Джули Нил Питт. Она замужем и у неё пять детей.
Еще в 2012 году Эллен ДеДженерес и Порция Де Росси приобрели дом Брэда Питта в Малибу за 13 миллионов долларов. Дом расположен в престижном районе Карбон-Бич и там трясающий вид на Тихий океан.
В интервью Гаю Ричи Брэд Питт рассказал, что сегодня быть продюсером, создавать хорошие фильмы для него гораздо интереснее и ценнее, чем быть актёром. И понятно почему: он владеет продюсерской компанией Plan B Entertainment, основанной в 2001 году совместно с Дженнифер Энистон, Брэдом Греем и Кристин Хан. Вот несколько их детищ: «Троя», «Отступники», «12 лет рабства».
Прежде чем увлечься актёрским мастерством, Брэд Питт изучал журналистику в Университете Миссури. Однако выпускником не стал — бросил университет незадолго до выпуска. Сейчас он полагает, что решение было верным, поскольку он чувствовал, что журналистика не его призвание и ему хочется заниматься чем-то иным. К счастью, у него получилось найти свой путь в жизни.
Ни для кого не секрет, что Брэд Питт встречался с Дженнифер Энистон еще в 1998 году и спустя два года они поженились. Пока они были вместе, Питт пытался выучить греческий язык, потому что родственники Энистон по отцовской линии были выходцами из Греции. Однако в конце концов он плюнул на эту затею и перестал брать уроки, так что теперь английский — единственный язык, на котором он говорит.
В 1997 году Брэд Питт сыграл главную роль в фильме «Семь лет в Тибете». Картина была раскритикована китайскими властями из-за положительного образа Далай-ламы, и в результате был наложен запрет на въезд в Китай режиссёра картины Жан-Жака Анно и актёров Брэда Питта и Дэвида Тьюлиса. Этот запрет был снят лишь в 2016 году после выхода фильма Роберта Земекиса «Союзники», который финансировался китайской компанией Huahua Media.
Брэд Питт умеет летать на одномоторных самолетах. Его бывшая жена, Анджелина Джоли, имеет лицензию пилота и довольно опытна в полетах. И она так увлеклась этим, что уговорила Питта также получить лицензию пилота.
Брэд Питт участвовал в двух эпизодах комедийного реалити-шоу «Чудаки» (Jackass), выходившего на MTV с 2000 по 2002 год. Оно было страшно популярно, после сериала сняли ещё десять фильмов, а сейчас задумываются о перезапуске. Так вот, в «Чудаках» появлялось много приглашённых знаменитостей, но Брэд Питт был, наверное, самой крупной звездой. Для одного из розыгрышей его одели в костюм обезьяны, и никто не знал, что это он. А в другом эпизоде был розыгрыш с похищением Питта. Участники шоу вспоминали позже, что он очень веселился, рвался в бой и вообще был «за любой кипиш».
Брэд Питт учился в средней школе Kickapoo в Спрингфилде, штат Миссури. Он вступил в школьные команды по теннису, гольфу и плаванию, и делал успехи во всех трёх видах спорта. Позже он также занимался баскетболом.
После развода Джоли и Питт заблокировали свои имена на всех гаджетах, которые доступны их детям, чтобы не усугублять стресс и не давать детям лишней информации (как правдивой, так и ложной). Так они пытаются вырастить их в более стабильной среде и хоть немного обезопасить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сотни миллионов людей - без шуток - по ходу своей жизни прикладывают кратно больше усилий, но не имеют нихрена. Почему? Не выиграли в лотерею при рождении.
И стоп - не говорите мне про десятки миллионов лентяев в каждом из поколений на планете, что благодаря генетике получают внешность и ум не хуже Питт, но ничего не добиваются именно из-за менталки.
P.S. Тупо было, да?
они наверное про VPN ничего не знают