FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7531 пост • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
10 фактов о Брэде Питте, кратких как выстрел

10 фактов о Брэде Питте, кратких как выстрел

Автор:
05 мая 2023 15:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брэд Питт   жизнь звезд   звезды голливуда   факты о знаменитостях   факты об актерах   шоу бизнес   
2726
11

Без сомнения, Брэд Питт — один из самых влиятельных людей в киноиндустрии. Первый успех пришёл к нему после роли в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». На тот момент он был всего лишь начинающим актёром, одним из многих, но чем-то зацепил внимание зрителей — и дальше интересные и крупные роли посыпались на него как из рога изобилия.

Вот несколько занятных фактов об этом голливудском актёре. Они не претендуют на то, чтобы полностью описать его жизнь и личность, но точно добавят пару ярких и запоминающихся штрихов к портрету.

×
×

У Брэда Питта есть младший брат и младшая сестра. Об этом, вероятно, не всем известно, поскольку они не находятся в центре внимания, как сам Питт. Его брат Дуглас Митчелл Питт — бизнесмен, который также руководит благотворительной организацией Care To Learn. А младшенькая среди них троих — Джули Нил Питт. Она замужем и у неё пять детей.

Еще в 2012 году Эллен ДеДженерес и Порция Де Росси приобрели дом Брэда Питта в Малибу за 13 миллионов долларов. Дом расположен в престижном районе Карбон-Бич и там трясающий вид на Тихий океан.

В интервью Гаю Ричи Брэд Питт рассказал, что сегодня быть продюсером, создавать хорошие фильмы для него гораздо интереснее и ценнее, чем быть актёром. И понятно почему: он владеет продюсерской компанией Plan B Entertainment, основанной в 2001 году совместно с Дженнифер Энистон, Брэдом Греем и Кристин Хан. Вот несколько их детищ: «Троя», «Отступники», «12 лет рабства».

Прежде чем увлечься актёрским мастерством, Брэд Питт изучал журналистику в Университете Миссури. Однако выпускником не стал — бросил университет незадолго до выпуска. Сейчас он полагает, что решение было верным, поскольку он чувствовал, что журналистика не его призвание и ему хочется заниматься чем-то иным. К счастью, у него получилось найти свой путь в жизни.

Ни для кого не секрет, что Брэд Питт встречался с Дженнифер Энистон еще в 1998 году и спустя два года они поженились. Пока они были вместе, Питт пытался выучить греческий язык, потому что родственники Энистон по отцовской линии были выходцами из Греции. Однако в конце концов он плюнул на эту затею и перестал брать уроки, так что теперь английский — единственный язык, на котором он говорит.

В 1997 году Брэд Питт сыграл главную роль в фильме «Семь лет в Тибете». Картина была раскритикована китайскими властями из-за положительного образа Далай-ламы, и в результате был наложен запрет на въезд в Китай режиссёра картины Жан-Жака Анно и актёров Брэда Питта и Дэвида Тьюлиса. Этот запрет был снят лишь в 2016 году после выхода фильма Роберта Земекиса «Союзники», который финансировался китайской компанией Huahua Media.

Брэд Питт умеет летать на одномоторных самолетах. Его бывшая жена, Анджелина Джоли, имеет лицензию пилота и довольно опытна в полетах. И она так увлеклась этим, что уговорила Питта также получить лицензию пилота.

Брэд Питт участвовал в двух эпизодах комедийного реалити-шоу «Чудаки» (Jackass), выходившего на MTV с 2000 по 2002 год. Оно было страшно популярно, после сериала сняли ещё десять фильмов, а сейчас задумываются о перезапуске. Так вот, в «Чудаках» появлялось много приглашённых знаменитостей, но Брэд Питт был, наверное, самой крупной звездой. Для одного из розыгрышей его одели в костюм обезьяны, и никто не знал, что это он. А в другом эпизоде был розыгрыш с похищением Питта. Участники шоу вспоминали позже, что он очень веселился, рвался в бой и вообще был «за любой кипиш».

Брэд Питт учился в средней школе Kickapoo в Спрингфилде, штат Миссури. Он вступил в школьные команды по теннису, гольфу и плаванию, и делал успехи во всех трёх видах спорта. Позже он также занимался баскетболом.

После развода Джоли и Питт заблокировали свои имена на всех гаджетах, которые доступны их детям, чтобы не усугублять стресс и не давать детям лишней информации (как правдивой, так и ложной). Так они пытаются вырастить их в более стабильной среде и хоть немного обезопасить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Брэд Питт   жизнь звезд   звезды голливуда   факты о знаменитостях   факты об актерах   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
хочу тоже дом с трясающим видом на океан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Sapsan 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Полчаса назад
Кто такой Бред Питт? Если проще - это охренительно классно сложившиеся гены, которым в жизни ещё и офигенно фартило, когда это было нужно.
Сотни миллионов людей - без шуток - по ходу своей жизни прикладывают кратно больше усилий, но не имеют нихрена. Почему? Не выиграли в лотерею при рождении.
И стоп - не говорите мне про десятки миллионов лентяев в каждом из поколений на планете, что благодаря генетике получают внешность и ум не хуже Питт, но ничего не добиваются именно из-за менталки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 36 минут назад
дети как не очень похожи на пита и джоли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 54 минуты назад
"заблокировали свои имена на всех гаджетах"
они наверное про VPN ничего не знают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей А Час назад
11.Родился со мной в один день, но на 10 лет раньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom Час назад
Все факты, как понос. Тоже как выстрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
ЯРОСТЬ филь [мат]...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её карательной кулинарии
"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её...
В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц
В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц
Набирающие популярность в сообществах
Самая "долгоиграющая" катастрофа в СССР. Часть 1
Самая "долгоиграющая" катастрофа в СССР. Часть 1
А Баба Яга против
А Баба Яга против
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важен каждый клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#животные#аварии#авто аварии#СССР#Москва#улыбнуло#дизайн
#Юмор#интересно#история#дтп#позитив#люди#шоу бизнес#в мире#Россия#забавно
#Прикол#автомобили#машина#Жизнь#факты#подборка#Ynews#полиция#девушки#кино
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой 10 любопытных фактов о Роберте Де Ниро 10 любопытных фактов о Роберте Де Ниро 30 неожиданных профессий из прошлого знаменитостей 30 неожиданных профессий из прошлого знаменитостей Брэд Питт продал свой легендарный особняк на Голливудских холмах Брэд Питт продал свой легендарный особняк на Голливудских холмах 17 фактов о великом и неповторимом Дэвиде Боуи 17 фактов о великом и неповторимом Дэвиде Боуи Реальная история вражды Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен Реальная история вражды Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен

На что жалуетесь?

Вернуться