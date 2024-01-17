10 занимательных фактов о Джареде Лето

В случае с Джаредом Лето крылатая фраза «Не было еще ни одного гения без некоторой доли безумия» кажется очень точной. Он настолько же талантлив, насколько и неординарен, если не сказать больше.
Джаред Лето известен мощной актерской игрой. Он не боится браться за самые разноплановые роли как в кино, так и на телевидении. А вы знали о том, что еще у него есть рок-группа? Этот человек — взрывоопасная смесь талантов.
Похоже, в Голливуде образовалось два противоположных лагеря в этом вопросе. Есть актеры, которые без проблем смотрят свои фильмы, а есть те, кто очень переживает из-за их просмотра. Например, Адам Драйвер как-то ушел с интервью, когда его заставили посмотреть отрывок из фильма, в котором он снимался.
Лето же после «Реквиема по мечте» заявил, что не любит смотреть фильмы со своим участием. Это связано с тем, что ему не нравится наблюдать за своей игрой со стороны, ведь он как бы вселяется в персонажей, когда играет их.
Некоторые люди выглядят немного моложе или старше, чем на самом деле, но Лето кажется гораздо моложе своего возраста. Вообще-то он родился в 1971 году, то есть по факту он старше Кристиана Бэйла, Леонардо Ди Каприо, Джуда Лоу и Оскара Айзека — но при этом выглядит как вечный подросток. Свою внешность актёр объясняет здоровым образом жизни и диетой.
3. Он веган
По словам Джареда Лето, он веган, то есть не ест мяса. Но съест печенье, если ему предложат, или лосося, если его выловят из реки прямо перед ним. И вся его группа перешла на веганство. Кроме того, он выступает за права животных и участвовал в нескольких благотворительных акциях, чтобы привлечь внимание к правам животных.
4. Он был волонтером на Гаити
Когда Лето был моложе, он целый год жил на Гаити. Домой он решил вернуться после катастрофического землетрясения 2010 года. Позже актер опубликовал книгу с фотографиями, запечатлевшими его поездку в эту страну, чтобы собрать средства на гуманитарные нужды острова.
После появления в фильме «Префонтейн», заслужившем похвалу критиков, Лето снялся в нескольких культовых фильмах 1990-х и начала 2000-х годов. Он начал с «Тонкой красной линии» Терренса Малика в 1998 году. В следующем году снялся в «Бойцовском клубе» и «Прерванной жизни». В конце этого впечатляющего периода были «Американский психопат» и «Реквием по мечте». Немногим актерам удается поучаствовать более чем в одном громком или культовом фильме, ставшем классикой. Джареду Лето повезло сняться во всех этих картинах практически в самом начале своей карьеры.
По-настоящему впечатляет то, как Лето удается совмещать успешную карьеру в кино и музыкальную карьеру. Со своей группой Thirty Seconds to Mars он выпустил пять альбомов и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество живых выступлений в поддержку одного альбома. В 2015 году группа организовала музыкальный фестиваль под названием Camp Mars, который проводится ежегодно.
7. Он набрал 30 килограммов для роли
Когда Лето берется за роль, он выкладывается по полной. Это доказывает созданный им экранный образ убийцы Джона Леннона, Марка Дэвида Чепмена, в фильме 2007 года «Глава 27». Помимо заучивания реплик и изучения интервью с Чепменом, актер набрал 30 килограммов, чтобы полностью слиться с персонажем. В теле произошли настолько серьёзные изменения, что в итоге Лето оказался в инвалидном кресле и заполучил подагру. Несмотря на то, что отзывы о фильме были несколько противоречивыми, игра Джареда почти всем критикам пришлась по душе.
После 4 лет отсутствия в кино и очередного альбома Thirty Seconds to Mars в своем багаже, Лето снялся вместе с Мэттью МакКонахи в фильме «Далласский клуб покупателей». Фильм 2013 года снял режиссер Жан-Марк Валле, а Лето сыграл в нем трансвестита с ВИЧ, который помогает герою МакКонахи, далласскому электрику и ковбою родео, у которого диагностирован СПИД.
Для этой роли Лето провел большую исследовательскую работу, а также сильно изменился физически: похудел на 30 килограммов, сбрил брови и сделал эпиляцию. Во время съёмок Лето отказывался выходить из образа — обычная тактика, используемая приверженцами системы Станиславского.
9. Лето отправил «коварные» подарки участникам «Отряда самоубийц»
Чтобы не выходить из образа во время съёмок, этот человек готов на любые уловки. В 2015 году было объявлено, что он сыграет Джокера в фильме «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера, в котором также были заявлены такие известные актеры, как Уилл Смит и Марго Робби. В преддверии фильма Джаред Лето прислал своим коллегам по фильму весьма необычные подарки, в духе Джокера. Среди них были живая крыса (для Марго Робби), пули и мёртвая свинья (для других актеров, имена которых не разглашаются).
В соответствии со своим мрачным образом, Лето появился на Met Gala 2019 с восковой копией собственной головы. Лето также сыграл члена семьи Гуччи в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». Он снова сотрудничал с Gucci в 2022 году, когда появился в образе двойника Алессандро Микеле, креативного директора Gucci. На последнем Met Gala Лето появился в костюме кота Карла Лагерфельда в человеческий рост.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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