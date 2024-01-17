10 занимательных фактов о Джареде Лето

Некоторые люди выглядят немного моложе или старше, чем на самом деле, но Лето кажется гораздо моложе своего возраста. Вообще-то он родился в 1971 году, то есть по факту он старше Кристиана Бэйла, Леонардо Ди Каприо, Джуда Лоу и Оскара Айзека — но при этом выглядит как вечный подросток. Свою внешность актёр объясняет здоровым образом жизни и диетой.



3. Он веган

По словам Джареда Лето, он веган, то есть не ест мяса. Но съест печенье, если ему предложат, или лосося, если его выловят из реки прямо перед ним. И вся его группа перешла на веганство. Кроме того, он выступает за права животных и участвовал в нескольких благотворительных акциях, чтобы привлечь внимание к правам животных.

4. Он был волонтером на Гаити

Когда Лето был моложе, он целый год жил на Гаити. Домой он решил вернуться после катастрофического землетрясения 2010 года. Позже актер опубликовал книгу с фотографиями, запечатлевшими его поездку в эту страну, чтобы собрать средства на гуманитарные нужды острова.