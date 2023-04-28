10 фактов об одной из самых успешных актрис Голливуда — Сандре Буллок

Эта яркая и запоминающая актриса — любимица многих зрителей, и почти каждый может сходу назвать несколько культовых фильмов, в которых она играла. Сегодня Сандра Буллок радует нас не только на экране: она часто выступает как продюсер, сценарист и режиссёр. У неё огромное количество наград и номинаций, и она их точно заслужила!
Актриса снималась во множестве успешных картин, начиная с 90-х. В 1993 году вышел фильм «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне, Уэсли Снайпсом и Сандрой Буллок в главных ролях. В 1994 году она сыграла в фильме «Скорость» с Киану Ривзом и Деннисом Хоппером, и этот фильм стал очень популярным.
Далее можно вспомнить картины «Время убивать» (1996), «Мисс Конгениальность» (2000), «Предчувствие» (2007), «Предложение» (2009), «Гравитация» (2013), «8 подруг Оушена» (2018), «Птичий короб» (2018), «Непрощённая» (2021) и «Быстрее пули» (2022). Как видите, список уже внушительный, а ведь это только то, что вспоминается сразу.
В средней школе Вашингтон-Ли Сандра Буллок входила в команду чирлидеров и занималась в театральном кружке, выступая в школьных театральных постановках. А потом поступила в Университет Восточной Каролины и в 1987 году получила степень бакалавра искусств в области драмы. Во время учебы в университете она также участвовала в спектаклях и других театральных постановках.
После окончания учёбы Сандра Буллок переехала в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру профессиональной актрисы. Она брала уроки актёрского мастерства у Сэнфорда Мейснера, очень известного преподавателя в этой области. Он разработал уникальный актёрский метод, известный как техника Мейснера. У него учились такие известные актёры, как Алек Болдуин, Джеймс Франко, Джон Войт, Стивен Колберт, Тина Фей и Том Круз.
Профессиональная карьера актрисы началась в 1987 году, когда она получила роль в боевике «Палачи». Примерно в то же время она приняла участие в бродвейской постановке No Time Flat, где её заметил режиссёр Алан Дж. Леви. Он был очень впечатлён игрой начинающей актрисы и предложил ей роль в телевизионном фантастическом боевике «Бионическая разборка: Человек за шесть миллионов долларов и Бионическая женщина» (1989).
Настоящий успех пришёл к Сандре Буллок после прорывных ролей в фильмах «Разрушитель» и «Скорость». Позже актриса рассказывала, что практически все отговаривали её сниматься в «Скорости» — ну что это, мол, за фильм, про автобус, — но именно эта картина стала фундаментом её карьеры в Голливуде. Фильм «Скорость» был крайне успешным с коммерческой точки зрения — он заработал 350,4 млн долларов при производственном бюджете в 30–37 млн долларов.
Согласно отчёту Forbes, Сандра Буллок была самой высокооплачиваемой актрисой 2010 года, когда она заработала 56 млн долларов. В отчёте учитывался успех её фильмов за предыдущий год. Фильм «Предложение» заработал 317,4 млн долларов при бюджете в 40 миллионов. В том же году актриса снялась в другом кассовом хите, фильме «Невидимая сторона», который заработал 309,2 млн долларов при небольшом бюджете в 29 миллионов.
Forbes также назвал Сандру Буллок самой высокооплачиваемой актрисой 2014 года. Согласно отчёту, с июня 2013 по июнь 2014 года она заработала 51 млн долларов. Большая часть доходов была получена от успеха «Гравитации» (2013) — фильм заработал 723,2 милн долларов в прокате.
Многие актёры и актрисы владеют или являются совладельцами кинокомпаний. Сандра Буллок в 1995 году основала продюсерскую компанию Fortis Films, которая выпустила 10 фильмов. Самый успешный из них — «Мисс Конгениальность» 2000 года, он собрал в мировом прокате 212,8 млн долларов. Последний на сегодняшний момент фильм — «Затерянный город» (кассовые сборы 192,9 млн долларов). Сейчас компания работает над двумя фильмами, информации о которых пока немного.
Сандра Буллок была удостоена именной звезды на Голливудской Аллее славы 25 марта 2005 года. Она была отмечена в категории «Кинофильмы», а её звезда стала 2281-й по счёту на аллее.
У Сандры Буллок более 120 номинаций на награды. Она дважды номинировалась на премию «Оскар», в 2010 и 2014 годах, и получила заветную статуэтку за лучшую женскую роль в 2010 году (фильм «Невидимая сторона»). Актриса победила в трёх из пяти номинаций на премии Critics’ Choice Movie Awards. У неё было пять номинаций на «Золотой глобус», и в одной из них (в 2010 году) она победила. Также она победила в пяти из пятнадцати номинаций на MTV Movie Awards и в двух из трёх номинаций на премию SAG Awards. Впечатляющий список!
Сандра Буллок спродюсировала уже 17 фильмов. Первым был короткометражный фильм «Почтальон» 1996 года. Она продюсировала другие популярные фильмы и телепрограммы, такие как «Мисс Конгениальность» (2000) и его продолжение, 120 эпизодов ситкома, созданного комиком Джорджем Лопесом (он так и называется — «Джордж Лопес») и фильм «Предложение» (2009). Сандра Буллок также считается продюсером фильмов «Птичий короб» (2018 г.), «Непрощённая» (2021 г.) и «Затерянный город» (2022 г.).
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 фактов о Джонни Деппе, ещё более странных, чем недавний суд
- 11 фактов о Мэрил Стрип, которые открывают ее с неожиданной стороны
- 17 известных актёров, тело которых навсегда изменилось из-за сыгранных ролей
- 17 фактов о великом и неповторимом Дэвиде Боуи
- 30 неожиданных профессий из прошлого знаменитостей