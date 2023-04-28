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10 фактов об одной из самых успешных актрис Голливуда — Сандре Буллок

10 фактов об одной из самых успешных актрис Голливуда — Сандре Буллок

Автор:
28 апреля 2023 13:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудская звезда   знаменитости   киноактриса   сандра буллок   факты о знаменитостях   факты об актрисах   шоу бизнес   
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Эта яркая и запоминающая актриса — любимица многих зрителей, и почти каждый может сходу назвать несколько культовых фильмов, в которых она играла. Сегодня Сандра Буллок радует нас не только на экране: она часто выступает как продюсер, сценарист и режиссёр. У неё огромное количество наград и номинаций, и она их точно заслужила!

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Актриса снималась во множестве успешных картин, начиная с 90-х. В 1993 году вышел фильм «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне, Уэсли Снайпсом и Сандрой Буллок в главных ролях. В 1994 году она сыграла в фильме «Скорость» с Киану Ривзом и Деннисом Хоппером, и этот фильм стал очень популярным.


Далее можно вспомнить картины «Время убивать» (1996), «Мисс Конгениальность» (2000), «Предчувствие» (2007), «Предложение» (2009), «Гравитация» (2013), «8 подруг Оушена» (2018), «Птичий короб» (2018), «Непрощённая» (2021) и «Быстрее пули» (2022). Как видите, список уже внушительный, а ведь это только то, что вспоминается сразу.

В средней школе Вашингтон-Ли Сандра Буллок входила в команду чирлидеров и занималась в театральном кружке, выступая в школьных театральных постановках. А потом поступила в Университет Восточной Каролины и в 1987 году получила степень бакалавра искусств в области драмы. Во время учебы в университете она также участвовала в спектаклях и других театральных постановках.

После окончания учёбы Сандра Буллок переехала в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру профессиональной актрисы. Она брала уроки актёрского мастерства у Сэнфорда Мейснера, очень известного преподавателя в этой области. Он разработал уникальный актёрский метод, известный как техника Мейснера. У него учились такие известные актёры, как Алек Болдуин, Джеймс Франко, Джон Войт, Стивен Колберт, Тина Фей и Том Круз.

Профессиональная карьера актрисы началась в 1987 году, когда она получила роль в боевике «Палачи». Примерно в то же время она приняла участие в бродвейской постановке No Time Flat, где её заметил режиссёр Алан Дж. Леви. Он был очень впечатлён игрой начинающей актрисы и предложил ей роль в телевизионном фантастическом боевике «Бионическая разборка: Человек за шесть миллионов долларов и Бионическая женщина» (1989).

Настоящий успех пришёл к Сандре Буллок после прорывных ролей в фильмах «Разрушитель» и «Скорость». Позже актриса рассказывала, что практически все отговаривали её сниматься в «Скорости» — ну что это, мол, за фильм, про автобус, — но именно эта картина стала фундаментом её карьеры в Голливуде. Фильм «Скорость» был крайне успешным с коммерческой точки зрения — он заработал 350,4 млн долларов при производственном бюджете в 30–37 млн долларов.

Согласно отчёту Forbes, Сандра Буллок была самой высокооплачиваемой актрисой 2010 года, когда она заработала 56 млн долларов. В отчёте учитывался успех её фильмов за предыдущий год. Фильм «Предложение» заработал 317,4 млн долларов при бюджете в 40 миллионов. В том же году актриса снялась в другом кассовом хите, фильме «Невидимая сторона», который заработал 309,2 млн долларов при небольшом бюджете в 29 миллионов.


Forbes также назвал Сандру Буллок самой высокооплачиваемой актрисой 2014 года. Согласно отчёту, с июня 2013 по июнь 2014 года она заработала 51 млн долларов. Большая часть доходов была получена от успеха «Гравитации» (2013) — фильм заработал 723,2 милн долларов в прокате.

Многие актёры и актрисы владеют или являются совладельцами кинокомпаний. Сандра Буллок в 1995 году основала продюсерскую компанию Fortis Films, которая выпустила 10 фильмов. Самый успешный из них — «Мисс Конгениальность» 2000 года, он собрал в мировом прокате 212,8 млн долларов. Последний на сегодняшний момент фильм — «Затерянный город» (кассовые сборы 192,9 млн долларов). Сейчас компания работает над двумя фильмами, информации о которых пока немного.

Сандра Буллок была удостоена именной звезды на Голливудской Аллее славы 25 марта 2005 года. Она была отмечена в категории «Кинофильмы», а её звезда стала 2281-й по счёту на аллее.

У Сандры Буллок более 120 номинаций на награды. Она дважды номинировалась на премию «Оскар», в 2010 и 2014 годах, и получила заветную статуэтку за лучшую женскую роль в 2010 году (фильм «Невидимая сторона»). Актриса победила в трёх из пяти номинаций на премии Critics’ Choice Movie Awards. У неё было пять номинаций на «Золотой глобус», и в одной из них (в 2010 году) она победила. Также она победила в пяти из пятнадцати номинаций на MTV Movie Awards и в двух из трёх номинаций на премию SAG Awards. Впечатляющий список!

Сандра Буллок спродюсировала уже 17 фильмов. Первым был короткометражный фильм «Почтальон» 1996 года. Она продюсировала другие популярные фильмы и телепрограммы, такие как «Мисс Конгениальность» (2000) и его продолжение, 120 эпизодов ситкома, созданного комиком Джорджем Лопесом (он так и называется — «Джордж Лопес») и фильм «Предложение» (2009). Сандра Буллок также считается продюсером фильмов «Птичий короб» (2018 г.), «Непрощённая» (2021 г.) и «Затерянный город» (2022 г.).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливудская звезда   знаменитости   киноактриса   сандра буллок   факты о знаменитостях   факты об актрисах   шоу бизнес   
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23  комментария
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22k
ЦСКА 46 минут назад
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1k
ViktorSikret 2 минуты назад
Сандра Булка, она же гаечка, хороша!
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6k
perekrestok 13 минут назад
Красивая! Мне еще нравится фильм "Предложение". Там она очень похожа на обычную женщину без всяких приколов и напрягов. Ну и скорость там все же Киану Ривз выше и первее всех. Ну и Сандра Баллок там почти на первых ролях и реально хороша!
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12k
Axel 17 минут назад
А как же забыли ракушки, если упомянули Разрушитель?)

Ссылка youtu.be
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2k
Autumn2015 23 минуты назад
Именно в "Мисс Конгениальность" ее актерский талант заметен особо ярко - то она грубая хрюкающая полицейская - и тут! шикарная модель и все невероятно смешно и органично!
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301
устал я от вас Полчаса назад
Красивая конечно женщина, но увы постарела.
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10k
GRuslan 37 минут назад
Очень нравится эта актриса и женщина очень красивая. Видел не раз когда в каких нибудь постах сравнивали красоток и когда там была Сандра, часто о ней писали, что она не очень. Всегда удивляли такие комментарии, она очень симпатичная и миленькая. Видимо у меня очень специфические вкусы на женщин.
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3k
kca-opa 53 минуты назад
11 факт, как и многие, она начинала со съёмок в порнухе, но когда добилась популярности, под судом затребовала удалить все порноролики с ней, найти можно, но сложно, ибо все порносайты попадают под санкции США, легальные которые
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2k
Василий Афиногенов 58 минут назад
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145
Дело Василий Афиногенов 44 минуты назад
Хорошая попытка)))
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2k
Василий Афиногенов Час назад
а как же "Амазонка в огне"????
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Так вот почему Буллок, а не Баллок. Бул плюс лок. Кастрированный бык в переводе. А я всегда произносил, как Баллок. Век живи, век учись, однако...
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3k
Trilik Час назад
"Амазонка в огне", 1993г. Там у неё сцена секса есть, по нынешним временам даже на эротику не тянет, но в 93-ем это было неплохо. И если в сети покопаться, то можно и реальное порно с Сандрой найти.
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4
Anton Dashchenko Trilik 55 минут назад
Вроде это не более, чем слухи
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59k
pynh Час назад
Ссылка coub.com
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817
Олеся К Час назад
Как называется фильм который на первой картинке кто знает? где в джунглях чтоли они
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