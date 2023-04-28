10 фактов об одной из самых успешных актрис Голливуда — Сандре Буллок

Актриса снималась во множестве успешных картин, начиная с 90-х. В 1993 году вышел фильм «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне, Уэсли Снайпсом и Сандрой Буллок в главных ролях. В 1994 году она сыграла в фильме «Скорость» с Киану Ривзом и Деннисом Хоппером, и этот фильм стал очень популярным.

Далее можно вспомнить картины «Время убивать» (1996), «Мисс Конгениальность» (2000), «Предчувствие» (2007), «Предложение» (2009), «Гравитация» (2013), «8 подруг Оушена» (2018), «Птичий короб» (2018), «Непрощённая» (2021) и «Быстрее пули» (2022). Как видите, список уже внушительный, а ведь это только то, что вспоминается сразу.