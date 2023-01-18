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Реальная история вражды Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен

Реальная история вражды Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен

Автор:
18 января 2023 16:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джина Лоллобриджида   Софи Лорен   актриса Джина Лоллобриджида   актрисы   вражда   голливудские звезды   звезды голливуда   как это было   факты   шоу бизнес   
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Актриса Софи Лорен была одной из первых, кто выразил соболезнования по поводу кончины Джины Лоллобриджиды 16 января 2023 года. Однако эти двое не всегда была в хороших отношениях: прославленные итальянские кинозвезды много лет соперничали и враждовали. Но нашёлся один человек, который сделал попытку их помирить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джина Лоллобриджида   Софи Лорен   актриса Джина Лоллобриджида   актрисы   вражда   голливудские звезды   звезды голливуда   как это было   факты   шоу бизнес   
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2  комментария
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24k
Serg2001 Час назад
Фигня! Просто это такая женская дружба...)
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15k
Альф 57 57 минут назад
Хороша Софи...

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