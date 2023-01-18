Реальная история вражды Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен

Вражда двух актрис началась рано, вероятно, еще до того, как Лорен приобрела известность в Голливуде. По данным газет от 1955 года, эти двое отказывались находиться вместе в одной комнате.



Но что могло вызвать такой раскол? Судя по всему, все началось на итальянском кинофестивале 1954 года, на котором присутствовала королева Елизавета II. На официальное мероприятие, которое привлекло значительное внимание желтой прессы, Софи Лорен надела пышное платье и корону.



Хотя Джина Лоллобриджида встретилась и сфотографировалась с королевой тем вечером, она отошла на второй план по сравнению с блистательным нарядом Лорен. Вскоре после этого Лорен сообщила прессе, что выглядела «более пышно», чем Лоллобриджида, а та не упустила шанс дать отпор. В ответ она публично заявила, что Софи Лорен никогда не будет играть роль дамы в кино, и ее удел - роль крестьянки.



Еще одной причиной вражды мог стать кастинг для франшизы фильма «Хлеб, любовь и фантазия». Джина Лоллобриджида играла главную роль в первых двух фильмах, и захотела, чтобы за третий фильм ей заплатили больше. Продюсеры отказались и заменили её на Софи Лорен.



В общем, не так уж и важно, с чего всё началось. Важно, что актрисы сохраняли неприязнь друг к другу более 50 лет.