Реальная история вражды Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен

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Актриса Софи Лорен была одной из первых, кто выразил соболезнования по поводу кончины Джины Лоллобриджиды 16 января 2023 года. Однако эти двое не всегда была в хороших отношениях: прославленные итальянские кинозвезды много лет соперничали и враждовали. Но нашёлся один человек, который сделал попытку их помирить.
Лоллобриджида и Лорен были невероятно известными итальянскими актрисами золотого века Голливуда. У них довольно существенная разница в возрасте: Лоллобриджида была старше на семь лет. Соответственно, она раньше перебралась в Голливуд и раньше прославилась. Она часто снималась вместе с известными актерами и считалась международным секс-символом и одной из самых красивых женщин в мире.
Софи Лорен, Ивонн де Карло и Джина Лоллобриджида на Международном кинобалу Берлинского кинофестиваля, 1954 год
Софи Лорен начала свою карьеру примерно в то время, когда Лоллобриджида стала известной в Голливуде. Софи было всего 16 лет, когда она начала сниматься в кино, и она очень быстро взлетела на самую вершину. В 1956 году Лорен заключила контракт со студией Paramount и превратилась в еще один голливудский секс-символ. Поскольку обе актрисы были итальянками, их часто сравнивали друг с другом - и с точки зрения актерской игры, и с точки зрения внешности.
Рекламный портрет Джины Лоллобриджиды в фильме «Женщина из Рима», 1954 год
Вражда двух актрис началась рано, вероятно, еще до того, как Лорен приобрела известность в Голливуде. По данным газет от 1955 года, эти двое отказывались находиться вместе в одной комнате.
Но что могло вызвать такой раскол? Судя по всему, все началось на итальянском кинофестивале 1954 года, на котором присутствовала королева Елизавета II. На официальное мероприятие, которое привлекло значительное внимание желтой прессы, Софи Лорен надела пышное платье и корону.
Хотя Джина Лоллобриджида встретилась и сфотографировалась с королевой тем вечером, она отошла на второй план по сравнению с блистательным нарядом Лорен. Вскоре после этого Лорен сообщила прессе, что выглядела «более пышно», чем Лоллобриджида, а та не упустила шанс дать отпор. В ответ она публично заявила, что Софи Лорен никогда не будет играть роль дамы в кино, и ее удел - роль крестьянки.
Еще одной причиной вражды мог стать кастинг для франшизы фильма «Хлеб, любовь и фантазия». Джина Лоллобриджида играла главную роль в первых двух фильмах, и захотела, чтобы за третий фильм ей заплатили больше. Продюсеры отказались и заменили её на Софи Лорен.
В общем, не так уж и важно, с чего всё началось. Важно, что актрисы сохраняли неприязнь друг к другу более 50 лет.
Но что могло вызвать такой раскол? Судя по всему, все началось на итальянском кинофестивале 1954 года, на котором присутствовала королева Елизавета II. На официальное мероприятие, которое привлекло значительное внимание желтой прессы, Софи Лорен надела пышное платье и корону.
Хотя Джина Лоллобриджида встретилась и сфотографировалась с королевой тем вечером, она отошла на второй план по сравнению с блистательным нарядом Лорен. Вскоре после этого Лорен сообщила прессе, что выглядела «более пышно», чем Лоллобриджида, а та не упустила шанс дать отпор. В ответ она публично заявила, что Софи Лорен никогда не будет играть роль дамы в кино, и ее удел - роль крестьянки.
Еще одной причиной вражды мог стать кастинг для франшизы фильма «Хлеб, любовь и фантазия». Джина Лоллобриджида играла главную роль в первых двух фильмах, и захотела, чтобы за третий фильм ей заплатили больше. Продюсеры отказались и заменили её на Софи Лорен.
В общем, не так уж и важно, с чего всё началось. Важно, что актрисы сохраняли неприязнь друг к другу более 50 лет.
Майкл Джексон, Софи Лорен и Кирк Дуглас на четвертой ежегодной церемонии вручения наград American Cinema Awards, январь 1987 года
Однако в последующие годы Джина Лоллобриджида не раз говорила, что на самом деле у звезд никогда не было вражды. Это, скорее, был рекламный ход пиарщиков Софи Лорен для привлечения большего внимания к ее персоне. Лоллобриджида всегда подчеркивала, что не заинтересована в соперничестве с кем-либо. Были ли ее заявления правдой, мы уже не узнаем.
Но выглядело всё так, будто они действительно враждуют. Они редко посещали одни и те же мероприятия. Нашёлся лишь один человек, который мог уговорить актрис прийти на свой праздник. Это был Майкл Джексон и торжество в преддверии одного из его европейских турне. Большую часть вечера актрисы находились в разных концах зала и не общались, но для фотографий с Майклом позировали охотно.
То, что Джексон сделал, чтобы свести их вместе, было, безусловно, впечатляющим, потому что такого больше никогда не случалось.
Но выглядело всё так, будто они действительно враждуют. Они редко посещали одни и те же мероприятия. Нашёлся лишь один человек, который мог уговорить актрис прийти на свой праздник. Это был Майкл Джексон и торжество в преддверии одного из его европейских турне. Большую часть вечера актрисы находились в разных концах зала и не общались, но для фотографий с Майклом позировали охотно.
То, что Джексон сделал, чтобы свести их вместе, было, безусловно, впечатляющим, потому что такого больше никогда не случалось.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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