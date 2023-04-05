В Госдуме предложили сократить новогодние праздники и сделать майские полноценным отпуском

Сегодня партия «Новые люди» внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая.

Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом на работу на четыре дня и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает! Начиная с обычных сотрудников и заканчивая начальством.

Зачем людям длинные январские выходные? Большинство на январских выходных никуда не уезжает. Тем более сейчас. Из развлечений дома зимой - оливье и телевизор. На улице - гололёд. Результат – в травмпунктах не протолкнуться. У людей ожоги из-за пиротехники, ушибы и переломы на льду. Поверьте, я знаю, как травма может «украсить» вашу жизнь и помешать работе. За эту зиму в нашей фракции из пятнадцати человек ноги сломали двое.