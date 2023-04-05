В Госдуме предложили сократить новогодние праздники и сделать майские полноценным отпуском

Законопроект могут принять оперативно.
Фракция «Новые люди» выступила с инициативой удлинить весенние праздники - сделать выходными днями с 1 по 9 мая. А на новогоднюю гулянку отвести всего три дня. По словам депутата и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова:
Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами.
Сегодня партия «Новые люди» внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая.
Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом на работу на четыре дня и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает! Начиная с обычных сотрудников и заканчивая начальством.
Зачем людям длинные январские выходные? Большинство на январских выходных никуда не уезжает. Тем более сейчас. Из развлечений дома зимой - оливье и телевизор. На улице - гололёд. Результат – в травмпунктах не протолкнуться. У людей ожоги из-за пиротехники, ушибы и переломы на льду. Поверьте, я знаю, как травма может «украсить» вашу жизнь и помешать работе. За эту зиму в нашей фракции из пятнадцати человек ноги сломали двое.
Он заявил, что законопроект могут принять в ближайшее время. Тогда в этом году будем отдыхать с 29 апреля по 9 мая. А в 2024-м - с 1 по 3 января, 7 января и с 1 по 9 мая.
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Ранее предполагалось, что в этом году на майские праздники все будут отдыхать 7 дней: с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая.
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1. Сокращаем новогодние, увеличиваем майские
2. Сокращаем майские - по желанию трудящихся, конечно же.
Хочу работать побольше!