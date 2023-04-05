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В Госдуме предложили сократить новогодние праздники и сделать майские полноценным отпуском

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники и сделать майские полноценным отпуском

Автор:
05 апреля 2023 15:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   выходные   депутат   закон   майские праздники   отпуск   
1668
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Законопроект могут принять оперативно.

Фракция «Новые люди» выступила с инициативой удлинить весенние праздники - сделать выходными днями с 1 по 9 мая. А на новогоднюю гулянку отвести всего три дня. По словам депутата и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова:


Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами.

Сегодня партия «Новые люди» внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая.

Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом на работу на четыре дня и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает! Начиная с обычных сотрудников и заканчивая начальством.

Зачем людям длинные январские выходные? Большинство на январских выходных никуда не уезжает.  Тем более сейчас. Из развлечений дома зимой - оливье и телевизор. На улице - гололёд. Результат – в травмпунктах не протолкнуться. У людей ожоги из-за пиротехники, ушибы и переломы на льду. Поверьте, я знаю, как травма может «украсить» вашу жизнь и помешать работе. За эту зиму в нашей фракции из пятнадцати человек ноги сломали двое.


Он заявил, что законопроект могут принять в ближайшее время. Тогда в этом году будем отдыхать с 29 апреля по 9 мая. А в 2024-м - с 1 по 3 января, 7 января и с 1 по 9 мая.

Ранее предполагалось, что в этом году на майские праздники все будут отдыхать 7 дней: с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая.

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Метки: Госдума   выходные   депутат   закон   майские праздники   отпуск   
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30  комментариев
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Раз товарищи этим озадачились, полагаю других, более важных проблем они в стране не видят. Полагаю следует их вывезти в прифронтовую область новых территорий и держать там до пока они не найдут более годного приложения своим талантам
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527
SVG Минуту назад
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2k
Владимир Минуту назад
В весенний лес на шашлыки, за весенними клещами.
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23
thrashbox 7 минут назад
Народ, комментирующие, вы не видите очевидного следующего хода:
1. Сокращаем новогодние, увеличиваем майские
2. Сокращаем майские - по желанию трудящихся, конечно же.
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3k
PtDragon 18 минут назад
Ну сократить новогодние это хорошо бы, а вот увеличивать майские не надо!
Хочу работать побольше!
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25k
Влад 20 минут назад
Тут говорят в зоне СВО дожди обещают, вроде как 1.5 месячных нормы, какой уж там наступ. Потом недельку на просушку и можно двигать, аккурат к майским праздникам. Опять-же дата, они любят к разным датам подарочки делать. И двинут, пендостан и ЕбС давят, говрят без пайки оставят. А мы погуляем, плюнем в морду тем кто там в окопах. Так что-ли? Ну нормально, все ведь по совести, по чести, да? Ничего там в душе не шевельнётся что пока ты тут на даче кто-то там за тебя умирает? Так вот чем "Новые люди" отличаются от нормальных. Я совсем не против длинных майских, но считаю что сейчас момент совсем не подходящий с этической точки зрения.
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271
Человек Наблюдающий 23 минуты назад
Оставьте как есть!
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34k
AGM 23 минуты назад
отстаньте уже от новогодних каникул. себе что нибудь сократите. и у нас в регионе на майские всегда приходит дубак. если до этого даже тепло в апреле. ни на какие шашлыки и дачи никто массово не едет. тех дней отдыха что есть сейчас хватает за глаза. может в москве на майские и тепло. у нас нет.
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2k
Autumn2015 Полчаса назад
А у нас в Беларуси ни январских, ни майских праздников нет особых, кроме тех, что от СССР остались и нет темы такой даже
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3k
Могвай Полчаса назад
Ахренеть, они решили. Мне зимой на работе делать нечего, я буру отпуск с середины декабря и почти месяц отдыхаю. Мне норм, А вот весной работа есть, и нахрена мне эти 9 дней, без дачи, я лучше деньги зарабатывать буду.
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388k
Алексей Полчаса назад
честно уже з.а.т.р.а.х.а.л.и подходят новогодние ничинают галдеть о сокращении майских.подходят майские наоборот начинают
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32k
Юр21 Полчаса назад
Замечательная мысль, я за!
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3k
Nigilist 39 минут назад
В мае на природе бухать однозначно полезнее, чем ходить на работу в январе ...
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9k
Billi_Bons 39 минут назад
Оставьте в покое новогодние праздники. Других, более важных, проблем в стране нет?
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10k
Игорь 54 минуты назад
очнулись, они бы еще в конце апреля начали вошкаться. Понятно - зимой на лыжах в Куршавеле уже не покатаешься - можно и о народе вспомнить.
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11k
Shtoppi 56 минут назад
мне все равно в какое время года в загул уходить
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2k
ChePaev 56 минут назад
не знаю, я наоборот за длинные новогодние, потому что как раз год пополам разбивается, можно в новогодние съездить отдохнуть а потом летом в отпуске, а то в мае отпуск, потом в июле или августе летний отпук -х.у.й.н.я. какая то получается. Надо делать 1.2 мая выходные и 9,10, все, достаточно, кому в мае надо в Египет или на дачу -берите свои отгулы за прогулы за свой счет и п.и.з.д.у.й.т.е
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6k
sedoisever 58 минут назад
На производствах с непрерывным процессом дополнительная финансовая нагрузка на работодателя. Оплата праздничных вдвойне.
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26
Nuzzah Час назад
Может народным избранникам заняться действительно важными вопросами? на вверенную территорию выехать, посмотреть чем люди живут, а не пустое в порожнее переливать!
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4k
Трям Час назад
Еще у одного обострение открылось...
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2k
Yus Час назад
Вот это вот, реально? Некая хрень под название "депутаты" нашла самый главный, всё решающий вопрос. Какие же выходные должны быть длиннее. Мир спасен.
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