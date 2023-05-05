Особенные люди с витилиго, которые больше не стесняются себя и своего тела

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В обществе сегодня не принято осуждать или высмеивать людей, которые отличаются от других внешне. если ещё десять лет назад пятна от витилиго на руках или лице старались замаскировать, то сейчас ситуация противоположная - их показывают открыто.
Витилиго (лейкодерма) – это заболевание, при котором кожа теряет естественную пигментацию, разрушается меланин
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Причинами могут быть долгое нахождение на солнце, аутоимунные заболевания, генетические патологии и даже приём препаратов
У людей на коже появляются очаги другого цвета, иногда в мелкую рябь, и если вовремя не лечиться, то пятна будут только увеличиваться и расти
Раньше люди в витилиго реально считались больными или заразными, однако отсутствие пигментации не передаётся
Витиолиго - это не просто косметический дефект на коже, очаги с отсутствием пигментации, оно также может привести к серьёзным нарушениям в организме
Несмотря на то, что причины витилиго учёные установили совсем недавно, сам термин впервые использовал ещё древнеримский врач Авл Корнелий Цельс (I век нашей эры)
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То есть это не просто иной цвет кожи - это заболевание, сиречь неестественное и влекущее разрушение уродство. Да здравствуют физические, а затем и психические отклонения, объявим их нормой и вперед, к светлому будущему по пути полной дегенерации!