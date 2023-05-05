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Особенные люди с витилиго, которые больше не стесняются себя и своего тела

Особенные люди с витилиго, которые больше не стесняются себя и своего тела

Автор:
05 мая 2023 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Витилиго   заболевание   кожа   особенные люди   пигментация   фото   
875
15

В обществе сегодня не принято осуждать или высмеивать людей, которые отличаются от других внешне. если ещё десять лет назад пятна от витилиго на руках или лице старались замаскировать, то сейчас ситуация противоположная - их показывают открыто.

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Метки: Витилиго   заболевание   кожа   особенные люди   пигментация   фото   
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1k
ruslan d 48 минут назад
Люди как люди
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4k
Skai555 9 минут назад
Фото Дзюбы сюда)
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62
Васек повесил трубача 23 минуты назад
"Витиолиго - это не просто косметический дефект на коже, очаги с отсутствием пигментации, оно также может привести к серьёзным нарушениям в организме"
То есть это не просто иной цвет кожи - это заболевание, сиречь неестественное и влекущее разрушение уродство. Да здравствуют физические, а затем и психические отклонения, объявим их нормой и вперед, к светлому будущему по пути полной дегенерации!
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