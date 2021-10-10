Как вывести вшей и гнид в домашних условиях





Методы избавления от вшей и гнид

Как вывести вшей быстрее всего

Самый быстрый способ, который подходит далеко не всем, это обрить голову. Головные вши передвигаются только по волосам, откладывают яйца они тоже только на волосы. Если волос нет, то нет и вшей. Этот метод – самый эффективный. Голову нужно побрить, а затем для надежности можно помыть её противопедикулезным шампунем, чтобы удалить остатки насекомых и гнид, которые могли остаться между чешуйками кожи. Одной такой обработки достаточно, чтобы насовсем избавиться от вшей. При обработке стоит соблюдать аккуратность. Состриженные волосы нужно тщательно убрать, а помещение, в котором производилось бритье, нужно вымыть с инсектицидными средствами, чтобы в нём не осталось живых паразитов и гнид. Вши живут вне тела человека до двух суток, а гниды в состоянии анабиоза – до 10 дней, после чего, попадая в благоприятную среду, они будут жить и развиваться дальше. Чтобы этого не произошло, стоит принять меры.

Народные средства

Обладатели длинных волос скорее всего не согласятся избавиться от них, чтобы вылечить педикулез. Для выведения вшей и гнид можно использовать и народные методы. Чаще всего народные средства используют для удаления вшей у ребенка. Считается, что такие проверенные временем методики – самые эффективные и безопасные.

Механические методы

Чтобы вообще исключить применение каких-либо препаратов, можно применить вычесывание гребнем. Лучше взять специальный гребешок с очень частыми зубчиками. Перед обработкой обязательно укрыть плечи полотенцем.

Методика:

волосы вымыть обычным шампунем и обрабатывать только мокрые волосы; закрепить их на макушке, отделяя от пучка для обработки по одной пряди; тщательно вычесывать по всей длине, начиная от самых корней; после каждого вычесывания тщательно прополоскать гребень под проточной водой, смывая взрослых особей и гнид, оставшихся на нём; вычесанные пряди закреплять во второй, «чистый» пучок.

Такой способ подходит для людей с не очень длинными и не слишком густыми волосами и небольшим поражением вшами. Сложность в том, что можно пропустить паразитов. А если оставить в волосах хотя бы одну вошь или гниду, то через неделю они расплодятся заново. Процедуру придется повторять несколько раз, чтобы полностью исключить наличие гнид и взрослых особей в шевелюре.