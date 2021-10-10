Как вывести вшей и гнид в домашних условиях

Педикулез – неприятное заболевание. Оно заключается в поражении волосистой части головы вшами – мелкими кровососущими насекомыми. Чтобы вылечить заболевание, необходимо избавиться от вшей и гнид. Существует несколько способов лечения педикулеза, у каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Что вызывает педикулез
Несмотря на сложившееся мнение, вши бывают не только у людей, не соблюдающих личную гигиену или ведущих асоциальный образ жизни. Подхватить паразитов гораздо проще, чем вывести вшей. Они легко перебираются на кожу головы и волосы при использовании личных вещей, постельного белья или просто от другого человека. Насекомые достаточно шустро передвигаются и могут в течение какого-то времени находиться вне тела человека. Они даже выживают в воде или при высокой температуре воздуха, так что заразиться ими можно, например, в бассейне, сауне или на пляже. Очень часто вшей подхватывают в местах скопления людей – в транспорте, больницах, детских учреждениях. Гарантированно уберечься от этой напасти нельзя. Риск заразиться существует у всех.
Что будет, если не выводить вшей
Главный симптом, признак и неприятный фактор при заражении вшами – это сильный зуд. Спокойно жить, когда постоянно чешется голова, невозможно. Поэтому вывести вшей стараются как можно быстрее. Однако в некоторых случаях люди не обращают внимание на зуд. Это может быть из-за сниженной чувствительности кожи головы или по другим причинам. Кто-то может посчитать, что кожа головы чешется из-за аллергии на шампунь, на воду или из-за головных уборов. Если зуд не мешает жить, стоит обратить внимание на другие симптомы заражения вшами:
- появление насекомых – их можно увидеть и невооруженным взглядом, так как длина тела самки достигает 0,4 мм, насекомые передвигаются по волосам, так что при определенной наблюдательности их можно заметить; если волосы густые, можно расчесать их – при вычесывании можно обнаружить паразитов;
- наличие гнид – яиц вшей: это очень маленькие белые шарики у корней волос, при большом скоплении их видно;
- кровавые следы от укусов – при прокалывании кожи вошь впрыскивает в кожу вещество, не дающее крови сворачиваться, так что капля крови вытекает и остается на поверхности;
спутанные и склеенные волосы, которые образуют колтуны: они склеиваются из-за продуктов жизнедеятельности вшей;
- при сильном поражении и большом количестве паразитов от волос исходит неприятный запах.
Если же не выводить вшей, можно получить такие осложненные последствия педикулеза:
- сильные расчесы на месте укусов;
- аллергические реакции;
- инфицирование расчесанных ранок;
- через раны инфекция попадает не только под кожу, но и в кровь, из-за чего разносится по всему организму; в запущенных случаях это может привести к опасным заболеваниям и даже заражению крови.
Печально, но некоторые родители считают, что педикулез у ребенка не требует лечения или не лечится вовсе. Для детского здоровья поражение вшами и гнидами особенно вредно, так как страдает и психика: ребенок становится беспокойным, раздражительным от постоянного дискомфорта. Выводить вшей обязательно нужно у всех – и у детей, и у взрослых.
Методы избавления от вшей и гнид
Как вывести вшей быстрее всего
Самый быстрый способ, который подходит далеко не всем, это обрить голову. Головные вши передвигаются только по волосам, откладывают яйца они тоже только на волосы. Если волос нет, то нет и вшей. Этот метод – самый эффективный. Голову нужно побрить, а затем для надежности можно помыть её противопедикулезным шампунем, чтобы удалить остатки насекомых и гнид, которые могли остаться между чешуйками кожи. Одной такой обработки достаточно, чтобы насовсем избавиться от вшей. При обработке стоит соблюдать аккуратность. Состриженные волосы нужно тщательно убрать, а помещение, в котором производилось бритье, нужно вымыть с инсектицидными средствами, чтобы в нём не осталось живых паразитов и гнид. Вши живут вне тела человека до двух суток, а гниды в состоянии анабиоза – до 10 дней, после чего, попадая в благоприятную среду, они будут жить и развиваться дальше. Чтобы этого не произошло, стоит принять меры.
Народные средства
Обладатели длинных волос скорее всего не согласятся избавиться от них, чтобы вылечить педикулез. Для выведения вшей и гнид можно использовать и народные методы. Чаще всего народные средства используют для удаления вшей у ребенка. Считается, что такие проверенные временем методики – самые эффективные и безопасные.
Механические методы
Чтобы вообще исключить применение каких-либо препаратов, можно применить вычесывание гребнем. Лучше взять специальный гребешок с очень частыми зубчиками. Перед обработкой обязательно укрыть плечи полотенцем.
Методика:
- волосы вымыть обычным шампунем и обрабатывать только мокрые волосы;
- закрепить их на макушке, отделяя от пучка для обработки по одной пряди;
- тщательно вычесывать по всей длине, начиная от самых корней;
- после каждого вычесывания тщательно прополоскать гребень под проточной водой, смывая взрослых особей и гнид, оставшихся на нём;
- вычесанные пряди закреплять во второй, «чистый» пучок.
Такой способ подходит для людей с не очень длинными и не слишком густыми волосами и небольшим поражением вшами. Сложность в том, что можно пропустить паразитов. А если оставить в волосах хотя бы одну вошь или гниду, то через неделю они расплодятся заново. Процедуру придется повторять несколько раз, чтобы полностью исключить наличие гнид и взрослых особей в шевелюре.
Керосин
Внимание!Этот метод считается проверенным, однако он может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию или ожог. Действовать нужно очень аккуратно.
Наносить на волосы чистый керосин не надо. Чтобы он задержался на голове для воздействия, необходимо приготовить смесь из столовой ложки керосина, двух чайных ложек растительного масла и чайной ложки шампуня. Для длинных и густых волос увеличить количество ингредиентов в два раза.
Эту смесь нанести на сухие волосы так, чтобы она пропитала волосы до корней. На обработанные волосы надеть полиэтиленовую шапочку и обернуть голову полотенцем. Необходимое для воздействия время – 2 часа. Для детей время воздействия не должно превышать 1 час. После обработки вымыть голову обычным шампунем и прополоскать слабым раствором уксуса. После мытья обязательно вычесать ещё влажные волосы частым гребнем. Через три дня такую процедуру нужно повторить.
Минус этого способа помимо токсичности ещё и в том, что в слабой концентрации керосин может не убить гниды, так как у них очень плотная оболочка. А в сильной концентрации пользоваться им опасно, а для обработки детей – категорически нельзя.
Уксус
Обратите внимание!Против взрослых особей уксусное ополаскивание бесполезно. Зато оно растворяет вещество, при помощи которого гниды крепятся к основанию волоса. Поэтому раствором уксуса дополняют обработку керосином.
Концентрация уксуса не должна превышать 9%. Это важно для обеспечения безопасности и исключения ожогов. Для полоскания часть уксуса растворяют в двух частях воды. Для лучшего эффекта раствор наносят на волосы, оборачивают голову полиэтиленом и полотенцем, оставляют такую маску на волосах на полчаса – час, после чего тщательно вычесывают волосы и смывают шампунем. Можно повторить процедуру несколько дней подряд, но увлекаться не следует, так как уксус может изменить цвет и структуру волос, вызвать раздражение кожи головы.
Травы и прочие природные средства
В домашних условиях можно использовать такие средства:
- чемеричная вода – подходит для обработки тонких и недлинных волос, можно использовать для лечения детей, но важно, чтобы на коже не было ранок, иначе она разъест их и вызовет аллергическую реакцию;
- мытье головы обычным шампунем, но с добавлением масла лаванды, чайного дерева, эвкалипта и т. д. – применение эфирных масел с резким запахом не убивает насекомых, а играет больше профилактическую роль, отпугивая их;
- ополаскивание отварами трав (мяты, полыни, багульника) или втирание в корни волос кашицы из этих трав – имеет слабый эффект и может помочь при малом поражении;
- маска из мятого чеснока или лука – пользоваться этим способом стоит с осторожностью, так как на коже головы может появиться раздражение;
- обертывание из клюквенного сока или мятой клюквы – в кислой среде насекомые могут погибнуть, а их яйца будут лучше отклеиваться от волос.
Неожиданное и не слишком природное средство, о котором можно упомянуть здесь же, это краска для волос с содержанием аммиака. Если покрасить ей волосы, то паразиты погибнут. Но стоит помнить, что не все современные краски содержат аммиак.
Все домашние средства имеют один недостаток – при сильном заражении они не помогут. Учитывая тот факт, что выведение вшей начинают тогда, когда их в голове уже десятки особей, а на корнях волос уже сотни гнид, то пользовать народными средствами – бессмысленно. Более того, если тратить время на них, то можно запустить болезнь. За это время популяция паразитов может только увеличиться. Лучше сразу перейти к профессиональным препаратам.
Педикулициды
Это профессиональные препараты, предназначенные для выведения вшей. Можно использовать и инсектициды – то средства с более широким спектром действия, которые убивают всех насекомых, а не только вшей.
Действующие вещества у них разные:
- фентион;
- перметрин;
- малатион;
- эвгенол.
Они содержатся в препаратах в разных концентрациях. В одном средстве могут быть два активных вещества, например, перметрин и фентион.
Формы выпуска также разнообразны:
- эмульсии;
- спреи;
- концентрат для разведения водой.
В зависимости от степени заражения и возраста пациентов можно использовать разные средства от МедиЛис:
- МедиЛис-Супер, МедиЛис-Пермифен и МедиЛис-Малатион можно использовать для лечения взрослых;
- МедиЛис-И походит для взрослых и подростков старше 14 лет;
- для лечения детского педикулеза можно взять МедиЛис-Био, этот препарат безопасен для детей от 5 лет.
Абсолютно все противопедикулезные средства необходимо применять в строжайшем соответствии с инструкцией. Нельзя превышать рекомендуемое время воздействия или концентрацию.
Обычно хватает одной обработки, чтоб вывести полностью вшей. При сильном поражении может понадобиться повторное использование. Его проводят обычно через неделю после первого.
Что еще нужно сделать обязательно при выведении вшей
Педикулез – заразное заболевание. Это означает, что при появлении вшей у одного из членов семьи необходимо осмотреть всех остальных и предпринять профилактические меры.
Использовать любые средств против вшей лучше в ванной комнате, чтобы удаленные с волос вши не расползались по всей квартире. Во время обработки человеку, который помогает с нанесением и смыванием препаратов, который вычесывает волосы и следит за ходом лечения, нужно тщательно защитить себя. При вычесывании плечи и спину нужно накрыть белым полотенцем, чтобы видеть падающих насекомых. Помещение и всё, что в нём находится, после манипуляций нужно хорошо вымыть.
Важно!Вши и гниды могут находиться не только в волосах, но и в личных вещах больного. Всю одежду, постельное белье, полотенца следует выстирать при высокой температуре. Можно использовать для замачивания раствор педикулицида. Вещи, которые нельзя стирать, можно обработать пароочистителем, прогладить утюгом или выставить на мороз – при очень высоких или низких температурах вредители погибают. Мягкую мебель, матрасы, одеяла и подушки тоже лучше обработать парогенератором или провести химчистку. Головные вши не живут в мебели, но могут в ней переждать «сложные времена», чтобы потом продолжить паразитировать на человеке.
Для сложных в обработке вещей, которые не сдать в химчистку, не постирать и не прогладить, можно использовать такой способ. Максимально герметично упаковать их в плотный полиэтиленовый пакет и оставить в таком виде на 2 – 4 недели. За это время все взрослые особи и даже гниды погибнут от голода и не дадут потомство. Такой способ подходит, например, для верхней одежды.
Всю квартиру также лучше промыть с раствором средства против вшей или насекомых. При сильном поражении можно вызвать специальные службы. Главное – борьба должна быть комплексной, чтобы ни одна особь или яйцо не остались жизнеспособными. Только так можно вывести этих паразитов.
Источник:
- У заразившихся "индийским" COVID-19 обнаружили новые симптомы заболевания
- МакSим вышла на связь и опубликовала фотографию из клиники
- Несчастный мужчина вот уже два года страдает от икоты
- "Живи быстро - умри молодым": в Татарстане от анорексии скончалась модель
- Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье
Понравилось15
P.S. Отец трех дочерей если что, в девяностых то из д/сада принесут, то из лагеря привезут.