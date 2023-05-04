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Александр Годунов: исчезнувший навсегда танцор русского балета

Александр Годунов: исчезнувший навсегда танцор русского балета

Автор:
04 мая 2023 19:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   актеры   балет   биография   интересное   история   
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Из холла нью-йоркской гостиницы "Мэйфлауэр" 19 августа 1979 года вышел невероятно красивый светловолосый мужчина. Он вышел и исчез навсегда в шумной улице мегаполиса.

Какая судьба была у того, кто выглядел как викинг, а танцевал как бог?

Когда мама Годунова Лидия Студенцова развелась с мужем, то перебралась в Ригу вместе с сыном Олегом и трёхлетним Сашенькой. Там же в 1958 году Александр поступил в Рижское хореографическое училище. Интересно, что он был довольно небольшого роста и субтильным. С такими данными его ждал разве что кордебалет, но со временем Александр вырос, окреп и превратился в того Апполона, от которого млели все женщины мира.

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Характер у танцора был непростой. Он всегда был бунтарём и когда получил распределение в Латвийский театр оперы и балета остался решением недоволен. Он грезил Москвой. Министр культуры Владимир Карпуж отказал Годунову в переводе и тот просто поехал в столицу самостоятельно. Там его уже ждали в труппе Государственного хореографического ансамбля "Молодой балет", которым руководил Игорь Моисеев. С театром Александр повышал своё мастерство, танцевал во множестве постановок и много гастролировал по всему миру. Казалось бы... Вот он успех! Но Годунов метил выше - в Большой театр. За один год Александр вытянулся на целых 18 см и после этого получил от Юрия Григоровича, главного балетмейстера, приглашение.

Там же, в театре своей мечты, он встретил Людмилу Власову. Он смотрел на неё издалека, не решаясь подойти к красавице с огромными глазами, которая жила счастливой семейной жизнью с мужем. Супруг носил Власову на руках, одаривал украшениями и бесконечно любил. Но любовь есть любовь и чувства Александра оказались взаимны, причём настолько, что она ушла к нему в малюсенькую квартиру на юго-западе столицы.

В Большом Годунов дебютировал сразу в "Лебедином озере". Его будущее было действительно блестящим, пока Майя Плисецкая не предложила ему стать её партнёром. Как это часто бывает, в театре были три влиятельных группы, возглавляемые Васильевым, Григоровичем и Плисецкой. Главный балетмейстер не смог простить начинающему танцору фаворитизма у примы театра. Может это была карьерная ревность, а может что-то ещё. Поэтому Годунов сыграл всего несколько раз в "Иване Грозном" и "Спартаке" Григоровича. Да, партии с Плисецкой в "Анне Карениной" и "Кармен" были, но атмосфера была гнетущей. Возможно именно тогда он задумался о том, чтобы уехать куда-то, где нет всей этой мелочной суеты и интриг.

24 августа 1979 года самолёт компании "Аэрофлот" готовился вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. На борту находилась Людмила Власова. Одна.
Как только лайнер выехал на взлётно-посадочную полосу, его остановили полицейские. Самолёт вернулся на стоянку, а сотрудники иммиграционной службы вошли в него и сообщили, что она может спокойно вернуться к своему мужу. Людмила отказалась:


Я люблю своего мужа. Но он принял решение остаться здесь, а я – уезжаю.


Американцы предполагали, что на балерину оказывают давление и требуют вернуться в СССР. Госдепартамент потребовал доказательств, что она едет абсолютно добровольно. В результате всех этих переговоров самолёт задержали в аэропорту на целых три дня!

Турне Большого театра по Америке началось 1 августа 1979 года. 19 августа они сыграли "Ромео и Джульетту" в "Линкольн-центре" Нью-Йорка, потом актёры должны были три дня отдыхать и восстанавливаться, а потом продолжить выступления в Лос-Анджелесе и Чикаго. Ночью Годунов не пришёл в свой номер гостиницы "Мэйфлауер", где они жили с женой. Она не стала волноваться, считая, что муж просто решил остаться у друзей.
23 августа пришла новость - Годунов получил в Америке политическое убежище. Кто-то говорил, что Людмила тоже планировала оставаться, но сама она настаивала, что хотела вернуться в Москву, где её ждала мама.

Поначалу танцор жил в доме друзей Иосифа Бродского. Он скучал по своей жене, звонил ей и надеялся, что она вернётся. Но в 1982 году развод Александра Годунова и Людмилы Власовой был оформлен через посольство.

Карьеру Годунову пришлось начинать заново, в Американском театре балета, которым в ту пору руководил Михаил Барышников. Годунов довольно быстро стал премьером, но через три года контракт продлевать не стали - слишком уж непримиримыми были разногласия с жёстким Барышниковым. Может амбициозному Александру стало тесновато в рамках только современного балета.

Своенравный танцор организовал свою труппу "Годунов и друзья". Они много гастролировали и не только по Америке, но и по Европе, Канаде, Японии.

А в начале 80-х Александр случайно познакомился с Жаклин Биссет, которая на тот момент считалась одной из самых красивых голливудских актрис. Жаклин позже говорила, что это была любовь с первого взгляда.

СМИ радостно ухватились за новый повод для статей и активно муссировали роман Биссет со светловолосым статным русским. Фотографии Александра были почти во всех журналах, а легендарный Хельмут Ньютон позвал Годунова к себе в модели.

К 1985 году Годунов закончил свою балетную карьеру и решил уйти в кино. В фильме "Свидетель" ему довелось поработать с Харрисоном Фордом, в "Крепком орешке" с Брюсом Уиллисом. Но как мы помним, Александр был чрезвычайно амбициозен и вторые роли ему были непривычны. Да ещё и критики со своими рассуждениями, дескать, что променял свой талант танцора на крики "Стоп! Снято!".

Его начали приглашать на съёмки, но Годунов не соглашался, считая, что его ждут роли поглавнее и сценарии поинтереснее. Но постепенно предложений стало всё меньше и Годунов начал скатываться в депрессию. Он занимался в балетной академии, регулярно проводил мастер-классы, но всё это было не то.

Отношения со второй женой тоже дали трещину. Александр предложил ей выйти замуж, но ни брак, ни дети никогда не входили в её планы. Через 8 лет одна из самых красивых пар Голливуда рассталась - мирно и без скандалов, оставшись друзьями.

Годунов стал вести уединённый образ жизни, избегая встреч с друзьями.

Те всерьёз обеспокоились отсутствием вестей от артиста и 18 мая 1995 года направили в квартиру Годунова медсестру. Она-то и нашла его неподвижно сидящим кресле. Вызванный эксперт подтвердил, что сердце Годунова остановилось несколько дней назад. Он умер в полном одиночестве. Ни мать, ни брат не смогли проводить его в последний путь, так как юрист Годунова не предъявила заверенную для посольства телеграмму и близким отказали в визе.

Прах артиста развеяли над Тихим океаном.

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Метки: Жизнь   Прошлое   актеры   балет   биография   интересное   история   
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20  комментариев
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3k
Yus 2 часа назад
Решивший, что он самый крутой, выяснил, что никому нахрен не нужен. Стандартно.
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1k
Rom Полчаса назад
То Моисеев его ждал, то Барышников....
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Он еще придворного музыканта в "31 июня" (1978г) играл.
После побега Годунова фильм исчез и "лежал на полке" до поздней перестройки.
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Сидор Матрасыч Кадыков 43 минуты назад
Удел отщепенцев - забвение.
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6k
perekrestok 47 минут назад
Грустный конец. наверное в последние часы сидел и жалел что сбежал. Но в те времена такие побеги всегда были дорогой без возврата.
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39k
Example 6.2.6 48 минут назад
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32k
Юр21 Час назад
Помёр Максим...
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6k
vasilykopkov Час назад
Вот черт!!! Я же сто раз смотрел "Крепкий орешек", но Годунова в роли немецкого террориста там не узнал. А ведь точно - он.
Спасибо автору, пересмотрю...
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
“Возможно именно тогда он задумался о том, чтобы уехать куда-то, где нет всей этой мелочной суеты и интриг”

В таком случае США это весьма странный выбор.
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269
Прохор GROMOZEKA Час назад
Согласен,в Сибирь бы и ехал!
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Старичок 2 часа назад
похоже одиночество и забвение ждут большенство предателей.
предателей, в первую очередь, своей семьи.
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