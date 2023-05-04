Александр Годунов: исчезнувший навсегда танцор русского балета

24 августа 1979 года самолёт компании "Аэрофлот" готовился вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. На борту находилась Людмила Власова. Одна.

Как только лайнер выехал на взлётно-посадочную полосу, его остановили полицейские. Самолёт вернулся на стоянку, а сотрудники иммиграционной службы вошли в него и сообщили, что она может спокойно вернуться к своему мужу. Людмила отказалась:

Я люблю своего мужа. Но он принял решение остаться здесь, а я – уезжаю.

Американцы предполагали, что на балерину оказывают давление и требуют вернуться в СССР. Госдепартамент потребовал доказательств, что она едет абсолютно добровольно. В результате всех этих переговоров самолёт задержали в аэропорту на целых три дня!