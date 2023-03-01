Как завистливый граф выстроил "стену ревности"

В далёком прошлом аристократам очень нравилось украшать свои поместья зданиями, напоминавшими небольшие замки или же готические башни и руины. Обычно у таких строений функция была чисто декоративная и называли их капризами. Вот такую же штуку отстроил со злости у себя в поместье ирландский граф Роберт Рочфорт.

Рочфорта ещё при жизни звали "злым графом" и запомнился он исключительно как очень завистливый и мелочный человек. Родился Роберт в аристократической семье, а его отец был хорошим другом Джонатана Свифта. У Рочфорта было несколько поместий: Бельведер-Хаус (Belvedere House) в ирландском городе Маллингар и Гаулстоун (Gaulstown) в Шотландии.