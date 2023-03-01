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Как завистливый граф выстроил "стену ревности"

Как завистливый граф выстроил "стену ревности"

Автор:
01 марта 2023 19:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   архитектура   биография   интересное   история   
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Есть в Ирландии одна постройка, которая представляет собой символ человеческих слабостей и пороков, ревности, зависти, мести, злости.

В далёком прошлом аристократам очень нравилось украшать свои поместья зданиями, напоминавшими небольшие замки или же готические башни и руины. Обычно у таких строений функция была чисто декоративная и называли их капризами. Вот такую же штуку отстроил со злости у себя в поместье ирландский граф Роберт Рочфорт.


Рочфорта ещё при жизни звали "злым графом" и запомнился он исключительно как очень завистливый и мелочный человек. Родился Роберт в аристократической семье, а его отец был хорошим другом Джонатана Свифта. У Рочфорта было несколько поместий: Бельведер-Хаус (Belvedere House) в ирландском городе Маллингар и Гаулстоун (Gaulstown) в Шотландии.


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Роберт хорошим мужем не мог стать по умолчанию. Первая его супруга скончалась от оспы, и он женился на шестнадцатилетней девушке Мэри, родившей ему четырёх наследников. Рочфорт чаще был при дворе Дублина и Лондона, оставляя свою жену надолго в шотландском поместье.
Молодая девушка в его длительное отсутствие начала тесно общаться с шурином Артуром. Взбешённый Роберт обвинил Мэри в прелюбодеянии, а Артура по его ходатайству бросили в тюрьму на 18 лет, где он и скончался. А жену Рочфорт заточил в поместье, запретив ей вообще общаться с кем-либо, включая собственных детей. Кстати, ряд историков вообще уверены, что не было никакого адюльтера, а граф просто захотел избавиться от жены.

После заточения супруги Рочфорт поселился в Бельведер-Хаус, но и тут он не мог избавиться от чувства ненависти и злобы. На территории поместья он приказал построить несколько архитектурных капризов, в том числе и "Стену ревности", которая напоминала развалины готического замка. И это было неспроста.

Рядом с Робертом жил Джордж, другой его брат, и его особняк был роскошнее и богаче. Роберт обзавидовался настолько, что каприз свой построил таким образом, чтобы тот закрывал обзор на богатство Джорджа. И вот так эта "Стена ревности" и осталась символом злобы и глупости ирландского аристократа.

Умер он, кстати, также, как и жил. Осенью 1774 года его нашли на территории Бельведер-Хаус с проломленной головой. По официальной версии, он упал и ударился о камень, но с учётом характера графа, скорее всего кто-то постарался.

Несчастная Мэри Рочфорт провела в шотландском поместье больше 30 лет, а после смерти графа женщину освободил сын. Но Мэри уже была к тому моменту совершенно сумасшедшей и разговаривала с портретами.


Сегодня Бельведер-Хаус - это объект культурного наследия, туристическая достопримечательность. Там стоят и игровые площадки, и ресторан, и большой парк, в котором полно архитектурных капризов. В том числе и "Стена ревности", ставшая самой главной изюминкой поместья.

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Метки: Жизнь   Прошлое   архитектура   биография   интересное   история   
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