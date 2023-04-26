Любовь адмирала и горничной: к чему это привело

Дядюшку звали Уильям Гамильтон и он работал в Неаполитанском королевстве британским послом. Он был благороден, добр, образован и смог увлечь Эмму, после того как Чарльз предал её. В 1791 году они поженились. Девушке было 26, а ему 60. Общество было немало взбудоражено таким мезальянсом, но новую супругу приняло - она была сногсшибательно красива, при этом неглупа и обаятельна. Кстати, именно она придумала для аристократов развлечение - "живые картины" (когда по мотивам картин делались представления).

Гамильтон делал всё для своей жены и даже заботился о её дочери, взяв её на содержание.

Через два года после их свадьбы в Неаполе ненадолго оказался Нельсон, который познакомился с четой Гамильтонов и тут же влюбился в Эмму.

Через пять лет он снова приехал, чтобы защищать Неаполь от вторжения Бонапарта. К тому времени Горацио снискал славу героя и оставался привлекательным мужчиной, несмотря на то, что в боях потерял правую руку и ослеп на один глаз.