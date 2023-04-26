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Любовь адмирала и горничной: к чему это привело

Любовь адмирала и горничной: к чему это привело

Автор:
26 апреля 2023 17:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   брак   герои   интересное   история   отношения   
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Эти двое были любимцами Англии, ведь он стал национальным героем, а она была очень красива и её считали законодательницей моды. Но их история окончилась трагедией...

Горацио Нельсон появился на свет 29 сентября 1758 года в обеспеченной семье, состоявшей в родстве со многими аристократическими семьями Англии. Отцом Горацио был священник, который растил своих отпрысков в строгости и дисциплине. К сожалению, матушка Горацио скончалась, когда ему было девять лет.
Уже в 12 лет мальчик начал работать на корабле своего дяди, капитана Мориса Саклинга. Тогда он был невысоким и болезненным мальчиком и для полноты картины, ещё и страдал от морской болезни. Но это его не остановило, Нельсон продолжал учиться наперекор всему и уже в 20 лет стал капитаном собственного корабля.

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Походы Нельсона были рассказаны во множестве книг. Он успел побывать в Европе, в Канаде, выполнял поручения в Ост-Индии и Вест-Индии. Сначала это была война с американскими колониями, потом противостояние с Францией, затем бои против Бонапарта. Нельсон прекрасно проявил себя в морских битвах и его заслуженно называли величайшим английским флотоводцем.

Но одними военными талантами адмирал не ограничился. Нельсон был искусен в любви и в разных странах у него были женщины. Как раз в Вест-Индии он встретился со своей женой - молодой вдовой с ребёнком по имени Фанни Нисбет. С ней он вернулся в родную Англию, правда, уже там выяснилось, что родня невесты заметно преувеличила размер её приданого, а сама девушка решила не уточнять, что больше не способна иметь детей. Но Нельсон всё равно был больше заинтересован в своих морских походах.

А вот Эмма Гамильтон (урождённая Эми Лайон) родилась не в такой привилегированной семье.

Девочка появилась на свет 26 апреля 1765 года. Отцом её был кузнец, который, впрочем, не оставил никакого следа в её жизни, умерев через несколько месяцев после рождения Эммы. Мама была вынуждена перебраться к родителям и начать зарабатывать продажей угля.

Когда Эми исполнилось 12 лет, её отправили в Лондон работать горничной. Потом, правда, девушка попробовала свои силы в роли танцовщицы и модели. В 16 лет она забеременела и, родив дочь, отдала её бабушке на воспитание.

Вскоре в неё всерьёз влюбился некий Чарльз Гревилл: он поселил Эмму у себя, учил её пению, музыке, хорошим манерам. Она теперь стала Эммой Харт. Гревилл понимал, что любовь - это, конечно, хорошо, но дела-то надо устраивать и на горизонте замаячил выгодный брак. Эмму отправил к дяде в Неаполь, который не возражал, ведь любимый племянник наконец перестал быть на его содержании.

Дядюшку звали Уильям Гамильтон и он работал в Неаполитанском королевстве британским послом. Он был благороден, добр, образован и смог увлечь Эмму, после того как Чарльз предал её. В 1791 году они поженились. Девушке было 26, а ему 60. Общество было немало взбудоражено таким мезальянсом, но новую супругу приняло - она была сногсшибательно красива, при этом неглупа и обаятельна. Кстати, именно она придумала для аристократов развлечение - "живые картины" (когда по мотивам картин делались представления).

Гамильтон делал всё для своей жены и даже заботился о её дочери, взяв её на содержание.
Через два года после их свадьбы в Неаполе ненадолго оказался Нельсон, который познакомился с четой Гамильтонов и тут же влюбился в Эмму.
Через пять лет он снова приехал, чтобы защищать Неаполь от вторжения Бонапарта. К тому времени Горацио снискал славу героя и оставался привлекательным мужчиной, несмотря на то, что в боях потерял правую руку и ослеп на один глаз.

Роман начался в 1798 году. Сплетни разошлись тут же, влюблённые особенно и не таились. Гамильтон о связи знал, но ничего не делал: по мнению некоторых ему льстило, что к его жене проявил внимание сам Нельсон.
В 1800 году они втроём перебрались в Лондон и там стали жить в одном доме. Горацио от жены, разумеется, ушёл, но официально развод они так и не оформили. В 1801 году в поместье Гамильтона родилась дочка Нельсона и Эммы, которую назвали Горация. Малышку объявили сиротой и адмирал "взял её на воспитание".

Следующим этапом отношений стал дом. Нельсон купил его для своих любимых девочек. Эми рьяно взялась обустраивать их гнёздышко: звала лучших мастеров, покупала мебель, картины, продумывала отделку и дизайн дома.

Они жили не одни: периодически к ним приезжали в гости отец и сёстры Нельсона, которые полюбили Эмму, сюда же она наконец перевезла свою старшую дочь. В 1803 году Уильям Гамильтон скончался и ожидаемо ничего не оставил своей вдове. Общество интересовалось ею лишь пока она состояла в любовном треугольнике, Нельсон снова был в море, а второй их общий ребёнок после рождения прожил всего пару недель. Безутешную Эмму даже некому было утешить.

21 октября 1805 года Горацио Нельсон был убит в первый день Трафальгарской битвы - его застрелил французский снайпер.

Последним желанием адмирала была забота об Эмме Гамильтон и их дочери Горации. Состояние, титул, недвижимость - всё получила официальная жена Фанни, сёстры и брат. Эмма не получила ничего. Посмертная пенсия мужа была мала, чтобы содержать их с Нельсоном дом. Она переезжала с дочерью раз за разом. Долги росли. Эмма распродавала вещи. Британское же правительство не посчитало нужным выполнить довольно простую просьбу своего национального героя.

Женщина скончалась от воспаления легких в 1815 году.

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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   брак   герои   интересное   история   отношения   
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B@r@bux Час назад
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Вася Васильев Полчаса назад
Мезальянс это всегда плохо. Жабы должны жить с жабами.
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