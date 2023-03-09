Интересная история герцога в женском одеянии

Филипп Орлеанский в 1661 году женился (вернее будет сказать, что его женили) на английской принцессе Генриетте, которая росла вместе с венценосными братьями. Филипп не возражал, а Генриетте был по душе больше Людовик.

Брак был необычным. Оба они понимали свои роли, но Генриетту обижали и оскорбляли чересчур нежные отношения мужа с его друзьями, что пробирались к нему в покои в женских платьях, чтобы никто не заподозрил неладное. Больше всего её раздражал Шевалье де Лоррена, который всё больше и больше оказывал влияние на Филиппа. Он контролировал домашнее хозяйство супругов, их расходы, отбирал слуг и без него нельзя было заказать даже обычное платье.



