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Интересная история герцога в женском одеянии

Интересная история герцога в женском одеянии

Автор:
09 марта 2023 15:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   король   отношения   факты   
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Анна Австрийская и Людовик XIII спустя 20 с лишним лет брака уже не надеялись стать родителями. Когда в 1637 году королева всё же забеременела и родила мальчика, то его звали не иначе как "богом данный".

А через год родился второй - Филипп Орлеанский.


Королева Анна души не чаяла в своих сыновьях. Старший должен был взойти на престол, а вот младшенький был её радостью и отдушиной, которого она баловала, наряжала его, играла с ним больше, чем со старшим, будто бы желая компенсировать то, что он всегда будет второй.


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У братьев отношения были неважные. Людовика воспитывали в полном осознании своего величия, а вот Филипп всегда должен был быть на вторых ролях и во всём слушаться старшего брата. Неудивительно, что он частенько выказывал своё недовольство происходящим.


Филипп очень любил проводить свободное время в кругу женщин. Нежных, утончённых, красивых и изысканных. Мальчика баловали, постоянно дарили ему всякие игрушки, блестящие украшения, ленты. А с годами Людовик XIV так и продолжал одаривать брата, чтобы тот вёл себя смирно и не устраивал заговоров. Интересно, что Людовик XIV при этом высоко аттестовал военные способности Филиппа, ведь тот был прирождённым полководцем.


Филипп Орлеанский в 1661 году женился (вернее будет сказать, что его женили) на английской принцессе Генриетте, которая росла вместе с венценосными братьями. Филипп не возражал, а Генриетте был по душе больше Людовик.

Брак был необычным. Оба они понимали свои роли, но Генриетту обижали и оскорбляли чересчур нежные отношения мужа с его друзьями, что пробирались к нему в покои в женских платьях, чтобы никто не заподозрил неладное. Больше всего её раздражал Шевалье де Лоррена, который всё больше и больше оказывал влияние на Филиппа. Он контролировал домашнее хозяйство супругов, их расходы, отбирал слуг и без него нельзя было заказать даже обычное платье.


Филипп, кстати, своей жене не доверял и утверждал, что не знает, кто настоящий отец её детей. И жирно намекал, что это может быть сам король.

Шевалье в своих интригах был в выигрышном положении, нежели Генриетта. А в итоге одержал победу - будучи ещё молодой женщиной супруга Филиппа скончалась.

Герцогу нужно было подобрать новую жену и мнение его вообще никому не было интересно: король прекрасно знал, что брату милее общество Шевалье.


Но жена была нужна и Шарлотта Пфальцская, хоть и не была красивой, зато обладала логичным, цепким, мужским умом. Все происходящее она оценила быстро и здраво, поняв, какую стратегию поведения лучше избрать. В своих письмах она довольно подробно описывала предпочтения своего супруга и на этот счёт у неё не было никаких иллюзий.


Примечательно, что это никак не помешало им завести детей. К несчастью, первенец скончался вскоре после родов, а вот Филипп II вырос столь прекрасным человеком, что Людовик XIV откровенно признавался, что жалеет, что это не его сын. Филипп II вошёл во французскую историю принцем-регентом (временный правитель государства вместо монарха).



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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   король   отношения   факты   
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Corvus Corax 46 минут назад
Плюс. Но аффтарка явно считает, что "шевалье" это имя...
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vagon1 3 минуты назад
а вот Филипп II вырос столь прекрасным человеком, что Людовик XIV откровенно признавался, что жалеет, что это не его сын.

Насколько я помню историю Франции, время регентства этого "прекрасного человека" является одним из самых развращенных и коррумпированных периодов французской истории.
Хотя, возможно, для кого-то это было прекрасно!)))
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