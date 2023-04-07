Как поссорились Дитер Болен и Си Си Кетч

Немного о самой Каролине. Она родилась в Нидерландах и жила там вместе с мамой. Работала швеёй и дизайнером одновременно, о чём потом будет вспоминать с ужасом: она работала без перерыва по 10 часов в тяжёлых условиях и плюс ко всему старшие коллеги постоянно гнобили Каролину. В итоге она не выдержала и написала заявление об уходе. В тот момент она точно знала, чем хочет заниматься - музыкой. Она смотрела все телешоу, играла на гитаре, внимательно изучала джаз.



