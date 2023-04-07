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Как поссорились Дитер Болен и Си Си Кетч

Как поссорились Дитер Болен и Си Си Кетч

Автор:
07 апреля 2023 17:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   Прошлое   биография   видео   интересное   история   шоу бизнес   
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Певица C. C. Catch, которую на самом деле зовут Каролину Мюллер, всемирно известна. Её песни "Cause You Are Young" и "Heaven and Hell" любят люди во всех странах. Но что стоит за успехом певицы?

Немного о самой Каролине. Она родилась в Нидерландах и жила там вместе с мамой. Работала швеёй и дизайнером одновременно, о чём потом будет вспоминать с ужасом: она работала без перерыва по 10 часов в тяжёлых условиях и плюс ко всему старшие коллеги постоянно гнобили Каролину. В итоге она не выдержала и написала заявление об уходе. В тот момент она точно знала, чем хочет заниматься - музыкой. Она смотрела все телешоу, играла на гитаре, внимательно изучала джаз.


Отец девушки, Юрген, активно поддерживал увлечение дочери и старался сделать всё, чтобы она смогла себя реализовать: уволился с работы и потратил почти все сбережения, чтобы создать собственное музыкальное агентство. Юрген решил стать менеджером собственной дочери, чтобы позаботиться о ней и покорить мир шоу-бизнеса.


Когда в 1980 году 21-летняя Каролина, будучи участницей женской группы "Optimal", выступала на одной из площадок, то привлекла внимание Дитера Болена. Того самого известного певца, композитора и участника "Modern Talking". Он был покорен "бриллиантовым" голосом Мюллер и тут же предложил ей совместную работу. Каролина подписала с ним контракт и они начали записи в студии.


Примерно в этот же период Каролина встретила Франка Отто - барабанщика, с которым у неё начался роман. Он развивался так быстро, что они съехались уже через месяц после знакомства, потом Отто стал менеджером певицы, заменив на этом посту её отца.


Именно Дитер Болен придумал псевдоним C. C. Catch для своей подопечной. Он сочинял для неё настоящие хиты и их сотрудничество было очень плодотворным - 4 альбома и 12 настоящих хитов. Всё шло как надо, пока Каролина не захотела самостоятельности и не решила работать в одиночку. Болен был очень недоволен, когда Мюллер сообщила ему, что уходит в свободное плавание. Разъярённый продюсер обещает уничтожить карьеру певицы.


Всё началось с использования псевдонима "C. C. Catch". Дитер заявил, что псевдоним - это его интеллектуальная собственность и он, в судебном порядке, запретил его использование. Такая же судьба постигла и песни, которые написал Дитер. Каролине пришлось отчислить 5 млн долларов бывшему продюсеру, чтобы прийти к соглашению. И это была только первая проблема.


Франк Отто предпочёл любимой карьеру. Болен пришёл к нему с предложением пойти барабанщиком в его группе и даже беременность Каролины не остановила Отто. Больше того, он наотрез отказался признавать тот факт, что ребёнок от него и Мюллер решилась на аборт, что привело к бесплодию девушки.


Карьера певицы дала трещину. После ухода от Дитера её новый альбом занял только 26 место, а ведь раньше она всегда входила в пятёрку исполнителей. Каролина сдаваться была не намерена, ведь её популярность никуда не делась и билеты на её концерты разлетались мгновенно. Мюллер в 90-м году успешно выступила в СССР. Но напряжённый график работы сказывался на состоянии певицы и она решила приостановить выступления, чтобы отдохнуть.


Вернувшись к работе только в начале 2000-х Каролина решила снова выйти на Дитера Болена. Они заключили перемирие и снова стали работать вместе, пусть и недолго. Её песни "Shake your head" и "Silence" стали весьма популярными.
Несмотря на все жизненные сложности Каролину Мюллер невозможно было сломить. Она продолжила свою карьеру и сейчас, когда ей 58 лет, певица всё ещё в отличной форме. Когда её спрашивают о секрете молодости она довольно отвечает: "Всё дело - в любви!".

Путь Каролины Мюллер к славе был непрост. Но её по-прежнему помнят и любят по всему миру, она гастролирует, а в перерывах сочиняет песни, занимается йогой и активно занимается защитой окружающей среды и животных.

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Метки: Жизнь   Музыка   Прошлое   биография   видео   интересное   история   шоу бизнес   
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