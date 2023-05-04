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Создателя российской бронемашины «Тигр» отправили в колонию на 4 года

Создателя российской бронемашины «Тигр» отправили в колонию на 4 года

Автор:
04 мая 2023 15:45
Сообщество : Криминал
Метки: андрей колтуков   бронемашина   начальник   нии   приговор   разработчик   руководитель   тигр   
1348
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Он фиктивно устраивал людей на должности, вот и допрыгался.

Андрей Колтуков трудился начальником 21-го НИИ Минобороны. Один из его проектов - бронемашина «Тигр», она стоит на вооружении Минобороны РФ и Росгвардии.

Как сообщают, он загремел за решётку. Причина - с 2011 по 2018 гг. фиктивно трудоустроил 5 человек на должность лаборанта. Они ничего не делали, лишь появлялись на заседаниях диссертационного совета. А зарплату получали: за это время им накапало 6,8 миллиона рублей.

На Колтукова возбудили уголовку по части 3 статьи 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий) и отправили на зону на четыре года. Надо отметить, что приговор датирован 30 июня 2022 года, но известно о нём стало только сейчас.

Колтуков своей вины не признал, однако компенсировал часть причинённого ущерба - заплатил 120 тысяч рублей. Теперь ему осталось возместить «всего» 6,7 миллиона рублей.

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Метки: андрей колтуков   бронемашина   начальник   нии   приговор   разработчик   руководитель   тигр   
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12  комментариев
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3k
Nigilist 44 минуты назад
5 лаборантов за 8 лет "получили" 6,8 мультов - это ажно по 14 т. в месяц. За такие деньги - точно на работу нефига ходить!
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7k
schmubu 46 секунд назад
а мне интересно - сейчас "шараги" есть в России?
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7k
vitenok 4 минуты назад
Я тоже так делал. Устраивал родственников фиктивно на работу, зп шла в неучтенный нал, который всегда нужен на производстве, родственники пенсионку хорошую зарабатывали, налоги ниже были. Пару раз детишек друзей устраивал на работу, для стажа. Например, учится девочка на бухгалтера, и числится в бухгалтерии. Тут уже её отец мне отдавал наличку за налоги. В общем, такое делают все.
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854
Пушкин 8 минут назад
Как-то жестковато с ним. Занимался полезным делом. И совершил явно не преступление года. Можно было отделаться условным сроком с продолжением работы в НИИ.

Мне кажется в наше время неразумно такие кадры отправлять на киче париться .
Лучше бы сожали всех этих бесполезных в нынешней (да и любой) ситуации инфоцыган- аферистов которые крутят миллиардами обманутых и не платят налоги.
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85
Den 11 минут назад
нынче всё чаще новости о блогерах об неуплате налогов в СОТНИ миллионов и особо никаких последствий, так как они могут из полученных (законно или нет - вопрос) миллиардов покрыть все штрафы и задолжности. А тут пара миллионов за 8 лет. Согласен, что наказывать нужно, но тогда как-то всех одинаково...
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8k
Борис Карабанов 47 минут назад
Блин, ну почему же отечественная техника получается дороже импортной? Ну, почему? Загадка!
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32k
Dobry vojak Svejk 55 минут назад
Мёртвые души всегда присутствовали в госучреждениях. И, сдаётся мне, будут и во веки веков там урожай собирать ))
Как говаривал Джон Сильвер голосом Армена Джигархоняна "Мёртвые не потеют..." )))
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10k
Бритва Час назад
Как-то очень избирательно копнули. Наверное, чтобы не расшевелить всю кучу навоза.
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August

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