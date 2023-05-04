Создателя российской бронемашины «Тигр» отправили в колонию на 4 года

Он фиктивно устраивал людей на должности, вот и допрыгался.
Андрей Колтуков трудился начальником 21-го НИИ Минобороны. Один из его проектов - бронемашина «Тигр», она стоит на вооружении Минобороны РФ и Росгвардии.
Как сообщают, он загремел за решётку. Причина - с 2011 по 2018 гг. фиктивно трудоустроил 5 человек на должность лаборанта. Они ничего не делали, лишь появлялись на заседаниях диссертационного совета. А зарплату получали: за это время им накапало 6,8 миллиона рублей.
На Колтукова возбудили уголовку по части 3 статьи 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий) и отправили на зону на четыре года. Надо отметить, что приговор датирован 30 июня 2022 года, но известно о нём стало только сейчас.
Колтуков своей вины не признал, однако компенсировал часть причинённого ущерба - заплатил 120 тысяч рублей. Теперь ему осталось возместить «всего» 6,7 миллиона рублей.
Источник:
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Мне кажется в наше время неразумно такие кадры отправлять на киче париться .
Лучше бы сожали всех этих бесполезных в нынешней (да и любой) ситуации инфоцыган- аферистов которые крутят миллиардами обманутых и не платят налоги.
Как говаривал Джон Сильвер голосом Армена Джигархоняна "Мёртвые не потеют..." )))