Создателя российской бронемашины «Тигр» отправили в колонию на 4 года

На Колтукова возбудили уголовку по части 3 статьи 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий) и отправили на зону на четыре года. Надо отметить, что приговор датирован 30 июня 2022 года, но известно о нём стало только сейчас.

Колтуков своей вины не признал, однако компенсировал часть причинённого ущерба - заплатил 120 тысяч рублей. Теперь ему осталось возместить «всего» 6,7 миллиона рублей.