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Отдел психологической разгрузки телеканала «Сургут 24» возглавил необычный сотрудник

Отдел психологической разгрузки телеканала «Сургут 24» возглавил необычный сотрудник

Автор:
04 апреля 2023 15:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Животное   Сургут 24   инициатива   комфорт   кот   начальник   психология   сотрудник   телеканал   
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Жизнь современного человека с её бешеным темпом, режимом многозадачности и повышенной нагрузкой – это один сплошной стресс. Особенно это касается жителей крупных городов и людей с ненормированным графиком.

Некоторые компании внедряют для сотрудников специальные программы внутренней психологической поддержки, другие оборудуют для персонала кабинеты психологической разгрузки, где создаются оптимальные условия для оперативного и результативного устранения эмоционального перенапряжения и восстановления работоспособности.

Телеканал «Сургут 24» тоже обратил внимание на полезную практику. И полгода назад принял в холдинг OMEDIA особенного многопрофильного специалиста. Которого в буквальном смысле подобрали на улице.

Анатолий Борисович Мяу – наглядный, очень яркий и к тому же пушистый пример того, что настоящий талант, будь он человек или кот, талантлив во всём. Поэтому господин Мяу успешно совмещает на телеканале сразу три должности: советника гендиректора, главы отдела психологической разгрузки и дизайнера-декоратора.

Анатолий Борисович не покладая лап трудится, чтобы обеспечить и поддержать комфортный психологический климат и оказывает неоценимую помощь при записи новостей.

Специалист-универсал за небольшой период времени успел стать душой команды и образцом для подражания в части серьёзного отношения к выполнению должностных обязанностей.

Было бы здорово, если бы примеру телеканала последовали и другие организации. И не только для создания идеального микроклимата в коллективе, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных животных.



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Метки: Животное   Сургут 24   инициатива   комфорт   кот   начальник   психология   сотрудник   телеканал   
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12k
Ivan Полчаса назад
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6k
perekrestok Полминуты назад
Моя кошка так не усидит - сразу же сбежит. Реально независимая.
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28k
Ваня 4 минуты назад
хороший сотрудник - на вес золота...

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1k
Darki Полчаса назад
Это лучшее за сегодня
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