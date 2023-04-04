Отдел психологической разгрузки телеканала «Сургут 24» возглавил необычный сотрудник

Жизнь современного человека с её бешеным темпом, режимом многозадачности и повышенной нагрузкой – это один сплошной стресс. Особенно это касается жителей крупных городов и людей с ненормированным графиком.
Некоторые компании внедряют для сотрудников специальные программы внутренней психологической поддержки, другие оборудуют для персонала кабинеты психологической разгрузки, где создаются оптимальные условия для оперативного и результативного устранения эмоционального перенапряжения и восстановления работоспособности.
Телеканал «Сургут 24» тоже обратил внимание на полезную практику. И полгода назад принял в холдинг OMEDIA особенного многопрофильного специалиста. Которого в буквальном смысле подобрали на улице.
Анатолий Борисович Мяу – наглядный, очень яркий и к тому же пушистый пример того, что настоящий талант, будь он человек или кот, талантлив во всём. Поэтому господин Мяу успешно совмещает на телеканале сразу три должности: советника гендиректора, главы отдела психологической разгрузки и дизайнера-декоратора.
Анатолий Борисович не покладая лап трудится, чтобы обеспечить и поддержать комфортный психологический климат и оказывает неоценимую помощь при записи новостей.
Специалист-универсал за небольшой период времени успел стать душой команды и образцом для подражания в части серьёзного отношения к выполнению должностных обязанностей.
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Было бы здорово, если бы примеру телеканала последовали и другие организации. И не только для создания идеального микроклимата в коллективе, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных животных.
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