Отдел психологической разгрузки телеканала «Сургут 24» возглавил необычный сотрудник

Телеканал «Сургут 24» тоже обратил внимание на полезную практику. И полгода назад принял в холдинг OMEDIA особенного многопрофильного специалиста. Которого в буквальном смысле подобрали на улице.

Анатолий Борисович Мяу – наглядный, очень яркий и к тому же пушистый пример того, что настоящий талант, будь он человек или кот, талантлив во всём. Поэтому господин Мяу успешно совмещает на телеканале сразу три должности: советника гендиректора, главы отдела психологической разгрузки и дизайнера-декоратора.