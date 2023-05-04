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Мать года: в Красноярске пенсионерка заказала убийство дочери ради квартиры

Мать года: в Красноярске пенсионерка заказала убийство дочери ради квартиры

Автор:
04 мая 2023 13:01
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   видео   заказное убийство   красноярск   криминал   мать года   пенсионерка   полиция   собственник жилья   
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Женщина хотела стать единственной собственницей неплохого жилья, и задумала избавиться от другой претендентки на квартиру.

Женщина заплатила наёмнику 80 000 рублей, чтобы тот зарезал её 48-летнюю дочь. Исполнителя нашёл знакомый "матери года", однако организаторы убийства не знали, что расправа не состоится. Вместо этого наёмник инсценировал расправу и принес женщине в доказательство выполненного заказа личные вещи её дочери. В момент получения денег 67-летнюю заказчицу задержала полиция.


Как сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю, в ближашее время "следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу."


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «З» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления убийства по найму»)».

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Метки: Ynews   видео   заказное убийство   красноярск   криминал   мать года   пенсионерка   полиция   собственник жилья   
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7  комментариев
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Kra 17 минут назад
странная история... похоже, у женщины "не все дома"...да и "дома нет"
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RDV Kra 8 минут назад
теперь будет...казенный
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0
Daria 7 минут назад
ужас(
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3k
Nigilist Полчаса назад
Вот что бывает с мозгами через 48 лет, когда рожаешь в 19 - они деградируют
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156
RDV Nigilist 15 минут назад
мне кажется это никак не связано в тем во сколько она рожала... просто епанутая старая жадная беспринципная сука... которую надо закрывать уже до конца ее дней
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Copycat 42 минуты назад
67 епты лет, седина в бороду - бес в ребро
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