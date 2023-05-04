Мать года: в Красноярске пенсионерка заказала убийство дочери ради квартиры

Женщина хотела стать единственной собственницей неплохого жилья, и задумала избавиться от другой претендентки на квартиру.
Женщина заплатила наёмнику 80 000 рублей, чтобы тот зарезал её 48-летнюю дочь. Исполнителя нашёл знакомый "матери года", однако организаторы убийства не знали, что расправа не состоится. Вместо этого наёмник инсценировал расправу и принес женщине в доказательство выполненного заказа личные вещи её дочери. В момент получения денег 67-летнюю заказчицу задержала полиция.
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Как сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю, в ближашее время "следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу."
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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «З» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления убийства по найму»)».
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