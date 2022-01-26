"Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату

Трое не трое, а один человек при взрыве погиб, пятеро (включая "подрывника") были госпитализированы в местные клиники. У одного пострадавших осколочные раны живота, у другого травма ноги. Остальные получили мелкие резаные раны.

Возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Проводятся следственные мероприятия.

