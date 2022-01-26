"Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату

Граната оказалась настоящей и взорвалась. В результате один человек погиб, несколько получили осколочные ранения.
Вечером, 25 января, в общежитии города Арсеньев Приморского края, на лестничной площадке шестого этажа прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел из-за подрыва взрывного устройства, принаддежавшего ранее судимому местному жителю.
По информации следствия, двое соседей затеяли драку на лестничной клетке шестого этажа в малосемейке по улице Островского. В этот момент их сосед с четвертого этажа, устав от разборок и шума, поднялся к ним и с криком «ошалели!» кинул гранату. Впрочем, есть и другие версии. В частности, некоторые уверены, что мужчина, бросивший гранату, был уверен, что это муляж, и хотел лишь попугать соседей.
Судя по отзывам местных жителей, репутация этой "вороньей слободки" оставляет желать лучшего. Потому разборки со взрывос никого не удивили. В Арсеньеве лишь порадовались, что взрывом не зацепило случайных прохожих. А проживающие неподалеку или в том самом общежитии о случившемся рассказывают так: «Люди чуть не оглохли, на нижних этажах штукатурка посыпалась», «У нас на 1-м этаже „спиртовая подача“ спокойно работает, вот и допились некоторые», «Подходила к дому и был взрыв, как будто машина взорвалась, поднималась на этаж, а там трое взорванных людей лежат».
Осторожно! В видео присутствуют сцены смерти и нецензурная лексика!
Трое не трое, а один человек при взрыве погиб, пятеро (включая "подрывника") были госпитализированы в местные клиники. У одного пострадавших осколочные раны живота, у другого травма ноги. Остальные получили мелкие резаные раны.
Возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Проводятся следственные мероприятия.
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