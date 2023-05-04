В Уфе заметили голую ведьму: рядом с ней лежали паспорт, метла и одежда

После прогулки всё встало на свои места. Дамочка легла на остановке, где её ждала одежда, паспорт и метла. Судя по всему, у кого-то затянулся шабаш и на метлу она сесть уже не могла. Пришлось оставить своё средство передвижения и отдохнуть.