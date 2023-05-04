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В Уфе заметили голую ведьму: рядом с ней лежали паспорт, метла и одежда

В Уфе заметили голую ведьму: рядом с ней лежали паспорт, метла и одежда

Автор:
04 мая 2023 11:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Ведьма   видео   голая женщина   интересное   уфа   фото   шабаш   
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Вальпургиева ночь проходит с 30 апреля на 1 мая. Судя по всему, после шабаша одна из ведьмочек зарулила в Уфу и приняла там на грудь.

Все знают, что за руль в выпившем состоянии нельзя. Эта дамочка из Уфы тоже об этом знает. Она голая гуляла по улице и пыталась попасть в магазин.

После прогулки всё встало на свои места. Дамочка легла на остановке, где её ждала одежда, паспорт и метла. Судя по всему, у кого-то затянулся шабаш и на метлу она сесть уже не могла. Пришлось оставить своё средство передвижения и отдохнуть.

Видеозаписями с нимфой заинтересовались правоохранительные органы. Сейчас полиция устанавливает ее личность и проверяет на вменяемость.

Источник:

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Метки: Ведьма   видео   голая женщина   интересное   уфа   фото   шабаш   
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9  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин 45 минут назад
Как всегда круто
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София 12 минут назад
Весна ...
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18k
Александр 13 минут назад
Гермиона уже не та
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5k
alex 14 минут назад
оччень интересно, но ни хера не видно, афтор долпоящер пля сук нах пл постопенный
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32k
Snork Snorkoff 21 минуту назад
Ну грибы не те, ну подумаешь..
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1k
ruslan d 24 минуты назад
Шабаш, дело такое )))
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2k
Lexx 37 минут назад
Шабаш 6 мая на Юрьев день (тёплый). Так, что она ещё в пути.
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11k
Евгений 41 минуту назад
Нафига постить видео (даже два) на которых ничего нет? Минус однозначно.
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12k
Shtoppi 49 минут назад
весеннее обострение.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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