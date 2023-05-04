В Уфе заметили голую ведьму: рядом с ней лежали паспорт, метла и одежда

Вальпургиева ночь проходит с 30 апреля на 1 мая. Судя по всему, после шабаша одна из ведьмочек зарулила в Уфу и приняла там на грудь.
Все знают, что за руль в выпившем состоянии нельзя. Эта дамочка из Уфы тоже об этом знает. Она голая гуляла по улице и пыталась попасть в магазин.
После прогулки всё встало на свои места. Дамочка легла на остановке, где её ждала одежда, паспорт и метла. Судя по всему, у кого-то затянулся шабаш и на метлу она сесть уже не могла. Пришлось оставить своё средство передвижения и отдохнуть.
Видеозаписями с нимфой заинтересовались правоохранительные органы. Сейчас полиция устанавливает ее личность и проверяет на вменяемость.
Источник:
- Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами
- Слышали все: Симфония № 5 Чайковского довела женщину до оргазма
- Сотрудники японского отеля готовили апельсиновый сок, используя бактерии со своих рук
- Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела
- Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат