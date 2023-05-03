Сотрудники японского отеля готовили апельсиновый сок, используя бактерии со своих рук

Когда выпуск оказался в сети, японцы оказались шокированы таким "напитком здоровья". Они напомнили сотрудникам отеля об опасных бактериях, которые могут оказаться на руках.

Как только новости о спорном напитке начали распространяться в социальных сетях, компании Takeya Ryokan, управляющей отелем AWA Nishiizu, не потребовалось много времени, чтобы принести публичные извинения.