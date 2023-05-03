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Сотрудники японского отеля готовили апельсиновый сок, используя бактерии со своих рук

Сотрудники японского отеля готовили апельсиновый сок, используя бактерии со своих рук

Автор:
03 мая 2023 08:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   видео   интересное   коктейль   напиток здоровья   отель   фото   
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Сотрудники отеля AWA Nishiizu в Нумадзу изобрели свой рецепт вкуснейшего апельсинового сока. Гости отмечали необычный вкус напитка, не зная о том, как он готовится. Неприятная правда открылась в эфире телешоу.

В конце апреля популярное в Японии телешоу "Победи Такеши на телевидении" решило показать, как изменились туристические тенденции. Среди других новшеств показали, как сотрудники отеля AWA Nishiizu в Нумадзу готовят оздоровительный напиток. Он представляет собой сироп из свежевыжатых апельсинов. Секретным ингредиентом являлся очень необычный процесс брожения. Сотрудник отеля рассказал, что сироп настаивают с бактериями, которые попадают в него с рук работников. Они руками жамкают апельсины и оставляют сироп бродить.

По словам сотрудников, напиток следует употреблять примерно за 15 минут до принятия ванны для детоксикационного эффекта. На протяжении нескольких лет этот чудо-напиток подавали гостям, которые даже не представляли, как его готовят.

Когда выпуск оказался в сети, японцы оказались шокированы таким "напитком здоровья". Они напомнили сотрудникам отеля об опасных бактериях, которые могут оказаться на руках.

Как только новости о спорном напитке начали распространяться в социальных сетях, компании Takeya Ryokan, управляющей отелем AWA Nishiizu, не потребовалось много времени, чтобы принести публичные извинения.

Мы глубоко сожалеем, что эта ситуация произошла из-за недостатка наших знаний о брожении, - говорится в заявлении.

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Метки: Япония   видео   интересное   коктейль   напиток здоровья   отель   фото   
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5  комментариев
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3k
poбт Час назад
не верю
в стране где облизывают унитазы, дверные ручки и скупают грязные трусы это бы только подняло продажи
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23k
homerchik Час назад
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10k
Летучий Мыш 2 часа назад
Пфф,с рук у них бактерии
Пфф,с рук у них бактерииПосмотреть
Пфф,с рук у них бактерии
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309
noname789 2 часа назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
И где Покемонка эту хрень только находит?
Ну ладно, нашла...
На НАХЕРА её сюда тащить?
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PokemonKa
Pika-Pika?
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