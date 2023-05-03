Сотрудники японского отеля готовили апельсиновый сок, используя бактерии со своих рук

Сотрудники отеля AWA Nishiizu в Нумадзу изобрели свой рецепт вкуснейшего апельсинового сока. Гости отмечали необычный вкус напитка, не зная о том, как он готовится. Неприятная правда открылась в эфире телешоу.
В конце апреля популярное в Японии телешоу "Победи Такеши на телевидении" решило показать, как изменились туристические тенденции. Среди других новшеств показали, как сотрудники отеля AWA Nishiizu в Нумадзу готовят оздоровительный напиток. Он представляет собой сироп из свежевыжатых апельсинов. Секретным ингредиентом являлся очень необычный процесс брожения. Сотрудник отеля рассказал, что сироп настаивают с бактериями, которые попадают в него с рук работников. Они руками жамкают апельсины и оставляют сироп бродить.
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По словам сотрудников, напиток следует употреблять примерно за 15 минут до принятия ванны для детоксикационного эффекта. На протяжении нескольких лет этот чудо-напиток подавали гостям, которые даже не представляли, как его готовят.
Когда выпуск оказался в сети, японцы оказались шокированы таким "напитком здоровья". Они напомнили сотрудникам отеля об опасных бактериях, которые могут оказаться на руках.
Как только новости о спорном напитке начали распространяться в социальных сетях, компании Takeya Ryokan, управляющей отелем AWA Nishiizu, не потребовалось много времени, чтобы принести публичные извинения.
Мы глубоко сожалеем, что эта ситуация произошла из-за недостатка наших знаний о брожении, - говорится в заявлении.
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Ну ладно, нашла...
На НАХЕРА её сюда тащить?