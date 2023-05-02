ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной

Работники налоговой службы взялись за крупных инфоцыган. В след за Блиновской под надзор ФНС попали знаменитые инста-дивы. В сети сообщается, что счета Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной заблокированы.
В сети появилась информация, что счета Ксении Бродиной и Оксаны Самойловой были заблокированы ФНС 29 апреля.
Например, у Самойловой есть магазин детской одежды "Айэмспешл". Правда, уже несколько лет на своей страничке Самойлова не рекламирует одежду. Сейчас Оксана продаёт косметику, но "Айэмспешл" всё ещё действует. Интересно, что доля Самойловой всего 10 тысяч.
Екатерина Мизулина подтвердила, что счета блогеров были заблокированы из-за неуплаты налогов. Однако конкретные фамилии не назвала.
Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно как-то было в тени, никто не следил за этим процессом. Думаю, что мы будем свидетелями не одной ещё громкой ситуации, связанной с неуплатой налогов, - передаёт слова Мизулиной RT.
Ксения Бородина в запрещённой сети пытается опровергнуть слухи.
Кому поверим? Бородиной или Мизулиной?
Источник:
- "Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы "исцелять ДНК"
- "Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган
- ФНС проверит самых знаменитых инфоцыган
- Желание прокуратуры исполнилось: Блиновская отправлена под домашний арест
- Осознанная мастурбация и расслабленный анус: в сети появляются новые марафоны