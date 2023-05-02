ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной

Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно как-то было в тени, никто не следил за этим процессом. Думаю, что мы будем свидетелями не одной ещё громкой ситуации, связанной с неуплатой налогов, - передаёт слова Мизулиной RT.