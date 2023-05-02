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ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной

ФНС заблокировала счета Самойловой и Бородиной

Автор:
02 мая 2023 10:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ФНС   бородина   интересное   инфоцыгане   налоги   самойлова   фото   шоу бизнес   
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Работники налоговой службы взялись за крупных инфоцыган. В след за Блиновской под надзор ФНС попали знаменитые инста-дивы. В сети сообщается, что счета Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной заблокированы.

В сети появилась информация, что счета Ксении Бродиной и Оксаны Самойловой были заблокированы ФНС 29 апреля.

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Например, у Самойловой есть магазин детской одежды "Айэмспешл". Правда, уже несколько лет на своей страничке Самойлова не рекламирует одежду. Сейчас Оксана продаёт косметику, но "Айэмспешл" всё ещё действует. Интересно, что доля Самойловой всего 10 тысяч.

Екатерина Мизулина подтвердила, что счета блогеров были заблокированы из-за неуплаты налогов. Однако конкретные фамилии не назвала.

Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно как-то было в тени, никто не следил за этим процессом. Думаю, что мы будем свидетелями не одной ещё громкой ситуации, связанной с неуплатой налогов, - передаёт слова Мизулиной RT.

Ксения Бородина в запрещённой сети пытается опровергнуть слухи.

Кому поверим? Бородиной или Мизулиной?

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Метки: ФНС   бородина   интересное   инфоцыгане   налоги   самойлова   фото   шоу бизнес   
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1  комментарий
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кошка бобик 38 минут назад
пойти себе вены перерезать что ли.... даже не интересно кто эти курицы. Давайте нормальные новости...
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