30 странных и нелепых примеров дизайна интерьера

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Что может рассказать дом о его хозяине? В каждом доме есть свои особенности, которые в какой-то мере отражают личность хозяина, его интересы и образ жизни. Но некоторые штуки вызывают много вопросов. Например, ванная комната, обклеенная фотографиями котов, или кровать в виде огромной машины. Посмотрим на разные чудачества в интерьере!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Остальное хоть как-то,пусть издалека но смахивает на претензию к фэшн-стайлу.