30 странных и нелепых примеров дизайна интерьера

Что может рассказать дом о его хозяине? В каждом доме есть свои особенности, которые в какой-то мере отражают личность хозяина, его интересы и образ жизни. Но некоторые штуки вызывают много вопросов. Например, ванная комната, обклеенная фотографиями котов, или кровать в виде огромной машины. Посмотрим на разные чудачества в интерьере!

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Квартира для интроверта 0 Источник:

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Огромная кровать 0 Источник:

Дом в лесу с отдельно стоящей баней 0 Источник:

Ванная комната с огромным количеством шкафчиков 0 Источник:

Наверное, муж и жена пришли к компромиссу по поводу декора 0 Источник:

Повсюду блестяшки 0 Источник:

Огненная лестница 0 Источник:

Кухня, при взгляде на которую кружится голова 0 Источник:

Дом для богемы 0 Источник:

С этой лестницей легко сломать что-нибудь 0 Источник:

Отличное место для вентилятора 0 Источник:

Слишком мало голубого, не находите? 0 Источник:

Высокое искусство 0 Источник:

Пожалуйста, стучите 0 Источник:

Что, простите? 0 Источник:

Наверное, так надо 0 Источник:

Трон 0 Источник:

Странное произведение искусства в ванной 0 Источник:

Идеальное сочетание 0 Источник:

Осторожнее на поворотах 0 Источник:

А это - душ 0 Источник:

А если упасть с неё ночью? 0 Источник:

Самодельный эпоксидный пол с выпирающими фигурками 0 Источник:

Зачем столько люстр в домашнем тренажерном зале 0 Источник:

Странный дизайн ванной 0 Источник:

Шторы вместо дверей 0 Источник:

Плюшевое безумие 0 Источник:

Кровать автолюбителя 0 Источник:

Подсолнухов много не бывает 0 Источник: