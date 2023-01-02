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30 странных и нелепых примеров дизайна интерьера

30 странных и нелепых примеров дизайна интерьера

Автор:
02 января 2023 16:47
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дизайнеры   дом   интерьер   мебель   подборка   стиль   странные вещи   фото   фотографии   
1739
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Что может рассказать дом о его хозяине? В каждом доме есть свои особенности, которые в какой-то мере отражают личность хозяина, его интересы и образ жизни. Но некоторые штуки вызывают много вопросов. Например, ванная комната, обклеенная фотографиями котов, или кровать в виде огромной машины. Посмотрим на разные чудачества в интерьере!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнеры   дом   интерьер   мебель   подборка   стиль   странные вещи   фото   фотографии   
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4  комментария
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Летучий Мыш 2 часа назад
Даже не знаю, кто тут выиграл
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Pterocactus 49 минут назад
Угол с пальмой понравился. Всё остальное-блевотина.
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mercure

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