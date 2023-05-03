Целую спецоперацию по спасению лося развернули в татарском селе

Молодой лось на свою беду забрёл в небольшой посёлок Уруссу в Татарстане. Гость из леса настолько испугался непонятных двуногих существ , что забился между гаражами и выбраться самостоятельно оттуда уже не смог.



Люди испугались тоже — неподалёку находился детский садик, и местные жители забили тревогу, подняв на уши кого только можно. В итоге спасать лося приехали охотовед, ветеринары, сотрудники полиции, пожарные и коммунальщики.