Целую спецоперацию по спасению лося развернули в татарском селе

Кто только не принимал участия в спасении сохатого. Бедный лось!
Молодой лось на свою беду забрёл в небольшой посёлок Уруссу в Татарстане. Гость из леса настолько испугался непонятных двуногих существ , что забился между гаражами и выбраться самостоятельно оттуда уже не смог.
Люди испугались тоже — неподалёку находился детский садик, и местные жители забили тревогу, подняв на уши кого только можно. В итоге спасать лося приехали охотовед, ветеринары, сотрудники полиции, пожарные и коммунальщики.
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Перед тем, как вытаскивать сохатого, ветеринар вколол ему снотворное. А затем началось самое интересное. Спасатели пригнали автокран, за задние ноги вытащили животное из ловушки и отвезли в лес. Получил ли лось травмы во время вызволения, не сообщается. Но очевидно, — к людям больше ни ногой (копытом).
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