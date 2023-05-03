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Целую спецоперацию по спасению лося развернули в татарском селе

Целую спецоперацию по спасению лося развернули в татарском селе

Автор:
03 мая 2023 21:28
Сообщество : Животные
Метки: Татарстан   Уруссу   видео   лось   село   спасение   
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Кто только не принимал участия в спасении сохатого. Бедный лось!

Молодой лось на свою беду забрёл в небольшой посёлок Уруссу в Татарстане. Гость из леса настолько испугался непонятных двуногих существ , что забился между гаражами и выбраться самостоятельно оттуда уже не смог.

Люди испугались тоже — неподалёку находился детский садик, и местные жители забили тревогу, подняв на уши кого только можно. В итоге спасать лося приехали охотовед, ветеринары, сотрудники полиции, пожарные и коммунальщики.

Перед тем, как вытаскивать сохатого, ветеринар вколол ему снотворное. А затем началось самое интересное. Спасатели пригнали автокран, за задние ноги вытащили животное из ловушки и отвезли в лес. Получил ли лось травмы во время вызволения, не сообщается. Но очевидно, — к людям больше ни ногой (копытом).

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Метки: Татарстан   Уруссу   видео   лось   село   спасение   
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КАКАнгел Полчаса назад
как бы его тихонько не съели- типа в лес вывезли а у самих холодильник лосятиной забит.
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