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16 веских причин, почему стоит отвлекаться от экрана телефона и чаще оглядываться по сторонам

16 веских причин, почему стоит отвлекаться от экрана телефона и чаще оглядываться по сторонам

Автор:
03 мая 2023 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   красота   люди   места   приода   удивительно   фото   
320
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Легко увязнуть в смартфонах и упустить красоту и интригу, которые окружают нас каждый день. Будь то величие природы или особенности человеческого поведения, есть целый мир увлекательных вещей, которые можно открыть, если мы просто найдем время, чтобы посмотреть.

«У нас с сыном по две одинаковых родинки на одном и том же месте»

×
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Потерявшийся голубь, который был найден посреди Тихого океана

 

«Вчера на пляже рядом со мной отдыхал молодой дикий тюлень»

 

«Нашёл конец радуги»

 

Статуя короля Артура возле замка Тинтагель в Корнуолле, Великобритания

 

У этой марки жевательных конфет из Норвегии у половины конфет есть грудь

 

В одном из магазинов Nike в Лондоне есть манекены с протезами

 

Тыльная сторона Статуи Свободы

 

У этого красного кардинала нет перьев на голове

 

«Сегодня медсестра использовала инфракрасный искатель вен, чтобы поставить мне капельницу»

 

«В туалете бара, куда я пришёл, в писсуаре были установлены маленькие брызговики для защиты обуви»

 

«Моя кошка пришла домой с прицепившейся к лапе раковой клешней»

 

«Я нашёл крошечный банан»

 

«Я случайно прижал очки к глазному яблоку, и оставил идеальный отпечаток моего глаза, включая роговицу»

 

Этот аллигатор родился без хвоста

 

Батат, напоминающий человеческое сердце

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Метки: животные   красота   люди   места   приода   удивительно   фото   
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33k
ACU900 Полчаса назад
С такого ракурса впечатление что голову Свободе проткнули острым предметом...
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64k
doker 9 минут назад
Вы ещё укажите веские причины отвлечься от алкоголя.

Если они, эти причины, есть, как таковые.
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27k
Serg2001 Полчаса назад
Аллигатор без хвоста прикольно выглядит...Как-то добрее что ли... ранимее...)
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