16 веских причин, почему стоит отвлекаться от экрана телефона и чаще оглядываться по сторонам

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Легко увязнуть в смартфонах и упустить красоту и интригу, которые окружают нас каждый день. Будь то величие природы или особенности человеческого поведения, есть целый мир увлекательных вещей, которые можно открыть, если мы просто найдем время, чтобы посмотреть.
«У нас с сыном по две одинаковых родинки на одном и том же месте»
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Потерявшийся голубь, который был найден посреди Тихого океана
«Вчера на пляже рядом со мной отдыхал молодой дикий тюлень»
«Нашёл конец радуги»
Статуя короля Артура возле замка Тинтагель в Корнуолле, Великобритания
У этой марки жевательных конфет из Норвегии у половины конфет есть грудь
В одном из магазинов Nike в Лондоне есть манекены с протезами
Тыльная сторона Статуи Свободы
У этого красного кардинала нет перьев на голове
«Сегодня медсестра использовала инфракрасный искатель вен, чтобы поставить мне капельницу»
«В туалете бара, куда я пришёл, в писсуаре были установлены маленькие брызговики для защиты обуви»
«Моя кошка пришла домой с прицепившейся к лапе раковой клешней»
«Я нашёл крошечный банан»
«Я случайно прижал очки к глазному яблоку, и оставил идеальный отпечаток моего глаза, включая роговицу»
Этот аллигатор родился без хвоста
Батат, напоминающий человеческое сердце
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Если они, эти причины, есть, как таковые.