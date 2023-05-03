16 веских причин, почему стоит отвлекаться от экрана телефона и чаще оглядываться по сторонам

Легко увязнуть в смартфонах и упустить красоту и интригу, которые окружают нас каждый день. Будь то величие природы или особенности человеческого поведения, есть целый мир увлекательных вещей, которые можно открыть, если мы просто найдем время, чтобы посмотреть.