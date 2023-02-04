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20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези

20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези

Автор:
04 февраля 2023 09:37
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Прикол   Юмор   забавно   мем   нейросеть   фэнтези   
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Мемы — это настоящий феномен, ставший неотъемлемой частью нашей интернет-жизни. Они помогают поднять настроение и остроумно ответить оппоненту при возникновении виртуальной дискуссии.

Довольно часто мемы возникают спонтанно, появляясь из различных видео, фильмов и просто фотографий, найденных на просторах сети. Сегодня они обновляются и устаревают с такой скоростью, что запомнить их все попросту невозможно.

Пользователь YouTube под никнеймом I Create a Thing решил возродить немного позабытые мемы прошлого при помощи нейросети. Он попросил искусственный интеллект перерисовать героев смешных картинок в стиле тёмного фэнтези 80-х годов. Получившиеся шедевры помогут вам немного поностальгировать и вдоволь посмеяться. Вполне возможно, что у вас возникнет ощущение, что вы видите эти мемы впервые!


Парень с пальцем у виска

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Значение: Иллюстрирует высмеивание очевидных и совершенно бесполезных советов.


Вояк

Значение: Чаще всего лицо вставляют в мемы, желающие показать сочувствие или поддержку.


Лягушонок Пепе

Значение: Персонаж часто используется с устоявшимся выражением «тебе никогда не узнать, как». Мем носит саркастичный характер.


Гарольд, скрывающий боль

Значение: Высмеивание людей, которые притворяются радостными, хотя на самом деле им грустно.


Деловой манекен

Значение: Высмеивание абсурдных бизнес-идей.


Травмированный мистер Исключительность

Значение: Мем-реакция. Демонстрирует реакцию на позитивное, а после и на негативное событие.


Ловушка Джокера

Значение: Высмеивание смешных ситуаций, создание абсурдных словосочетаний.


Брайан-неудачник

Значение: Высмеивание неудачников, а также людей, у которых всё валится из рук.


Две женщины орут на озадаченного кота

Значение: Символизирует реакцию на обвинения и претензии, которые ничем не подкреплены.


Троллфейс

Значение: Используется для символизации интернет-троллей.


Кореец с маленькой бумажкой

Значение: Используется для высмеивания чего-то очень маленького.


Всё хорошо

Значение: Поиск позитивных сторон в происходящем безумии.


Во всём виноваты пришельцы

Значение: Высмеивание противоречивых теорий и ситуаций.


Удивлённый Пикачу

Значение: Изображение саркастичной реакции.


Не хочу, не буду

Значение: Описание поведения человека, который ведёт себя не совсем адекватно.


Раптор-философ

Значение: Обыгрывание парадоксальных изречений о смысле жизни и не только.


Шта?

Значение: Реакция на что-то странное и непонятное.


Два человека-паука показывают друг на друга

Значение: Высмеивание конфликта между похожими вещами или событиями.


Лягушонок Кермит

Значение: Мем используется для высмеивания различных комичных ситуаций. У него нет конкретного значения.


Слишком навязчивая девушка

Значение: Высмеивание надоедливых и навязчивых подружек.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   мем   нейросеть   фэнтези   
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Jorr 2 часа назад
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