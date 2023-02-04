20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези

Мемы — это настоящий феномен, ставший неотъемлемой частью нашей интернет-жизни. Они помогают поднять настроение и остроумно ответить оппоненту при возникновении виртуальной дискуссии.
Довольно часто мемы возникают спонтанно, появляясь из различных видео, фильмов и просто фотографий, найденных на просторах сети. Сегодня они обновляются и устаревают с такой скоростью, что запомнить их все попросту невозможно.
Пользователь YouTube под никнеймом I Create a Thing решил возродить немного позабытые мемы прошлого при помощи нейросети. Он попросил искусственный интеллект перерисовать героев смешных картинок в стиле тёмного фэнтези 80-х годов. Получившиеся шедевры помогут вам немного поностальгировать и вдоволь посмеяться. Вполне возможно, что у вас возникнет ощущение, что вы видите эти мемы впервые!
Парень с пальцем у виска
Значение: Иллюстрирует высмеивание очевидных и совершенно бесполезных советов.
Вояк
Значение: Чаще всего лицо вставляют в мемы, желающие показать сочувствие или поддержку.
Лягушонок Пепе
Значение: Персонаж часто используется с устоявшимся выражением «тебе никогда не узнать, как». Мем носит саркастичный характер.
Гарольд, скрывающий боль
Значение: Высмеивание людей, которые притворяются радостными, хотя на самом деле им грустно.
Деловой манекен
Значение: Высмеивание абсурдных бизнес-идей.
Травмированный мистер Исключительность
Значение: Мем-реакция. Демонстрирует реакцию на позитивное, а после и на негативное событие.
Ловушка Джокера
Значение: Высмеивание смешных ситуаций, создание абсурдных словосочетаний.
Брайан-неудачник
Значение: Высмеивание неудачников, а также людей, у которых всё валится из рук.
Две женщины орут на озадаченного кота
Значение: Символизирует реакцию на обвинения и претензии, которые ничем не подкреплены.
Троллфейс
Значение: Используется для символизации интернет-троллей.
Кореец с маленькой бумажкой
Значение: Используется для высмеивания чего-то очень маленького.
Всё хорошо
Значение: Поиск позитивных сторон в происходящем безумии.
Во всём виноваты пришельцы
Значение: Высмеивание противоречивых теорий и ситуаций.
Удивлённый Пикачу
Значение: Изображение саркастичной реакции.
Не хочу, не буду
Значение: Описание поведения человека, который ведёт себя не совсем адекватно.
Раптор-философ
Значение: Обыгрывание парадоксальных изречений о смысле жизни и не только.
Шта?
Значение: Реакция на что-то странное и непонятное.
Два человека-паука показывают друг на друга
Значение: Высмеивание конфликта между похожими вещами или событиями.
Лягушонок Кермит
Значение: Мем используется для высмеивания различных комичных ситуаций. У него нет конкретного значения.
Слишком навязчивая девушка
Значение: Высмеивание надоедливых и навязчивых подружек.
Источник:
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