20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези

Довольно часто мемы возникают спонтанно, появляясь из различных видео, фильмов и просто фотографий, найденных на просторах сети. Сегодня они обновляются и устаревают с такой скоростью, что запомнить их все попросту невозможно.

Пользователь YouTube под никнеймом I Create a Thing решил возродить немного позабытые мемы прошлого при помощи нейросети. Он попросил искусственный интеллект перерисовать героев смешных картинок в стиле тёмного фэнтези 80-х годов. Получившиеся шедевры помогут вам немного поностальгировать и вдоволь посмеяться. Вполне возможно, что у вас возникнет ощущение, что вы видите эти мемы впервые!

Парень с пальцем у виска