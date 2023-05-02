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Где была Россия 750 миллионов лет назад? Покажет интерактивная карта от инженера Google

Где была Россия 750 миллионов лет назад? Покажет интерактивная карта от инженера Google

Автор:
02 мая 2023 19:40
Сообщество : Уголок картографа
Метки: география   геология   глобус   интерактивная карта   интересно   карты   
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Само собой, тогда никакой России не было еще и в помине — да что уж там, даже наш континент еще не сформировался. Но если вам интересно, в каких морях плавали будущие Москва, Екатеринбург, Владивосток или любой другой город планеты, когда вылупился первый тираннозавр или прилетел смертоносный метеорит, то эта интерактивная карта с лихвой утолит ваше любопытство.

Сайт «Ancient Earth Globe» демонстрирует, как на протяжении 750 миллионов лет истории нашей планеты смещались и реформировались континенты, а океаны приливали и отступали. Проект также предлагает пользователю ряд инструментов, которые позволят с легкостью узнать, например, где жили первые рептилии или когда расцвел первый цветок.

Карта была разработана бывшим инженером Google Иэном Вебстером на основе исследований Университета Северной Аризоны и наглядно демонстрирует, что человечество, цитируя Вебстера, — это всего лишь «краткий миг в истории».

Сайт позволяет перемещаться во времени в любой период за последние 750 миллионов лет — например, от вымирания динозавров к появлению первых гоминидов.  Достаточно вбить любое местоположение, после чего карта с помощью моделей тектонических плит покажет, где страна или населенный пункт располагались в разные периоды времени. Карта также подскажет, какие виды динозавров в то время обитали неподалеку — конечно, если на тот момент они уже/всё еще существовали.

Краткие описания каждого периода, от криогенного (750 миллионов лет назад) до неоценового (20 миллионов лет назад), расскажут, что в то время происходило с нашей планетой: например, как около 280 миллионов лет назад сформировался единый суперконтинент Пангея, окруженный одним океаном, Панталасса.

Вебстер, создатель проекта, рассказал MailOnline, что создал интерактивную карту, чтобы в распоряжении молодого поколения оказался простой и удобный образовательный инструмент, посвященный геологической истории.

«Я решил сделать эту карту, потому что считаю древнюю историю и геологию увлекательными, —объяснил инженер-программист. — Представить себе, как раньше выглядела Земля, может быть нелегко. Помещение этих знаний в формат, к которому мы все привыкли, — интерактивный глобус — большой шаг в создании образовательного инструмента по геологической истории».

Веб-карта Вебстера визуализирует геологические модели, созданные геологом и палеогеографом Кристофером Скотезе. Эти модели описывают развитие тектонических плит, начиная с периода 750 миллионов лет назад — примерно в то время, когда зеленые водоросли впервые зародились в океанах. Карта также позволяет взглянуть, как выглядела наша планета, когда на ней появились первые раковины, коралловые рифы, позвоночные, наземные растения и животные, насекомые и рептилии.

Помимо прочего, сайт также ссылается на базу The Dinosaur Database, которая содержит всевозможные факты и статистику о гигантских древних рептилиях, когда-то давно бродивших по Земле.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: география   геология   глобус   интерактивная карта   интересно   карты   
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2  комментария
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23k
SolomonA Полчаса назад
Откуда горы между Африкой и Южной Америкой? Они же расползаются - там не могло быть подъема земной коры.
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
Россия почти на месте!!!
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