Где была Россия 750 миллионов лет назад? Покажет интерактивная карта от инженера Google

Сайт «Ancient Earth Globe» демонстрирует, как на протяжении 750 миллионов лет истории нашей планеты смещались и реформировались континенты, а океаны приливали и отступали. Проект также предлагает пользователю ряд инструментов, которые позволят с легкостью узнать, например, где жили первые рептилии или когда расцвел первый цветок.

Карта была разработана бывшим инженером Google Иэном Вебстером на основе исследований Университета Северной Аризоны и наглядно демонстрирует, что человечество, цитируя Вебстера, — это всего лишь «краткий миг в истории».