Успех и опасность вошли в чат. Очень серьезные мужчины, которым лучше не улыбаться

Будь человеком!

Надо ли мыть фарш: сокровенные мужские тайны, о которых не принято распространяться

Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц

Опасная опасность и успешный успех: мужчины из высшего общества

Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)

Успех и опасность - это синонимы к их именам. О тех, кого побаиваются даже силовики