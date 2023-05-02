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Успех и опасность вошли в чат. Очень серьезные мужчины, которым лучше не улыбаться

Успех и опасность вошли в чат. Очень серьезные мужчины, которым лучше не улыбаться

Автор:
02 мая 2023 19:12
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   брутальность   гопники   мужчины   опасность   смех   
1455
18

У них нет времени на глупости. Эффектно одеваться и фотографироваться - вот, что занимает все их дни. Перед вами своеобразный мастер-класс по неуклюжему фотопозированию!

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Метки: Метро   Прикол   Юмор   брутальность   гопники   мужчины   опасность   смех   
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6  комментариев
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4k
Трям 9 минут назад
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Дело 15 минут назад
Стиль, он такой, он вечен, он не подвластен времени)))
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 16 минут назад
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
а на 10-ке где сандали??? непорядок!!!
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18k
Вася 36 минут назад
брутально же
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29k
Ваня 44 минуты назад
опять умалишенных выпустили в мир...
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