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Надо ли мыть фарш: сокровенные мужские тайны, о которых не принято распространяться

Надо ли мыть фарш: сокровенные мужские тайны, о которых не принято распространяться

Автор:
03 февраля 2023 18:13
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Прикол   Твиттер   Юмор   и так сойдет   мужчины   смех   цитата   
2867
16
Мужчинам этот пост покажется забавным, так как многие узнают себя в героях сегодняшних фото. Женщины смогут узнать многое о своих вторых половинках и сделать определённые выводы. Как ни крути - перед вами полезная и весёлая подборка.
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Метки: Жизнь   Прикол   Твиттер   Юмор   и так сойдет   мужчины   смех   цитата   
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18  комментариев
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2k
don_alberto 24 минуты назад
Не томите, так нужно мыть фарш или нет??!?
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courvoisier 4 минуты назад
С фаршем - неудачный подъйоб. Обычно мужчины с мясом умеют обращаться гораздо лучше женщин. Как и вообще с кухней.
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1k
Константин 8 минут назад
Да чтож за блевотину напостили????
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361
adssaf afasffdsga 37 минут назад
Комментарий к фото
Ежели фарш магазинный, то я бы его ещё и в водке бы замачивал
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sedoisever Час назад
Ой, можно подумать, что почти все мужики не знают, надо ли мыть фарш.
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23k
Добрый Алабай Час назад
№ 9. Задолбали уже с этим "добро". В гражданской жизни ни разу не слышал, чтобы его употребляли. Теперь позанудствую. На флоте флаги однофлажного свода сигналов называются по-старославянски. Аз, буки, веди, глаголь, добро и т.д. Флаг "Д" ("добро") означает "да", "согласен", "разрешаю".
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