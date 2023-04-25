Мальчики ищут красоток в Тиндере, а мужчины знакомятся с работящими на Авито

Мудрые мужчины знают, что на одних отфотошопленных фотографиях далеко не уедешь, поэтому раздел "Резюме" на сайтах объявлений - это настоящее сокровище. Здесь можно найти себе не только красивую спутницу, но и ту, которая не будет чураться работы.