Мальчики ищут красоток в Тиндере, а мужчины знакомятся с работящими на Авито

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Мудрые мужчины знают, что на одних отфотошопленных фотографиях далеко не уедешь, поэтому раздел "Резюме" на сайтах объявлений - это настоящее сокровище. Здесь можно найти себе не только красивую спутницу, но и ту, которая не будет чураться работы.
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4. Такое ощущение, что все симпатичные девушки просто обожают помогать. Сплошные помощницы!
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