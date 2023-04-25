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Мальчики ищут красоток в Тиндере, а мужчины знакомятся с работящими на Авито

Мальчики ищут красоток в Тиндере, а мужчины знакомятся с работящими на Авито

Автор:
25 апреля 2023 19:44
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   авито   девушки   знакомства   работа   резюме   смех   
2539
18

Мудрые мужчины знают, что на одних отфотошопленных фотографиях далеко не уедешь, поэтому раздел "Резюме" на сайтах объявлений - это настоящее сокровище. Здесь можно найти себе не только красивую спутницу, но и ту, которая не будет чураться работы.

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   авито   девушки   знакомства   работа   резюме   смех   
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12  комментариев
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642
Александер 2 часа назад
Мне наушники и катушка зажигания очень понравились...
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2k
Василий Афиногенов 11 минут назад
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Василий Афиногенов 12 минут назад
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1k
Hard.NET 44 минуты назад
10 - сисек - нет, попы - нет, наушники - говно ((((
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12k
GROMOZEKA 48 минут назад
Суть одна.
Заработать п@здой чем больше, тем лучше
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5k
Tuskub 2 часа назад
..тоже - искал недавно бухгалтера... )) Ржака - приходят или полность тупорылые, но с "знающими родственниками, которые могут помочь", "я научусь", "ну что Вы меня допрашиваете ... или считающими себя "неотразимыми "- НО, один черт, "тупорылыми". В конечном итоге - с трудом нашел профессионального бухгалтера с адекватными запросами и возрастом больше 50 лет...
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140
Дело Tuskub 2 часа назад
Насколько помню, бухгалтера ищут с возрастом 20 лет и с опытом работы от 5 лет.
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