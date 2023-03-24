Мужские пояса верности: тогда и сейчас

Немного истории.

Такие интересные устройства, по мнению некоторых учёных, использовались ещё с Античных времён, когда их надевали на рабов, чтобы избежать нежеланных беременностей. А вот в Средневековье, пояса верности предназначались не для того, чтобы ревнивый муж не переживал, а чтобы защитить даму от насилия. Они были суровые и железные, натирали кожу, не давали нормально помыться и могли довести несчастную до язв. Пояс надевался на женщину, когда она выходила из дома, а когда она приходила домой - снимала его.

Кстати, ряд историков и исследователей считают, что пояса верности появились впервые лишь в 19 веке и все рассказы про то, как рыцари запирали жён на амбарный замок - не более чем миф.