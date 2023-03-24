Мужские пояса верности: тогда и сейчас

В каталоге почти любой компании, производящей "игрушки для взрослых", есть пояса верности. Обычно они ассоциируются у нас со средневековыми дамами, но сегодня, оказывается, их охотно покупают себе мужчины.
Покупателями становятся обычно мужчины, которые хорошо зарабатывают (пояс стоит от $90) и... что самое необычное - покупают они этот аксессуар, механически препятствующий генитальному сексу, для себя. Что же могло привести к этому?
Немного истории.
Такие интересные устройства, по мнению некоторых учёных, использовались ещё с Античных времён, когда их надевали на рабов, чтобы избежать нежеланных беременностей. А вот в Средневековье, пояса верности предназначались не для того, чтобы ревнивый муж не переживал, а чтобы защитить даму от насилия. Они были суровые и железные, натирали кожу, не давали нормально помыться и могли довести несчастную до язв. Пояс надевался на женщину, когда она выходила из дома, а когда она приходила домой - снимала его.
Кстати, ряд историков и исследователей считают, что пояса верности появились впервые лишь в 19 веке и все рассказы про то, как рыцари запирали жён на амбарный замок - не более чем миф.
Викторианская эпоха внесла свои изменения: теперь пояса были аксессуаром и для мужчин тоже. Многие исследователи уверены, что к этому привела работа швейцарского врача Самюэля Тиссо "Онанизм, или Трактат о недугах, вызванных мастурбацией". В 19 веке работу перевели на многие языки и учёные даже подтвердили верность трактата.
С мастурбацией связывали получение психических заболеваний, подростков запугивали, что она может привести не просто к бесплодию, а даже к смерти. Обеспеченные родители наносили несчастным детям психологические и физические травмы, надевая на них пояса с зубцами, которые впивались в кожу при возбуждении. В общем, естественный и нормальный процесс максимально демонизировали.
Сегодняшние пояса не сравнить с пыточными устройствами 19 века. Фирмы, производящие девайс, гарантируют безопасность и гигиеничность. Пояс отделан дорогим деревом или хромом. Некоторыми моделями можно управлять через интернет и открывать и закрывать электронным ключом.
Для чего сегодня он нужен?
Производители заверяют, что это не просто забава для фетишистов, а солидный и безопасный аксессуар для сдержанных мужчин. В условиях участившихся за последние десять лет обвинений о домогательствах на работе, такой пояс позволяет не допустить ни домогательств, ни проблем на работе и в семье из-за ложных обвинений.
Интересно, что врачи-сексологи считают, что пояс верности может также помочь разжечь заново огонь в отношениях супругов. Но девайс подходит не всем, это важно понимать и также важно проговорить его ношение, чтобы ни один из супругов не испытывал неловкость при таких необычных нововведениях.
Источник:
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Да вы @банулись, прости господи!... Психи это покупают. У нормальных мужчин голова другим занята.