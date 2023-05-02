30 уморительных кадров с птицами, которые вас повеселят

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Птицы — удивительные создания. А ещё, они могут вести себя крайне странно и уморительно. Сообщество на форуме Reddit собирает самые забавные и чудаковатые кадры с пернатыми друзьями, поведение которых не поддаётся объяснению. Взгляните на этих пернатых чудиков, и улыбнитесь.
1. Фотограф дикой природы сделал этот уникальный снимок в Мичигане. Маленькая птица катается на палочке, которую взяла большая птица
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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