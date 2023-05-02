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30 уморительных кадров с птицами, которые вас повеселят

30 уморительных кадров с птицами, которые вас повеселят

Автор:
02 мая 2023 17:37
Сообщество : Животные
Метки: Забавные фото   животные   подборка   природа   птица   птицы   смешно   смешные животные   смешные фото   
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Птицы — удивительные создания. А ещё, они могут вести себя крайне странно и уморительно. Сообщество на форуме Reddit собирает самые забавные и чудаковатые кадры с пернатыми друзьями, поведение которых не поддаётся объяснению. Взгляните на этих пернатых чудиков, и улыбнитесь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   животные   подборка   природа   птица   птицы   смешно   смешные животные   смешные фото   
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