30 уморительных кадров с птицами, которые вас повеселят

Птицы — удивительные создания. А ещё, они могут вести себя крайне странно и уморительно. Сообщество на форуме Reddit собирает самые забавные и чудаковатые кадры с пернатыми друзьями, поведение которых не поддаётся объяснению. Взгляните на этих пернатых чудиков, и улыбнитесь.