20+ странных и смешных птиц, которых сфоткали в нужный момент

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Даже у таких величественных и прекрасных существ, как птицы, тоже бывают неудачные и смешные фотки. Но иногда как раз случайные и неидеальные кадры оказываются самыми лучшими! Взгляните на эти забавные и странные фото с птицами, которые обязательно поднимут настрой.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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