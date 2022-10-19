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20+ странных и смешных птиц, которых сфоткали в нужный момент

20+ странных и смешных птиц, которых сфоткали в нужный момент

Автор:
19 октября 2022 14:54
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   подборка   природа   птица   птицы   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
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Даже у таких величественных и прекрасных существ, как птицы, тоже бывают неудачные и смешные фотки. Но иногда как раз случайные и неидеальные кадры оказываются самыми лучшими! Взгляните на эти забавные и странные фото с птицами, которые обязательно поднимут настрой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   подборка   природа   птица   птицы   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
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3  комментария
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28k
Aqueronte 2 часа назад
Это мой суперкадр
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9k
Григорий Бабкин 11 минут назад

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Leonid 2 часа назад
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