20+ странных и смешных птиц, которых сфоткали в нужный момент

Даже у таких величественных и прекрасных существ, как птицы, тоже бывают неудачные и смешные фотки. Но иногда как раз случайные и неидеальные кадры оказываются самыми лучшими! Взгляните на эти забавные и странные фото с птицами, которые обязательно поднимут настрой.

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Помеха справа 0 Источник:

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Когда хочешь найти новых друзей 0 Источник:

Показалось.. 0 Источник:

Психанула 0 Источник:

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В круговороте последних событий 0 Источник:

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Гусь, который против папарацци 0 Источник:

Вызывайте экзорциста 0 Источник:

И у величественных птиц бывают неудачные фотки 0 Источник:

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Ну, здравствуйте 0 Источник:

Когда хотели сделать милое фото ребенка на пляже 0 Источник:

Когда ракурс решает 0 Источник:

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Страус и шнурок 0 Источник:

Цапля просто решила вздремнуть 0 Источник:

Они выбирают для обеда лучшие рестораны 0 Источник:

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Когда ветер испортил прическу 0 Источник:

У ребят трапеза 0 Источник:

Белый ибис - величественная птица 0 Источник:

Чайка просто не любит фоткаться 0 Источник:

Хищники тоже обедают хлебушком 0 Источник:

"Ты точно сегодня детей накормила?" 0 Источник:

Элегантное воровство 0 Источник:

Удачный кадр 0 Источник:

Ничего особенного, просто лебедь нырнул 0 Источник: