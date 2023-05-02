Американка закапала себе в глаза химикат, чтобы стать "трансинвалидом"

Тема так называемой "трансинвалидности" на Западе не нова, такие случаи уже бывали в медицинской практике и скорее, относятся к её психиатрической части из области "расстройства целостности тела" (Body Integrity Identity Disorder, или BIILD). Но поскольку есть западная повестка со множеством гендеров, термин для подобной одержимости решили поменять, чтобы учесть интересы сообщества трансгендеров.

В 2015 году в сети завирусилась история американки Джуэл Щупинг, которая всю жизнь, с 6 лет, мечтала быть незрячей - изучала шрифт Брайля и ходила с тростью. После долгих поисков она нашла психолога, который согласился помочь ей в стремлении стать невидящей.

Какое-то время спустя настал Тот Самый День, в который Джуэл сообща с психологом закапали в глаза девушке средство для чистки канализации и та в мучениях ослепла. Теперь Джуэл, по её словам, ощущает себя самым счастливым человеком на свете.

Случай Шупинг прокомментировала официальный спикер МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, эта американка взяла на себя труд показать либеральному обществу его абсурдность и саморазрушительность.

«Страшная история, но такая показательная. Любой врач должен был отправить ее к психиатру. Но только не в условиях либеральной диктатуры», — подчеркнула она.