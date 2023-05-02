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Американка закапала себе в глаза химикат, чтобы стать "трансинвалидом"

Американка закапала себе в глаза химикат, чтобы стать "трансинвалидом"

Автор:
02 мая 2023 14:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trend   Добровольно   запад   инвалиды   мода   трансинвалидность   
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На Западе новый тренд - физически здоровые люди калечат свои руки-глаза-спинной мозг, потому что им пришло в голову идентифицировать себя как «персон с инвалидностью». По факту, здоровые люди используют инвалидные коляски, лишают себя зрения, требуют ампутаций, а транс-сообщество настаивает, чтобы хирурги помогали им в этом "транспереходе". Страшно представить, какие модные тенденции ещё впереди.

Тема так называемой "трансинвалидности" на Западе не нова, такие случаи уже бывали в медицинской практике и скорее, относятся к её психиатрической части из области "расстройства целостности тела" (Body Integrity Identity Disorder, или BIILD). Но поскольку есть западная повестка со множеством гендеров, термин для подобной одержимости решили поменять, чтобы учесть интересы сообщества трансгендеров.

В 2015 году в сети завирусилась история американки Джуэл Щупинг, которая всю жизнь, с 6 лет, мечтала быть незрячей - изучала шрифт Брайля и ходила с тростью. После долгих поисков она нашла психолога, который согласился помочь ей в стремлении стать невидящей.

Какое-то время спустя настал Тот Самый День, в который Джуэл сообща с психологом закапали в глаза девушке средство для чистки канализации и та в мучениях ослепла. Теперь Джуэл, по её словам, ощущает себя самым счастливым человеком на свете.

Случай Шупинг прокомментировала официальный спикер МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, эта американка взяла на себя труд показать либеральному обществу его абсурдность и саморазрушительность.

«Страшная история, но такая показательная. Любой врач должен был отправить ее к психиатру. Но только не в условиях либеральной диктатуры», — подчеркнула она.

Смысл изменения идентификатора с психиатрического состояния на пропагандистский термин "трансинвалидность" в том, чтобы позволить врачам «лечить» таких пациентов, «ампутируя здоровые конечности, разрывая спинной мозг или разрушая зрение», сообщает Evolution News and Science Today. В культурном отношении трансинвалидность - «очередная бездна», говорится на сайте. Некоторые из них калечат себя, другие просят хирургов об ампутации.

Один из известных примеров "трансинвалидности" — история старшего кредитного аналитика Йорунд Виктории Алме. Это абсолютно здоровый мужчина, ему 53 года, использующий инвалидную коляску и считающий себя женщиной, парализованной по пояс.

NYT отмчает, что переименование связано с тем, чтобы «соответствовать транс-сообществу». Защитники идеи трансинвалидности сравнивают проблемы людей с таким диагнозом со сложностями трансгендеров. Обе эти группы стремятся к хирургической модификации своего тела, потому что убеждены, что так смогут согласовать «внешнее воплощение с внутренней идентичностью».

Один из собеседников газеты из колледжа в Северной Каролине заявил, что такие вещи оскорбительны для людей, которые на самом деле страдают инвалидностью. А тому, кто хочет получить увечья, чтобы быть счастливым и «собой», молодой человек посоветовал обратиться за психологической помощью.

Терапевт из Аризоны Джейн Ориент назвала трансинвалидность бредовым расстройством. Она также напомнила о клятве Гиппократа, которая заклинает врачей не причинять вреда здоровью пациентов. Даже если те считают, что им требуется что-то ампутировать.

Еще один специалист, разговаривая с журналистами о проблеме, упомянул "синдром Мюнхгаузена", при котором человек намеренно действует так, будто у него физическое или психическое заболевание, хотя на самом деле он здоров.

«Мы имеем дело с „Мюнхгаузеном“, когда пациенты могут быть вполне убедительны, говоря о болезни, которой на самом деле у них нет. И мы должны быть начеку», — подчеркнул он.

У таких людей, безусловно, есть проблемы с психикой. Здоровый в психическом плане человек не будет себя калечить, становиться незрячим, отметил в беседе с «360» психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Возвращаясь к истории американки, добровольно себя ослепившей, отметим, что больше всего пострадал в этой истории, видимо, её психолог - его лишили лицензии и отправили под суд. Сама же Джуел вполне счастлива и раздаёт интервью телеканалам:
- Вы жалеете, что пошли на это?
- Нет, не жалею. Считаю, я должна была родиться слепой. Я себе нравлюсь такой, какая я сейчас. Может быть, немного неприятно вспоминать о самой процедуре, но итог меня вполне устраивает.
- Вы меня извините… при всем уважении… но я просто никак не могу понять человека, с которым сижу рядом… который умышленно травмировал себя, нанес вред своему здоровью. Мы, врачи, давали клятву помогать людям. Мы на своем веку повидали столько трагедий и столько пациентов, кто буквально все бы отдал, чтобы вернуть утраченное зрение или здоровье. Я даже не могу описать те чувства, что меня сейчас переполняют. Как можно говорить: «Считаю, я должна была родиться слепой?»

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Метки: trend   Добровольно   запад   инвалиды   мода   трансинвалидность   
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23  комментария
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9k
Том Сойер Час назад
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4k
Vlamir 21 секунду назад
В Вршовицах есть
одна повивальная бабка, которая за двадцать крон так ловко
вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь.
-- Мне вывихнули ногу за пятерку,
Лучше всего,-- заметил кто-то около дверей,-- впрыснуть
себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло:
ему отрезали руку по локоть, и теперь ему никакая военная
служба не страшна.
Бравый солдат Швейк.
Ярослав Гашек
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8k
Trenzel2003 2 минуты назад
Эх! дожить бы до конца этой сказки. Сюжет все круче становится. Интересно, какой все же финал???
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4k
Александр 4 минуты назад
раньше таких отправляли в дурку.
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13k
котегRUS 5 минут назад
куда мир котится ?((
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2k
Andrey Selin 10 минут назад
Такие нововведения необходимо поощрять. Мало того - обязать всех пиндосов на уровне конгресса, утвердить законопроект. Выбирать: трансгендер или отрезать чо нить (ногу, руку, жёппу). Или активно разводить гусей для *бли.
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5k
vasilykopkov 17 минут назад
Надо было в дурдом для начала определить.
Глядишь - осталась бы зрячей...
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23k
sssss3 18 минут назад
Долбанутых всегда и везде было много, у нас в Российской империи была "секта скопцов" -яйки себе отрезали.
В Индии и сейчас есть такая секта.
Йобанутых много.... в США их видимо переизбыток...
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28k
Sama 20 минут назад
Эти люди в курсе, что пособия по инвалидности они не получат?
ДБ)
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12k
GROMOZEKA Полчаса назад
И почетный титул ФЕЕРИЧЕСКИ ТУПОЙ П@ЗДЫ, по праву достается этой персоне
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594
Никита 39 минут назад
Несправедливость получается! Здоровый человек может стать инвалидом, а инвалид уже здоровым не станет.
Вообще, конечно глупо.
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45
Зловредный 47 минут назад
Вот будит прикол когда тренды на эту ахинею закончатся, а вернуть уже ничего обратно нельзя.
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32k
Snork Snorkoff 50 минут назад
Вашпе насрать, его тело - его дело, Но.. при условии, что это тело полностью будет обеспечивать своё содержание само. Никаких пенсий и пособий, никаких выделенных парковок, никуя.
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22k
BiZ 53 минуты назад
а такой вариант она не рассматривала?
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8k
Борис Карабанов 57 минут назад
У меня сосед, наверное, трансинвалид - каждый день глаз заливает!
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209
Добрый Самаритянин Час назад
Ей, просто, надоело каждое утро смотреть в зеркало на такую жабу.
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24k
Андрей Час назад
Да она просто себя в зеркале видеть не хочет!
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10k
kirpal Час назад
Американка закапала себе в глаза химикат, чтобы стать "трансинвалидом"Посмотреть
Американка закапала себе в глаза химикат, чтобы стать "трансинвалидом"
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16k
Сергей Час назад
Пожалуйста не останавливайтесь...
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−22
Шапка Час назад
Это новый тренд придумывать всякую херню про Америку....
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3k
Денис Час назад
Скорее бы они додумались до "трансживой" и начали бы массово чистить генофонд человечества от себя.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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